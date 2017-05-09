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|الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - فاطمة الفلاحي - - تعددت اللسانيات ، فبأي لغة تكتبين الفلسفة ؟- من -دهشة فعل التفلسف كعقلنة - في الحلقة الرابعة من حوارنا مع البروفيسورة خديجة زتيلي في -بؤرة ضوء-
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- تعددت اللسانيات ، فبأي لغة تكتبين الفلسفة ؟- من -دهشة فعل التفلسف كعقلنة - في الحلقة الرابعة من حوارنا مع البروفيسورة خديجة زتيلي في -بؤرة ضوء-
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|الصفحة الرئيسية - مقابلات و حوارات - فاطمة الفلاحي - - تعددت اللسانيات ، فبأي لغة تكتبين الفلسفة ؟- من -دهشة فعل التفلسف كعقلنة - في الحلقة الرابعة من حوارنا مع البروفيسورة خديجة زتيلي في -بؤرة ضوء-