

حميد علي المزوغي

الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:44

المحور: الادب والفن









رصاصة الرحمة

و أنا أعبر طريقا محتشدا بزغاريد النساء

تذكرت سنونوة

كمانا

مفاتيح الشهيد

و أحد عشرة رصاصة

و سلام .

و أنا أعبر طريقا متشحا بالبقاء

تذكرت أمي

ملامح قديمة لأبي

صديقتي التي تركتها عنوة في مهب الغابات

و أحد عشر وشما

و فراشة.

و أنا أعبر طريقا متسعا بحتفي

تذكرت غيمة

قهوة لم تكن لي

جذاذة من ورق اللحم المقوى

شاهدتها المرسومة في أرضي

و دمعة.

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تونس في 4 ماي 2017