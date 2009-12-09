

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 05:04

المحور: الادب والفن









أَعطاهُ لَهُمْ.. لَمْ يَأخُذُوهْ

طَلَبَهُ مِنهُمْ.. أَعْطَوْهُ لِمَنْ لَمْ يَطْلُبُوهْ

سَكَبَهُ في قُلُوبِهِمْ.. سَكَبُوهْ

تَعَجَّبْ!

قُلتُ: لا تَعْجَبْ..

أَسَأْتَ الأَدَبْ.. الحُبُّ يُمْنَحُ دُونَ طَلَبْ.