

محمد الذهبي

الحوار المتمدن-العدد: 5563 - 2017 / 6 / 26 - 13:40

المحور: الادب والفن









تحت الاضواء

صداقة تمتد الى اكثر من 35 عاما ببردها وحرها وظروف البلاد المختلفة، بعد الفين وثلاثة حدثت حركة ادبية غير طبيعية وغير منضبطة، فالجميع شعراء والجميع روائيون والجميع قصاصون والجميع كتاب مقالات سياسية وادبية، بقي الاثنان صامتين لبعض الوقت ، ومن ثم انطلق الصديق الاول بنشر قصيدة هنا وقصيدة هناك والعمل في احدى الصحف المرموقة حينها، بدأ الصديق الثاني يتذمر من صمت صديقه الاول: لماذا لا تتكلم معي، هل انا دون المستوى؟ لا ولكن احتساء الخمرة بصمت يبعد عني وعنك الصداع، بدأ الصديق الثاني يزحف باتجاه الموائد الاخرى طلبا للكلام، ابتدأ بمذيع مشهور بعض الشيء، وصار نديماً ثابتاً من نداماه، ولم يكتف وانما زحف باتجاه موائد اخرى ومشاهير آخرين، الصديق الاول مازال قليل الكتابة والتفاعل مع الوسط الادبي، والصديق الثاني مازال يزحف باتجاه الموائد حتى الآن.