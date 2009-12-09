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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد : تعدد .. مبدع .. تخلف .. جنون .. فعل .. معنى .. خمائل .. تأويل .. تحول .. إعاقة .. انجاب .. اشباع .. بصمة .. آفاق .. استحضار .. وداع .. عجز .. صفاء .. تحليق .. صعوبة .. رسائل .. لهفة .. نوتة .. براءة .. اندماج .. حالة .. ايحاء
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قصائد : تعدد .. مبدع .. تخلف .. جنون .. فعل .. معنى .. خمائل .. تأويل .. تحول .. إعاقة .. انجاب .. اشباع .. بصمة .. آفاق .. استحضار .. وداع .. عجز .. صفاء .. تحليق .. صعوبة .. رسائل .. لهفة .. نوتة .. براءة .. اندماج .. حالة .. ايحاء
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - احمد صالح سلوم - قصائد : تعدد .. مبدع .. تخلف .. جنون .. فعل .. معنى .. خمائل .. تأويل .. تحول .. إعاقة .. انجاب .. اشباع .. بصمة .. آفاق .. استحضار .. وداع .. عجز .. صفاء .. تحليق .. صعوبة .. رسائل .. لهفة .. نوتة .. براءة .. اندماج .. حالة .. ايحاء