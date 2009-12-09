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حبها البحر والخريف (قصيدة نثر)


حسام عبد الحسين
الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 22:49
المحور: الادب والفن
    


حبها البحر والخريف

حبها منذ الصبا بحر تتلاطم امواجه
في ضفة الخريف تتهادى مشاعره
في أروقة الطريق ناديت دنيتي:
السمراء الثملة
الخمر مباح بعد الزنى
الزنى رذيلة الانفس
العاهرة مبجلة
العهر فضيلة في زمن المال
المال يقارن بالرجال!
شال الحرائر بحاجة إلى رجل
من اي نيزك ينطلق الاباء؟
الاباء في قفص الكبرياء
النفس ملاك في عالم الوهم
فوبيا الانا لا تقبل الدنى
المجتمع في حالة فوضى
يسوده السدف القاتم
كل علاج له لا ينفع
كصمت الصخر في دقة الازميل
مثل الصخر عقول البعض
ترفع المنافق وتطعن الحليم
الحلم لذة المخلص
الاخلاص كفر في السياسة
السياسي السارق مناضل
والمجرم مجاهد وشجاع
انا بحاجة إلى خمر وفتاة
لكي انفى إلى عالم المثال
لأعيش في البحر والخريف واترك دنيتي السمراء.





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حسام عبد الحسين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حسام عبد الحسين - حبها البحر والخريف (قصيدة نثر)