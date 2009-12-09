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مجزرة الغرام


فراس الوائلي
الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 22:48
المحور: الادب والفن
    


طفولة العصافير
أنوثة الورد
الهمس المقدس
الحب والأمطار
الشعر والأحلام
يذبحها صديق يدعي الحب
يمتص رحيقها
يقتلع نبضها
يجلد روحها
يعبث باحتضارها
يلتذ بموتها
بوقاحة يخجل منها الشيطان
يتسلى بأوجاعها
ليكتب قصيدة الوفاء بدماء الشمس .





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فراس الوائلي

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