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إشكاليات الخطاب النقدى السينمائى العربى (1)


سيد سعيد
الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:44
المحور: الادب والفن
    


(1 )
فى البدايه يجب أن نوضح أن إشكاليات النقد السينيمائى العربى هى جزء من إشكاليات النقد السينمائي فى العالم وان كنا فيه فى وضع المستهلك والتابع وهى بشكل عام متنوعة ومتشعبه ولايسع المقام هنا لذكرها بالكل ولكننا سنكتفى هنا بالإشارة إلى أهمها وأكثرها شيوعا فى ممارساتنا النقدية الجاده وهى
إشكالية المصطلح
- إشكالية المنهج
-إشكالية لغه النقد
-إشكالية التنظير والإبداع
دعونا نجد مدخلا للولوج بشكل منهجى متواضع إلى الموضوع
فلنبدأ بتفكيك العنوان الذى طرحناه وهو يتكون من خمس كلمات إشكالية - الخطاب - النقدى - السينيمائي- العربى
ولنناقش الآن مضمون هذه الكلمات لنوضح حجم الالتباسات التى نعاني منها فى خطابنا النقدى مما يعوق سلامه الحوار

أولا : مصطلح الإشكالية
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لايفرق النقد العربى فى عمومه بين مصطلح الاشكاليه ومصطلح المشكله ويصير الخلط بينهما فى كثير من المقالات والادبيات المتعلقه بقضايا الفن عموما والسينما بالتبعية
القواميس الاوربيه تفرق بين مفهوم المشكل problem ومفهوم الاشكاليه problematic
وفى اللغه العربيه تعنى الاشكاليه اختلاط الأمور أو استشكال الأمر حول ماهو غامض أو ملتبس
والاشكاليه من المصطلحات التى شاع استخدامها فى منذ السبعينات وتعني فى النهايه مجموعه من العلاقات بنسجها داخل نسق فكرى معين ويصعب حلها منفردة وبعباره أخرى الاشكاليه هى نظريه فى طور النمو وبشكل عام يمكن القول بأن الاشكاليه لتبين وجه الحق فيها إذ تتصارع حولها وجهات النظر فى قضيه ما دون قطع بصدفيه اى طرف وربما نقرأ فى المعجم الفلسفى لمجمع اللغه العربيه مايعبر عن ذلك فيذكر أن الاشكاليه ها يشتبه فيه ولا يمكن أن يقرر دون دليل كاف وقد يطول موضع النظر فيه
أما المشكله فهى وضع مأزوم أو معقد يتطلب حلا ويمكن الوصول إليه من خلال إجراءات عمليه معينه فيمكننا أن نتحدث عن مشكله الإسكان أو البطاله أو غيرها من المشكلات
وبشكل عام يمكن القول بأن الإشكالية قضيه نظريه فى الاساس فهى ساحه للبحث النظرى بينما ينظر للمشكلة من زاويه عمليه وتطبيقيه
سؤال النقد ذاته هو اشكاليه تتفرع منها اشكاليات أخرى مثل علاقه النقد بالإبداع وعلاقة النقد بالعلوم وكذلك سؤال هل النقد علم أم حكم قيمه وهل القيمه ثابته أم متغيرة الخ كلها اسئله تدور فى مجال الاشكاليه
والمتابع الأدبيات النقديه خاصه فى مجال السينما نجد هذا الخلط بين مفهوم الاشكاليه ومفهوم المشكله فنجد من يتحدث عن إشكالية الإنتاج السينيمائى على سبيل المثال
وهنا لابد لنا من الدخول لمناقشة اشكاليه المصطلحات كبداية اساسيه لمناقشة بقيه الإشكاليات





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سيد سعيد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سيد سعيد - إشكاليات الخطاب النقدى السينمائى العربى (1)