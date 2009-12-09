أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - دُونَ طَلَب


اخر الافلام











المزيد.....

دُونَ طَلَب


وليد الأسطل
الحوار المتمدن-العدد: 5564 - 2017 / 6 / 27 - 05:04
المحور: الادب والفن
    


أَعطاهُ لَهُمْ.. لَمْ يَأخُذُوهْ
طَلَبَهُ مِنهُمْ.. أَعْطَوْهُ لِمَنْ لَمْ يَطْلُبُوهْ
سَكَبَهُ في قُلُوبِهِمْ.. سَكَبُوهْ
تَعَجَّبْ!
قُلتُ: لا تَعْجَبْ..
أَسَأْتَ الأَدَبْ.. الحُبُّ يُمْنَحُ دُونَ طَلَبْ.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
وليد الأسطل

إجمالي القراءات: 122,443
المقالات المنشورة: 97
- الحقيقةُ شَكّ
- الطِّفلُ و أُمُّه
- عِندَما يَرحَلُ القمَر
- الوقت
- الصَّهبَاء
- راشيل.. أنتِ الأفضل
- حِينَ اِختَلَيْتُ بِحَبيبَتِي
- ثَوبُ الأحزان
- القَلَم
- مِثلُكَ أَنتْ
- إلى شاعِرَتي
- لَقدْ تَغَيَّرْتُمَا!
- الحُبُّ حَبِيبِي
- عَيْنُ الهَوَى
- جِراح ٌللكِتَابَة
- حُبِّي لِنَفسِي
- لُعابُ حُزنِي
- البَحثُ عَن الذَّات
- المَوت
- قُلُوبُنَا و الحُبّ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- اعتقال أكثر من ألف متورط بتصوير أفلام إباحية لأطفال في أمريك ...
- تضميد الجراح السورية من خلال فنون العيد
- الافراج عن سويدي اختطفته القاعدة في مالي عام 2011
- عاجل: انفجار داخل حافلة لنقل الركاب في باريس
- كاظم الساهر بالعيد: أملنا بزعمائنا وهذا ما سيترتب على عدم حل ...
- مقربين من نزار بركة ضمن تشكيلة الولاة والعمال الجديدة
- مقهى الشابندر ببغداد.. شاي عراقي وأحاديث في الثقافة
- المغني إيد شيران يختتم مهرجان غلاستنبوري الموسيقي في بريطاني ...
- جمال العتابي يقدم قراءاته النقدية للرواية والشعر في أفق مفتو ...
- عندما غزت هوليود مهرجان غلاستنبوري

المزيد.....
كتب ودراسات
- ديوان الحكايا / إبراهيم مشارة
- فن الرواية / ميلان كونديرا
- الأدب المقارن الظهور والنشأة / أكثيري بوجمعة
- وهج الأربعين دراسات في الأدب والنقد ومجموعة كتب / إبراهيم مشارة
- انا زهرة برية / لويس ياقو
- عتمة الرؤيا لصنم الكتبة - 08 - / نجيب طلال
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,372,076
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - وليد الأسطل - دُونَ طَلَب