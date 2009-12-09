

الانتحار تسقيط سياسي ديني ..صموئيل الثاني .. إصحاح 17

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:34

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







الانتحار تسقيط سياسي ديني ..صموئيل الثاني .. إصحاح 17





1 و قال اخيتوفل لابشالوم دعني انتخب اثني عشر الف رجل و اقوم و اسعى وراء داود هذه الليلة* 2 فاتي عليه و هو متعب و مرتخي اليدين فازعجه فيهرب كل الشعب الذي معه و اضرب الملك وحده* 3 و ارد جميع الشعب اليك كرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلبه فيكون كل الشعب في سلام* 4 فحسن الامر في عيني ابشالوم و اعين جميع شيوخ اسرائيل* 5 فقال ابشالوم ادع ايضا حوشاي الاركي فنسمع ما يقول هو ايضا* 6 فلما جاء حوشاي الى ابشالوم كلمه ابشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم اخيتوفل انعمل حسب كلامه ام لا تكلم انت* 7 فقال حوشاي لابشالوم ليست حسنة المشورة التي اشار بها اخيتوفل هذه المرة* 8 ثم قال حوشاي انت تعلم اباك و رجاله انهم جبابرة و ان انفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل و ابوك رجل قتال و لا يبيت مع الشعب* 9 ها هو الان مختبئ في احدى الحفر او احد الاماكن و يكون اذا سقط بعضهم في الابتداء ان السامع يسمع فيقول قد صارت كسرة في الشعب الذي وراء ابشالوم* 10 ايضا ذو الباس الذي قلبه كقلب الاسد يذوب ذوبانا لان جميع اسرائيل يعلمون ان اباك جبار و الذين معه ذوو باس* 11 لذلك اشير بان يجتمع اليك كل اسرائيل من دان الى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة و حضرتك سائر في الوسط* 12 و ناتي اليه الى احد الاماكن حيث هو و ننزل عليه نزول الطل على الارض و لا يبقى منه و لا من جميع الرجال الذين معه واحد* 13 و اذا انحاز الى مدينة يحمل جميع اسرائيل الى تلك المدينة حبالا فنجرها الى الوادي حتى لا تبقى هناك و لا حصاة* 14 فقال ابشالوم و كل رجال اسرائيل ان مشورة حوشاي الاركي احسن من مشورة اخيتوفل فان الرب امر بابطال مشورة اخيتوفل الصالحة لكي ينزل الرب الشر بابشالوم* 15 و قال حوشاي لصادوق و ابياثار الكاهنين كذا و كذا اشار اخيتوفل على ابشالوم و على شيوخ اسرائيل و كذا و كذا اشرت انا* 16 فالان ارسلوا عاجلا و اخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليلة في سهول البرية بل اعبر لئلا يبتلع الملك و جميع الشعب الذي معه* 17 و كان يوناثان و اخيمعص واقفين عند عين روجل فانطلقت الجارية و اخبرتهما و هما ذهبا و اخبرا الملك داود لانهما لم يقدرا ان يريا داخلين المدينة* 18 فراهما غلام و اخبر ابشالوم فذهبا كلاهما عاجلا و دخلا بيت رجل في بحوريم و له بئر في داره فنزلا اليها* 19 فاخذت المراة و فرشت سجفا على فم البئر و سطحت عليه سميذا فلم يعلم الامر* 20 فجاء عبيد ابشالوم الى المراة الى البيت و قالوا اين اخيمعص و يوناثان فقالت لهم المراة قد عبرا قناة الماء و لما فتشوا و لم يجدوهما رجعوا الى اورشليم* 21 و بعد ذهابهم خرجا من البئر و ذهبا و اخبرا الملك داود و قالا لداود قوموا و اعبروا سريعا الماء لان هكذا اشار عليكم اخيتوفل* 22 فقام داود و جميع الشعب الذي معه و عبروا الاردن و عند ضوء الصباح لم يبق احد لم يعبر الاردن* 23 و اما اخيتوفل فلما راى ان مشورته لم يعمل بها شد على الحمار و قام و انطلق الى بيته الى مدينته و اوصى لبيته و خنق نفسه و مات و دفن في قبر ابيه* 24 و جاء داود الى محنايم و عبر ابشالوم الاردن هو و جميع رجال اسرائيل معه* 25 و اقام ابشالوم عماسا بدل يواب على الجيش و كان عماسا ابن رجل اسمه يثرا الاسرائيلي الذي دخل الى ابيجايل بنت ناحاش اخت صروية ام يواب* 26 و نزل اسرائيل و ابشالوم في ارض جلعاد* 27 و كان لما جاء داود الى محنايم ان شوبي بن ناحاش من ربة بني عمون و ماكير بن عميئيل من لودبار و برزلاي الجلعادي من روجليم* 28 قدموا فرشا و طسوسا و انية خزف و حنطة و شعيرا و دقيقا و فريكا و فولا و عدسا و حمصا مشويا* 29 و عسلا و زبدة و ضانا و جبن بقر لداود و للشعب الذي معه لياكلوا لانهم قالوا الشعب جوعان و متعب و عطشان في البرية*





توضيح....





قال اخيتوفل لابشالوم دعني اختر اثني عشر ألف رجل لاسعي وراء داوود .. لأني سأجده متعب مرتخي اليدين فأزعجه فيهرب هو ومن معه .. دعا ابشالوم حوشاي الاركي ليستشيره بأمر والده داوود ..فقال حوشاي أنت تعلم باباك ورجاله الجبابرة وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل ..وأبوك رجل قتال وذو باس قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا.. لذلك أشير بان تجمع إليك كل إسرائيل من دان الى بئر سبع وسر أنت في وسطهم .. ثم نباغته فننزل عليه نزول الطل على الأرض فلا يبقى منهم احد .. فان انظم الى احد المدن يحمل جميع إسرائيل الى تلك المدينة حبالا فنجرها الى الوادي فلا تبقى منها حصاة ..فقال ابشالوم ورجال إسرائيل أن مشورة حوشاي الاركي أحسن من مشورة اخيتوفل ..فأبطل الرب مشورة اخيتوفل لكي لا ينزل الشر بابشالوم ... وقال حوشاي للكاهنين لصادوق وابياثار أنا أشرت كذا و كذا... كما أشار اخيتوفل على ابشالوم وعلى شيوخ إسرائيل و كذا و كذا ..... فألان أرسلوا عاجلا ليخبر داوود بان لا مبيت له هذه الليلة في سهول البرية ...فليعبر لئلا يبتلعه الملك ابشالوم هو والشعب الذي معه... وكان يوناثان واخيمعص واقفين عند عين روجل فانطلقت الجارية وأخبرتهما فذهبا واخبرا الملك داوود في المدينة فراهما غلاما فاخبر ابشالوم فهربا كلاهما عاجلا ودخلا بيت رجل في بحوريم... وله بئر في داره فنزلا فيها ففرشت المرأة سجفا على فم البئر وسطحت عليه سميذا.. فلما جاء عبيد ابشالوم الى البيت قالوا أين اخيمعص و يوناثان فقالت لهم المرأة عبرا قناة الماء ..ففتشوا البيت ولم يجدوهما فرجعوا الى أورشليم ... خرجا اخيمعص ويوناثان من البئر و اخبرا الملك داوود قائلين له اعبر أنت والشعب سريعا هكذا أشار عليكم اخيتوفل... فقام داوود وجميع الشعب الذي معه وعبروا الأردن ... ولما رأى اخيتوفل أن مشورته لم يعمل بها الرب وابشالوم .. شد على حماره منطلقا الى بيته فخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه ...وجاء داوود الى محنايم وعبر ابشالوم الأردن هو رجال إسرائيل ..ونصب على الجيش رجل اسمه يثرا الإسرائيلي زوج ابيجايل بنت ناحاش أخت صروية أم يواب ... ونزل إسرائيل وابشالوم في ارض جلعاد وأما داوود فنزل محنايم .. واخذ شوبي بن ناحاش من ربة بني عمون وماكير بن عميئيل من لودبار وبرزلاي الجلعادي من روجليم قدموا فراشا وطسوسا وانية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا .. وعسلا وزبدة ضانا وجبن بقر لداوود وللشعب لأنهم قالوا أن الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية





الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الثاني ..إصحاح 17



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=10&ch=17









تعليق..





عندما أراد اخيتوفل الإطاحة بداوود أيده الرب ولكن عندما أراد الإطاحة بابشالوم وقف ضده وكشف كافة مؤامراته .. الإصحاح .. فأبطل الرب مشورة اخيتوفل لكي لا ينزل الشر بابشالوم... انتحر اخيتوفل لان الرب وابشالوم لم يأخذا بمشورته ..الإصحاح.. ولما رأى اخيتوفل أن مشورته لم يعمل بها الرب وابشالوم .. شد على حماره منطلقا الى بيته فخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه ..هذا الأسلوب أيضا من أساليب التسقيط السياسي الديني















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