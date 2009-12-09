هاشم معتوق
الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 17:02
المحور:
الادب والفن
الهدف واحد
هم فقط يرشون ملح الغموض على الكلمات
المهم القراءة تكون صحيحة قبل الرسم
أو قبل الكتابة
لأننا في النهاية نجد أنفسنا
في نقطة البداية من جديد
أمام منافي لا متناهية
السحر والدهشة
هما اللعبة الوحيدة المتبقية
الأثنين, June 26, 2017
الكتابة ليست أسرارا ولا خفايا
الكتابة رحلة للخروج من الوهم
وقد يصادف أن تجد نفسك أنت الوهم الأكبر
الصمت هو الفراغ
الفراغ للفراغ
أنت المكان
فكيف تكون
لا لأجل شيء
بل لأجل إزاحة الملل
الأحد, June 25, 2017
الشعر يبدأ بالظلام كله
في الشعر بالذات الظلام ليس له نهاية
الشعر العالم الخالي من المبالغة
في أقصى الشعر تجد المقدس العظيم وردة
الغيب الغموض
الغموض الصمت
الصمت الفراغ
هذه واقعية الشعر
في الشعر النبي يتحول الى فقير
في الشعر زوال الأقنعة
ما أكثر الأقنعة
الجمعة, June 23, 2017
الكتابة لا تهمس باذنك
خرساء
الكتابة أن تدخل الى الصمت فتصنع منه شيئا
مدهشا
وجميلا
الخميس, June 22, 2017
الموضوع ليس دليل الحياة
الفكرة وجوهرها
ليست دليل الحياة
الحياة الغناء
الحياة الموسيقى
الحياة الخيال
ليس البيت
ليست الكنيسة
أو المسجد
الحياة الشارع
والمديات البعيدة للسماوات
الثلاثاء, June 21, 2017
السعادة تركيبة منوعة
من الحلم
من الهدف
من الحب
الأنبياء أدباء
السعادة اللحظة
السعادة الروح
السعادة نجاح التجربة
الأحد, June 18, 2017
الحديث عن الفرح بسيط وسهل
كأنك من خلال وردة تعبر الى المستقبل
الحياة من دون الزهور لا تطاق ولا تحتمل
الفرح أن توقن بان في مكان ما ستجد وجهك الذي فقدته
الفرح تموت ثم تموت ثم تموت ثم تموت ثم تموت ثم تموت
ثم تستعيد الحياة
الفرح أنت نفسك البسيطة
الفرح أن لا تتجاوز حدودك
الفرح القناعة
السبت, June 17, 2017
الشكل ينتمي للنفس
النفس عندما تتقدم تغير من شكلها
النفس مثل طائر كلما صعد للأعلى صار أشد قوة
وأوسع بنظرته
كل الأرواح مقدسة
النفس كلما صعدت للأعلى إلتقت بقدسيتها
بما أنه أنت المقدس
أنت الموضوع العظيم
والفكرة المطلقة
الخميس, June 15, 2017
الرؤيا فكرة تتحول الى كلمة
الكلمة تتحول الى صورة
الرؤيا ليست العبقرية
ليست الغيب
الرؤيا النفس الطيبة الصادقة
المخلصة
الواضحة
النفس التائهة في الفراغات
من دون مأوى
مرغمة أن تكون بسيطة
ومتواضعة
وفقيرة
الأربعاء, June 14, 2017
الصناعة أو الحرفية أولا
ثم الحرية
على اعتبار الشمس تحرق كل شيء
ثم البرد والسلام
أي الفراغ والليل
الابداع يبدأ من الفناء والتمرد
ليس خاليا من الحرفية
الثلاثاء, June 14, 2017
الموسيقى تختصر اللحظة
الموسيقى تمنحك التصوف
التصوف قد يكون مجردا للتصوف نفسه
قد يمنح لحظة ناقصة في الأغلب
الموسيقى جسر
لكن الروح أو النفس الأبعد من الموسيقى
والأبعد من التصوف
النفس العاقلة
النفس الطيبة
الأثنين, June 12, 2017
القمر رغم اصوله المنتمية للأرض
بالنسبة لنا لا يشبه الأرض
القمر الآخر البعيد الغريب
ففي ملامح القمر الكثير من الطفولة
الكثير من الصبر
من حيث الهدوء والمسافات البعيدة
قد لا تفرق بين القمر والزهرة
كلاهما يشعرك بالإطمئنان
الأحد, June 11, 2017
الطفولة البعيد
اللهاث الى الأمكنة النائية التي تتواجد فيها الطفولة
نحن نسعى اليها بكل ما أوتينا
في أغلب الأحيان يسقط طائر الروح في الظلمة من حيث بدأنا
الطفولة الهدوء
بلا طفولة بلا حياة
بلا طفولة بلا إنجاز
بلا مكافأة
الأحد, June 11, 2017
لا شيء حقيقي وأصيل
نحن صناعة تقليدية
ولا شيء يمكن أن يكون حافظا للمدى في القريب أو البعيد
لهذا أصبحت صناعة الآلهة سهلة
من خلال قطعة موسيقى ولوحة ورواية
الناس على دين ملوكهم
بعض الملوك الطيبين
أمثال بتهوفن
غاندي
غابريل غاريسيا ماركيز
للأسف الإنسان يستسلم للأقوى
أو يكون هو الأقوى
السبت, June 10, 2017
لا أحد لدية فكرة حقيقية عن المستقبل
لا أحد لديه فكرة عن طريقه تكونه
لا أحد يعرف بدايات هذا الكائن
لا أحد يعلم نهاياته
لا أحد يعرف مدى صدقه
قد يجعلك لا تصدق شيئا على الإطلاق
قد لا يكذب
لربما هو المتمرد على كل شيء
لربما نحن صنعناه لأنه الأقوى
لربما نداري الضعف
السبت, June 10, 2017
المسافة تمضي الى الحلم
الحلم مثل الأشجار يعبر المواسم كي يخضر في الفضاء
الحلم قد لا يسير مع الماضي ويسعى راكضا للمستقبل
بالرغم من أنه وفيا للأناقة والسبب الذي صار لأجله
من الصعب أن تبني العالم من خلال الكلام
أو من خلال الكلمات
الحلم لا يعرف المستحيل
الجمعة, June 9, 2017
الفن شخصيتك لا تعتمد المبالغة لتبعد شخصيتك
فكل ما تحتاج أن تنظر للبعيد طويلا لكي تتعمق في اليقين الذي بداخلك
البداية تشير الى النهاية فأنت تعرف نهاية التواليت وتعرف قاع البحر
الإنسان الطبيعي يعيش بخوف مستمر من نهاية المصير الشجاعة قناع ولا مبالات ضرورية
لهذا بالإمكان خلط الاطمئنان بالوعود الكاذبة مثل الحلم ومثل الأمل دون أن يتحقق أيا منهما
أذا فقدت طفولتك دخلت الدار المظلمة الى جهنم وبئس المصير
الحرية الطفولة كلما استعدتها, الطفولة التي مع مرور الوقت تكاد تكون مستحيلة
الخميس, June 8, 2017
الهمس هو الكلام الذي يحتاج الى إزالة القناع عنه
الشعر ليس أكثر من دهشة عظيمة ولربما يتحول الى فقاعة
الموهبة هي عبارة عن تحول من طائرة الى روبوت آلي
الشعر صلاة بين يدي الطبيعة وقد تكون محددة حسب الإنفعالات والمواقف
في الشعر لربما كل شيء يصبح فيه ممكنا
الكثير يتقيأ أوساخه النفسية ويعبر عنها بالشعر
الضحكة مقدسة لأنها تسكت الألم وتمهد الطريق الى الصفاء
الخميس, June 8, 2017
اللحظة أو الروح في أغلب الأحيان غبية
لأنها بنت العاطفة
فلا تنس الليل
وكيد الظلام
أنت الهدف
على اعتبار القضية العقل
هذا ما يميزك
فحذاري أن يغلبك النعاس والجنس
والعاطفة
أنت العقل
الإربعاء, June 7, 2017
نحن نصنع آلهتنا من التمر ونأكلها
لا إله يصمد أمام التاريخ
والتجديد
والتطور
كل تصاحبه الإبتسامة والضحكة والحزن
كل تصاحبة الحياة والموت
عظيم الليل عندما يتحول الى نهار
وجميل أن تتحول من الظلام الى الضياء
الظلام الظلام
أو الضياء
الأربعاء, June 7, 2017