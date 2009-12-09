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قصص قصيرة عن العيد


سارة يوسف
الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 22:48
المحور: الادب والفن
    


قصص قصيرة
عن العيد
ليلة رؤية الهلال
سال السيد فاروق ابنه البالغ من العمر خمس سنوات مفتخرا امام اصحابه ، خالد: انت سني ام شيعي ؟؟ اجابه خالد بهدوء لا بابا انا آيرن مان ( الرجل الحديدي) !!!!

صباح العيد
جلس مازن صاحب الخمسة اعوام مع اخته وابوه عند الصف الاول في المسجد الاسلامي الكبير في تلك المدينة الغربية الكافرة ... بدا له ذلك الكرسي الموضوع فوق المنصة التي تعلو الارض اكثر من متر ونصف والمطرز بالالوان الزاهية هوالاخر ضخم جدا كما هو حال الرجل الذي جلس عليه ..ارتدى الشيخ عدنان عمامة وثوبا ابيض ينتهي فوق قدميه ببضع سنتمترات .. امتلأ المكان اطفالا ورجالا محتفلين بأول ايام عيد الفطر المبارك .. النساء كان لهم حضور قليل في الجزء الخلفي من الجامع ..أم الشيخ الجليل المحتفلين صلاة العيد ومن ثم بدأ يتلو عليهم الخطبة .. .. كانت الكلمة التي القاها مليئة بالتهديد والوعيد .. حتى ان صوت الشيخ قد علا غضبا محذرا من ذلك بعصبية . الشوي بالنار ودخول جهنم التي تصلى جحيما ذات لهب . اذا لم تعملوا او اذا فعلتم ..
رجع مازن البيت مقبلا على امه تكلم بصوت هادئ وهو خائف : ماما اليوم رأيت الله .. جلس هناك في المسجد في المكان العالي .. كان غاضبآ جدا ..





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سارة يوسف

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سارة يوسف - قصص قصيرة عن العيد