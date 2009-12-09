

الهدف واحد

هاشم معتوق

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 17:02

المحور: الادب والفن











الهدف واحد

هم فقط يرشون ملح الغموض على الكلمات

المهم القراءة تكون صحيحة قبل الرسم

أو قبل الكتابة

لأننا في النهاية نجد أنفسنا

في نقطة البداية من جديد

أمام منافي لا متناهية

السحر والدهشة

هما اللعبة الوحيدة المتبقية

الأثنين, June 26, 2017



الكتابة ليست أسرارا ولا خفايا

الكتابة رحلة للخروج من الوهم

وقد يصادف أن تجد نفسك أنت الوهم الأكبر

الصمت هو الفراغ

الفراغ للفراغ

أنت المكان

فكيف تكون

لا لأجل شيء

بل لأجل إزاحة الملل

الأحد, June 25, 2017



الشعر يبدأ بالظلام كله

في الشعر بالذات الظلام ليس له نهاية

الشعر العالم الخالي من المبالغة

في أقصى الشعر تجد المقدس العظيم وردة

الغيب الغموض

الغموض الصمت

الصمت الفراغ

هذه واقعية الشعر

في الشعر النبي يتحول الى فقير

في الشعر زوال الأقنعة

ما أكثر الأقنعة

الجمعة, June 23, 2017



الكتابة لا تهمس باذنك

خرساء

الكتابة أن تدخل الى الصمت فتصنع منه شيئا

مدهشا

وجميلا

الخميس, June 22, 2017



الموضوع ليس دليل الحياة

الفكرة وجوهرها

ليست دليل الحياة

الحياة الغناء

الحياة الموسيقى

الحياة الخيال

ليس البيت

ليست الكنيسة

أو المسجد

الحياة الشارع

والمديات البعيدة للسماوات

الثلاثاء, June 21, 2017



السعادة تركيبة منوعة

من الحلم

من الهدف

من الحب

الأنبياء أدباء

السعادة اللحظة

السعادة الروح

السعادة نجاح التجربة

الأحد, June 18, 2017



الحديث عن الفرح بسيط وسهل

كأنك من خلال وردة تعبر الى المستقبل

الحياة من دون الزهور لا تطاق ولا تحتمل

الفرح أن توقن بان في مكان ما ستجد وجهك الذي فقدته

الفرح تموت ثم تموت ثم تموت ثم تموت ثم تموت ثم تموت

ثم تستعيد الحياة

الفرح أنت نفسك البسيطة

الفرح أن لا تتجاوز حدودك

الفرح القناعة

السبت, June 17, 2017



الشكل ينتمي للنفس

النفس عندما تتقدم تغير من شكلها

النفس مثل طائر كلما صعد للأعلى صار أشد قوة

وأوسع بنظرته

كل الأرواح مقدسة

النفس كلما صعدت للأعلى إلتقت بقدسيتها

بما أنه أنت المقدس

أنت الموضوع العظيم

والفكرة المطلقة

الخميس, June 15, 2017



الرؤيا فكرة تتحول الى كلمة

الكلمة تتحول الى صورة

الرؤيا ليست العبقرية

ليست الغيب

الرؤيا النفس الطيبة الصادقة

المخلصة

الواضحة

النفس التائهة في الفراغات

من دون مأوى

مرغمة أن تكون بسيطة

ومتواضعة

وفقيرة

الأربعاء, June 14, 2017



الصناعة أو الحرفية أولا

ثم الحرية

على اعتبار الشمس تحرق كل شيء

ثم البرد والسلام

أي الفراغ والليل

الابداع يبدأ من الفناء والتمرد

ليس خاليا من الحرفية

الثلاثاء, June 14, 2017



الموسيقى تختصر اللحظة

الموسيقى تمنحك التصوف

التصوف قد يكون مجردا للتصوف نفسه

قد يمنح لحظة ناقصة في الأغلب

الموسيقى جسر

لكن الروح أو النفس الأبعد من الموسيقى

والأبعد من التصوف

النفس العاقلة

النفس الطيبة

الأثنين, June 12, 2017



القمر رغم اصوله المنتمية للأرض

بالنسبة لنا لا يشبه الأرض

القمر الآخر البعيد الغريب

ففي ملامح القمر الكثير من الطفولة

الكثير من الصبر

من حيث الهدوء والمسافات البعيدة

قد لا تفرق بين القمر والزهرة

كلاهما يشعرك بالإطمئنان

الأحد, June 11, 2017



الطفولة البعيد

اللهاث الى الأمكنة النائية التي تتواجد فيها الطفولة

نحن نسعى اليها بكل ما أوتينا

في أغلب الأحيان يسقط طائر الروح في الظلمة من حيث بدأنا

الطفولة الهدوء

بلا طفولة بلا حياة

بلا طفولة بلا إنجاز

بلا مكافأة

الأحد, June 11, 2017



لا شيء حقيقي وأصيل

نحن صناعة تقليدية

ولا شيء يمكن أن يكون حافظا للمدى في القريب أو البعيد

لهذا أصبحت صناعة الآلهة سهلة

من خلال قطعة موسيقى ولوحة ورواية

الناس على دين ملوكهم

بعض الملوك الطيبين

أمثال بتهوفن

غاندي

غابريل غاريسيا ماركيز

للأسف الإنسان يستسلم للأقوى

أو يكون هو الأقوى

السبت, June 10, 2017



لا أحد لدية فكرة حقيقية عن المستقبل

لا أحد لديه فكرة عن طريقه تكونه

لا أحد يعرف بدايات هذا الكائن

لا أحد يعلم نهاياته

لا أحد يعرف مدى صدقه

قد يجعلك لا تصدق شيئا على الإطلاق

قد لا يكذب

لربما هو المتمرد على كل شيء

لربما نحن صنعناه لأنه الأقوى

لربما نداري الضعف

السبت, June 10, 2017



المسافة تمضي الى الحلم

الحلم مثل الأشجار يعبر المواسم كي يخضر في الفضاء

الحلم قد لا يسير مع الماضي ويسعى راكضا للمستقبل

بالرغم من أنه وفيا للأناقة والسبب الذي صار لأجله

من الصعب أن تبني العالم من خلال الكلام

أو من خلال الكلمات

الحلم لا يعرف المستحيل

الجمعة, June 9, 2017



الفن شخصيتك لا تعتمد المبالغة لتبعد شخصيتك

فكل ما تحتاج أن تنظر للبعيد طويلا لكي تتعمق في اليقين الذي بداخلك

البداية تشير الى النهاية فأنت تعرف نهاية التواليت وتعرف قاع البحر

الإنسان الطبيعي يعيش بخوف مستمر من نهاية المصير الشجاعة قناع ولا مبالات ضرورية

لهذا بالإمكان خلط الاطمئنان بالوعود الكاذبة مثل الحلم ومثل الأمل دون أن يتحقق أيا منهما

أذا فقدت طفولتك دخلت الدار المظلمة الى جهنم وبئس المصير

الحرية الطفولة كلما استعدتها, الطفولة التي مع مرور الوقت تكاد تكون مستحيلة

الخميس, June 8, 2017



الهمس هو الكلام الذي يحتاج الى إزالة القناع عنه

الشعر ليس أكثر من دهشة عظيمة ولربما يتحول الى فقاعة

الموهبة هي عبارة عن تحول من طائرة الى روبوت آلي

الشعر صلاة بين يدي الطبيعة وقد تكون محددة حسب الإنفعالات والمواقف

في الشعر لربما كل شيء يصبح فيه ممكنا

الكثير يتقيأ أوساخه النفسية ويعبر عنها بالشعر

الضحكة مقدسة لأنها تسكت الألم وتمهد الطريق الى الصفاء

الخميس, June 8, 2017



اللحظة أو الروح في أغلب الأحيان غبية

لأنها بنت العاطفة

فلا تنس الليل

وكيد الظلام

أنت الهدف

على اعتبار القضية العقل

هذا ما يميزك

فحذاري أن يغلبك النعاس والجنس

والعاطفة

أنت العقل

الإربعاء, June 7, 2017



نحن نصنع آلهتنا من التمر ونأكلها

لا إله يصمد أمام التاريخ

والتجديد

والتطور

كل تصاحبه الإبتسامة والضحكة والحزن

كل تصاحبة الحياة والموت

عظيم الليل عندما يتحول الى نهار

وجميل أن تتحول من الظلام الى الضياء

الظلام الظلام

أو الضياء

الأربعاء, June 7, 2017









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