

احمد صالح سلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 22:48

المحور: الادب والفن









تعدد







ونحن

كنا نظن

ان وجه امرأة جميلة

لا يقسمها

بين الستائر واللمسات

رفوفا

واطيافا

تتخايل

بالرغبات

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مبدع





هو

الذي ننتظره

بفارغ الصبر

رغم اننا شيعناه

دون ان تهتز

لأعلامه

المنكسة

مشاعرنا

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تخلف



ان هو

الا

صدى

واريناه

في احلامنا

حتى لا يموت مفلسا

او وحيدا

دون

ان يفك اسره

احد

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جنون







يا رائين ميلان

هذا الهرم

الكبير

ويا من تتحسسون

كيف المثلث

والمربع

يتكومون دوائرا

داخل هذا الصراخ

العظيم

هل اصابكم مس الخلود

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فعل





في الخلاء السقيم

حيث النواقيس صماء

والجسد وعول

تلهث امام العواء

قل وداعا

لهذا الفراغ

واسق اصص الورد

بمصابيح البلاغة

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معنى



لا تلتفت الى حتفك

وهو يركض خلفك مكشرا

عن انيابه

بل جدف كأنك بين حيد مرجاني كافر

يبتهل

الى حروف الشعر

الآسر الآخاذ

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خمائل





لا أثر للآلهة

بين خطوة شيوعية مغسولة

بالظلال

وابتسامة كاهن

يستجوب السماء

لتتناثر الاف

الاسطبلات

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تأويل



حيرة تكفكف معنى الشعر

فوق سطر

تنبت فيه

الكلمات

بكل طيش

كالنيازك

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تحول





في الفجر

تمضغ ليلا

يتبع اثرك

وتستميل برية شاسعة

تحمل الأرض

تحت قدميك

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اعاقة



والسلاحف

تنهض

كطائر الفينيق

من رماد الخطوة

الى سهم قوي جارح

حين تبتل

بالماء

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انجاب



أنظر

الى المطر

ما ان يوهب للأرض

فقيرة الحال

حتى تغرق بجواهره

وتنجب نبيذا

بمتناول

اليدين

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اشباع



الاقحوان

يجلس بقلبه

الممتلئ بالذات

يعزف لنفسه

ويتناول خمرته البيضاء

حول الطاولة

وحيدا

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بصمة





ما من كوخ

يسافر

عبر الكلمات

بل مكان

يترك

أثرا

يسمع من بعيد

فيطفو نهر الشعر

على مرمى النظر

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آفاق



سوف

تجعلك

تلك المرأة

غير قابلا للاستنفاذ

ففي ظلها:

غناء زمردي

وشمس شفافة

و قصائد

تروي القلب

غالبا

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استحضار



تلك

الكؤوس

تتبادل نخبها

مع مصائر مختومة

بالغياب

حتى آخر السطر

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وداع





ونحن

امام رذاذ خفيف يبكي

ثمة عزاء

يتلو بكلتا يديه

مأساة

تولول

ذهابا وإيابا

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عجز



على يمبن المستحيل

تلمع الساحة

بالنوافذ المكبلة

وعلى يسراه

تربض الأسماء

دون تصريف

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صفاء



من لي سوى عزلة

تحجب الهشيم

وتمشي في ساقية قربي

تمنحني المعنى

واحتفالات

الخريف

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تحليق



الموسيقى

هي بمثابة غموض عسير

داخل فضاء مفتوح

ينسكب فجأة

حتى يستحوذ

دونما جهد

على كل شيء

أرجواني

يومض

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صعوبة





أحيانا

ابحث عن ذلك الشيء الجاف

واليابس

الذي ينمو في الندم

فتصيبني قشعريرة

متحجرة

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رسائل



عندما تفيض

الأفكار

تسافر القصائد

كأوراق الحرير

الى عيني

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لهفة



يد اللهفة

تهوي كالذئاب

فوق خطوطي المستقيمة

فتتكسر

الى مربعات

ومكعبات

داخل مجسم موشوي

يقيس نهايات الشوق

في كل مكان

بين اضلاعي

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نوتة





انها

كلمات

تترنح في أحضان قصيدتي

اشعر بالخجل

فثمة سمفونية فيها

توسع باشتياقها

نصوصي

حتى تشفي

غليلي

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براءة





الطفولة

كسرب سماوات بيضاء

ذائبة

لا تترصدها النهايات

ولا تسكنها الخديعة

وفي كل وقت

تستعد للطيران

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اندماج





تلك

الوعول

التي تعدو نحو قوس قزح

صدفة يعتريها الانكسار

وتنحل

حتى تتلاشى

وتدخل غيبوبة

الألوان

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حالة



انظر الى الطقس

يمشي مقوسا

لا يلتفت

طوال الوقت

انه يتمتم برغباته المشمسة

التي اختلطت

بألآف الوجوه

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ايحاء



ذلك

النقش

الذي ينزح

ويقطع النوافذ

والابواب

يسقط جيدا

بين افكارنا

ويرصع سهرتنا

بالمعنى



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بقلم الشاعـر الشيوعي : أحمد صالح سلوم

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فليمال - لييج – بلجيكا

حزيران 2017

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من اصدارات مؤسسة "بيت الثقافة البلجيكي العربي" - فليمال - لييج - بلجيكا

La Maison de la Culture Belgo Arabe-Flémalle- Liège- Belgique

مؤسسة بلجيكية .. علمانية ..مستقلة

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