

نتائج بطولة الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية للرجال لعام 2017 وقواعد هذه اللعبة

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:43

المحور: عالم الرياضة







أقيمت بطولة الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية لعام 2017 بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 فبراير 2017 وحتى 7 ابريل 2017

علي الملعب الاوليمبي بمنطقة المعادي بالقاهرة والتي قد فاز بها فريق يوسي ايجلز المصري.

بعد أن فاز في المباراة النهائية علي فريق ام اس ايه تايجرز المصري بنتيجة 27- 6

واليكم نتائج هذه البطولة باختصار وهي الآتي ::::-

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أولا : فقد اشترك في بطولة الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية 300 لاعب يمثلون خمسة فرق وهي الآتي:::::-

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1- فريق جي يوسي ايجلز.

2- فريق كايرو ولفز.

3- فريق كايرو هيل هاوندز.

4- فريق كايرو بيدز.

5- فريق ام اس ايه تايجز.

واستمرت هذه البطولة علي مدي ثمانية أسابيع.

ثانيا : ومن نتائج بطولة الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية المباريات الآتية::-

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1- فريق كايرو ولفز × وفريق ام اس ايه تايجرز 36- 30 ( المباراة الافتتاحية )

2- فريق يوسي ايجلز × وفريق كايرو ولفز 27- 6

3- فريق هيل هاوندز × وفريق كايرو بيرز 33- 12

4- ريق ام اس ايه تايجز × وفريق كايرو هيل هاوندز 30- 7

5- فريق كايرو ولفز × وفريق كايرو هيل هاوندز20- 13

6- فريق كايرو ولفز × أم اس ايه تايجز 36- 30

وقد صعد إلي نهائي هذه البطولة فريقي يوسي ايجلز وفريق ام اس ايه تايجز

ثالثا : نتيجة (( المباراة النهائية )) لبطولة الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية

والتي أقيمت يوم الجمعة الموافق 7 ابريل 2017 وهي الآتي :::::-

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فريق يوسي ايجلز × وفريق ام اس ايه تايجز 27- 6

رابعا : الترتيب النهائي لبطولة الدوري بعد ختامها فقد أسفرت عن الآتي::-

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1- حصول فريق يوسي ايجلز علي بطولة الدوري المصري لكرة القدم الامريكية والميدالية الذهبية والمركز الاول

2- حصول فريق ام اس ايه تايجرز علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

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قام بتسليم كأس بطولة الدوري المصري لكرة القدم الامريكية الدكتورة هدي ايوب رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة المصرية

وعاطف حموده المدير التنفيذي بالمركز الاوليمبي بمنطقة المعادي بالقاهرة.

ألف مبروك لفريق يوسي ايجلز علي فوزه ببطولة الدوري المصري لكرة القدم الأمريكية

وألف مبروك لفريق ام اس ايه تايجرز صاحب الميدالية الفضية والمركز الثاني لهذه البطولة وهارد لك لباقي الفرق الاخري.

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نبذة مختصرة عن رياضة كرة القدم الأمريكية وهي الآتي ::::-

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(( أولا )) : كرة القدم الأمريكيّة هي واحدة من الرياضات التي نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمارس أيضاً في كندا وفرنسا ومصر وبلاد أخري كثيرة ،

وتمارس من قبل فريفيين يحتوي كل فريق على 11 لاعب لكلّ منهما، تمارس داخل ملعب عشبيّ مستطيل الشكل، ويتمّ استعمال كرة بيضويّة الشكل،

ويفوز في المباراة الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط، ويعود المصدر الرئيس لها من رياضة الرجبيّ، وتعدّ حالياً واحدةً من أكثر الرياضات الشعبيّة في البلاد،

وتشمل على أكثر من مليون ومائة ألف رياضيّ لها، وتتميّز بأن لها مردود ماليّ كبير يصل سنوياً إلى عشرة مليارات دولار،

وتحتوي على مجموعة كبيرة من القوانين والأحكام التي تنظمها.

يبـــلغ طول ملعب كرة القدم الأمريكية 100 ياردة ويبلغه عرضه 160 قدماً ومنتصف الملعب 50 ياردة .. ويوجد خطوط بلون ابيض معلمه في كل 10 ياردات

كل خصم يملك منتصفه اي ال 40 ياردة ويحاول أن يحميه من اقتراب الخصم الأخر إلى منتصف ملعبه.

(( ثانيا )) : هدف لعبة كرة القدم الأمريكية هي أن تفوق خصمك في عدد تسجيل النقاط وهذا شئ متعارف عليه في أغلبية الرياضات الجماعية أو الفردية الاخري

في بداية المباراة يتم إجراء قرعة بعملة معدنية كما هو في رياضة كرة القدم

والفريق الحاصل على ضربة البداية يصبح المهاجم والفريق الآخر يصبح المدافع

(( ثالثا )) : وقت المباراة يفترض أن يكون ساعة واحده بمعنى أربع أشواط كل شوط 15 دقيقة ولكن بسبب التوقفات التي تحصل في اللعبة قد تطول اللعبة إلى 3 ساعات

ويوجد وقت الذي يسمى بين الشوطين في عالم كرة القدم الأمريكية وبين الشوطين في نظام الفوت بول الأمريكي يكون بعد الشوط الثاني ومدته 20 دقيقة

وبعد استراحة اللعب ولمدة 20 دقيقة يعود اللاعبين إلى ارض الملعب ولكن لا يستمرون من نقطه توقفهم إنما تذهب الكره إلى الخاسر في قرعة البداية

ويبدأ باللعب الهجومي ومن الناحية الأخرى عند نهاية الشوط الأول والشوط الثالث على اللاعبين تحويل الجوانب فقط ..

(( رابعا )) : أدوات فريق كرة القدم الأمريكية هي الآتي :

بدايةً الكرة هي كرةٌ بيضاويةُ الشكل، ومصنوعةٌ من الجلد، ويصل وزنها إلى 425 جرام، وأما لبس اللاعببون فيتكون

من قميصٍ وسروالٍ قصيٍر مصنوعٍ من النايلون أو القطن، ولمنع الإصابات يَرتدي اللاعب مُعدات الوقاية حسب مهمته في الملعب؛

فاللاعب في خط الهجوم يرتدي واقياتٍ ضد الصدمات العنيفة، والمدافع والظهير أقل ثقلاً حتى يتحرك أسرع.

ومن معدات الوقاية الخوذة المثبتة بحزامٍ يُربط على الذقن وقناع للوجه، والقطع التي تحمي الأسنان، واللبادات التي تحمي الرُّكب والأفخاذ والأكتاف.

تسجيل الأهداف

(( خامسا )) : يتم تسجيل الأهداف حسب قوانين الرجبي عن طريق ما يُسمى باللمس التحتي والذي يقوم به المهاجمون،

وتحتسب للفريق ست نقاط عن طريق التقدم والتخطي لخط الهدف في منطقة الخصم دون توقف،

وطريقة التحويل وتحتسب للفريق نقطة واحدة، وهدف الميدان ويتم تصويب الكرة فوق عارضة المرمى،

وهي عبارةٌ عن عامودين في نهاية منطقة الفريق وتحتسب للفريق ثلاث نقاط، وطريقة الأمان وتختص بالدّفاع وتسجّل للفريق نقطتان فقط،

ويفوز بالمباراة الفريق الذي يُحرز عدداً أكبر من النقاط خلال زمن المباراة.

(( سادسا )) : منتخب مصر لكرة القدم الأمريكية،تأسس في عام 2013 على يد مؤمن نعيم

من مصر بموافقة الاتحاد الدولي لهذه اللعبة .

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وإلي لقاء أخر في مقالات قادمة بإذن الله تعالي .









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