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أوجاع


سعد محمد مهدي غلام
الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 09:54
المحور: الادب والفن
    


الفراق:ما يملأ ثغر الصدى
من العوسج المر
الحرمان :ملح البوح
اختنق
بغصة صراخ الشوق
الصبر: وجع
نبتلعه
لنضوع اكسيرا
يدعى الأمل
الحب :صمت يتلظى
خلف رمادالجسد
في الكبرسقم متوحش
الغياب: هديل الورد
تخثر كحل جناح فراشة
ابتلعته بلوبة
فتورمت حنجرتها
فقدت قدرة التحليق
الفراغ: فزع حرف صائت ؛
تنغم على وترربابة
مقطوع
الانتظار: حداء عميق النحيب
في غرية الصحراء
الاشتياق : دهشة الشفاء
طواها نسيان التعاويذ
كغيمة زرعتها في عيني
دون برق ولا رعد
في حمارة القيظ
امطرت
عطر جفنات ورد خفر وجناتك
فارقت جفني
فارقني الحلم
والذاكرة ماتت





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سعد محمد مهدي غلام

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد محمد مهدي غلام - أوجاع