التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - أوجاع
|
|
أوجاع
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تأطير أنثروسوسيو سايكولوجي لمعالجة ثقافية لنصوص جواد الشلال
...
- مطالعات نقدية ثقافية في ومض أنثوي/5
- قصائد تقليلية
- غائم ومضها
- الإمبراطورية الأمريكية والتغيرات الجيوبوليتيكية/3
- مطالعات نقدية ثقافية في ومص أنثوي /4
- شيء من الفرج
- مطالعات نقدية ثقافية في ومض أنثوي /3
- برو لوج * مونودراما **مجهولة العنوان
- تأطير أنثرو سوسيو سايكولوجي لمعالجة ثقافية لنصوص جواد الشلال ...
- جسدك سرير المنام
- على سرير الماء الماوي
- مطالعات نقدية ثقافية في ومض أنثوي/2
- (((((((لا تأخذنا بالحق لومة لائم هو التاريخ لا مين فيه ))))) ...
- فوانيس الحاكم بأمر الله
- مطالعة نقدية للتعدد الصوتي -درس تطبيقي /D
- ضوء على الحراك الأدبي النسوي -الطليعة
- مطالعات نقدية ثقافية في ومض انثوي /1
- شهقة لارا
- مطالعة نقدية للعدد الصوتي -درس تطبيقي /C
المزيد.....
- مباشرة بعد طلب المغرب تسلم بارون المخدرات شعو..العنف يعود لل ...
- اصابة الشاعر عريان السيد خلف بحادث سير مروع وسط بغداد
- رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس يغادر الحزب الاشتراك ...
- نقابات الصيد البحري تتبرأ من تصريحات نقابي بمناظرة الحسيمة
- حكم قضائي باستخراج رفات سلفادور دالي بسبب دعوى لإثبات النسب ...
- اعتقال أكثر من ألف متورط بتصوير أفلام إباحية لأطفال في أمريك ...
- تضميد الجراح السورية من خلال فنون العيد
- الافراج عن سويدي اختطفته القاعدة في مالي عام 2011
- عاجل: انفجار داخل حافلة لنقل الركاب في باريس
- كاظم الساهر بالعيد: أملنا بزعمائنا وهذا ما سيترتب على عدم حل ...
المزيد.....
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - أوجاع