

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 09:54

المحور: الادب والفن









الفراق:ما يملأ ثغر الصدى

من العوسج المر

الحرمان :ملح البوح

اختنق

بغصة صراخ الشوق

الصبر: وجع

نبتلعه

لنضوع اكسيرا

يدعى الأمل

الحب :صمت يتلظى

خلف رمادالجسد

في الكبرسقم متوحش

الغياب: هديل الورد

تخثر كحل جناح فراشة

ابتلعته بلوبة

فتورمت حنجرتها

فقدت قدرة التحليق

الفراغ: فزع حرف صائت ؛

تنغم على وترربابة

مقطوع

الانتظار: حداء عميق النحيب

في غرية الصحراء

الاشتياق : دهشة الشفاء

طواها نسيان التعاويذ

كغيمة زرعتها في عيني

دون برق ولا رعد

في حمارة القيظ

امطرت

عطر جفنات ورد خفر وجناتك

فارقت جفني

فارقني الحلم

والذاكرة ماتت