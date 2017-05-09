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الخاتمة


بابلو سعيده
الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 03:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


في ظلّ اللبرلة الرأسماليّة العالميّة أصبح الحاكم الأمريكي منذ عهد الرئيس رونالد ريغان حتّى الرئيس دونالد trump مجرورين .. والشركات العالمية العابرة للقارات هي. .. الجارّة والحاكمة الفعليّة .. في السّر والعلانية .
أمّا الحروب المباشرة الافتراضيّة .. والمدمّرة للحجر .. وللممالك النباتيّة .. والحيوانيّة .. والبشريّة بين الروس والصين من جهة وبين الولايات المتحدة وحلف الأطلسي من جهة ثانية .. فلن تندلع مطلقاً على أراضيهم بل ستندلع على أراضي الغير بالواسطة.. بين اتباعهم ..وادواتهم .





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بابلو سعيده

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