

جعفر كمال

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 21:06

المحور: الادب والفن









وجهك الأسمر

طحين الفقراء

خطوك تجمل الحوامد

يبكوك الشعراء

وأنت نبأ المطر

ودفئ الشتاء

بقسوة رحلوك الجبناء

أما كنت تعرف عودتي؟

عبد النبي

بعد اشتياق

رحلت مبكرا

وبقيت في غربتي

أدلق دمعتي باستياء

***

عبدالنبي

يا همزة الوصل الذكية

أين أنت الأن ؟

دعني أراك فقد إنحنت قامتي بعدك

واسود دمعي الطويل

أحبك يا أسمر السنابل

متى تعود يا نصف قلبي

اني هناك على التل البعيد بانتظارك

يشغلني الشعر ويهد حيلي

أراك تبتسم لي

بلباسك الأبيض ترفع الكأس بيدك الشنانية

وتنحني وأنحني بك أنام تحت قدميك

والتمس الرحمة لك

هناك في المجمل الأقصى

تنام بالحضن الشناني

يجدني المسك بالخوف الذي لا أعرفه

منذ الظلمة الأولى

وحتى عبور الحدود المكثرة

أجدك تنتظر سفري إليك

=

هامش:

1- نهر الحوامد يتفرع من نهر شط العرب يسقي بساتين التنومة شرق البصرة

2- عبدالنبي.. شقيق الشاعر قتلوه جبناء السلطة البعثية في العراق المهزومة في 1991.

3- الشنانية تعني اسم الحاج شنان والد الشاعر وأخيه عبدالنبي