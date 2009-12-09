أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حميد علي المزوغي - رصاصة الرحمة


اخر الافلام











المزيد.....

رصاصة الرحمة


حميد علي المزوغي
الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:44
المحور: الادب والفن
    


رصاصة الرحمة
و أنا أعبر طريقا محتشدا بزغاريد النساء
تذكرت سنونوة
كمانا
مفاتيح الشهيد
و أحد عشرة رصاصة
و سلام .
و أنا أعبر طريقا متشحا بالبقاء
تذكرت أمي
ملامح قديمة لأبي
صديقتي التي تركتها عنوة في مهب الغابات
و أحد عشر وشما
و فراشة.
و أنا أعبر طريقا متسعا بحتفي
تذكرت غيمة
قهوة لم تكن لي
جذاذة من ورق اللحم المقوى
شاهدتها المرسومة في أرضي
و دمعة.
********************

تونس في 4 ماي 2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حميد علي المزوغي

إجمالي القراءات: 133,082
المقالات المنشورة: 65
- صلاة الغائب
- لا تنسى انك شاعرها
- ارتكبها
- لم
- فهل ترحل
- ثم
- الراعي الصغير
- الذئب
- ثلالث جنايات
- لا تمت كثيرا
- الكتاب المقدس ( النسخة الاصلية )
- سخاوة
- افتاء
- استفسار اولي
- جبل
- غريب مهاجرة
- صناعة عصيان
- انتحار
- محمد-علي-العربي
- بلاد ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- واشنطن : منح الجائزة المرموقة “الرؤية المتبصرة في النجاعة ال ...
- إسرائيل تمنع الشاعر المغربي عدنان ياسين من دخول الأراضي الفل ...
- شاهد بالفيديو... ماكرون المراهق يمثل على خشبة المسرح
- -الظاهرة الغيوانية-.. مهرجان في مدينة سلا المغربية
- القاص والفنان السوري أحمد عساف في معرضه الأخير: ألوان صارخة ...
- وزير الثقافة يكرم فريق فيلم (البحث في الهوية)
- رقصات فلكلورية من تسع دول في شمال المغرب لتشجيع حوار الحضارا ...
- بريكسيت: فنان الشارع البريطاني بانسكي يرفع نجمة من العلم الأ ...
- بريكسيت: فنان الشارع البريطاني بانسكي يرفع نجمة من العلم الأ ...
- مؤسس مهرجان فاتن حمامة لـ«البديل»: السينما المستقلة ردت اعتب ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,321
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - حميد علي المزوغي - رصاصة الرحمة