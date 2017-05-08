

سيد سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:33

المحور: سيرة ذاتية









اسمعوا الحكايه دى يمكن تسليكم

من فتره كده ركبت ميكروباص من عبد المنعم رياض مروح بيتى فى شارع فيصل وكنا فى نص الليل

قوم بقى عند نهايه كوبرى قصر النيل كانت هناك لجنه من اللجان إياها

وقفت الميكروباص

أنزل أنزل

نزلنا كلنا

بطاقتك بطاقتك

كل واحد أعطى الضابط بطاقته

الضابط يبص فى البطاقه ويقول لصاحبها اركب

اركب اركب

كله ركب ماعدا العبد لله الضابط حجزنى

وقال للسواق انوكل على الله يااسطى

الأسطى انطلق بالميكروباص واتوكل على الله

سألت الضابط وانا مذهول

هو فيه ياحضره الضابط انت بتشك فى والا ايه. ?

الضابط يبص فى البطاقه ويبص فى وشى وسالنى

هو انت مخرج والا ايه حكايتك

قلت البطاقه عندك شوف مكتوب فيها ايه

قال مش يمكن تكون مزوره

وايه اللى يخليك تفكر أنها مزوره

قال لى هو فيه مخرج سيما بيركب ميكروباص

قلت انا ياحضره الضابط انا من دون كل مخرجين السيما باركب ميكروباص عندك مانع

قال لازم نتأكد أن البطاقه مش مزوره انا اول مره باشوف مخرج بيركب ميكروباص

واخدتى وراح لضابط كبير رتبه يعنى وحكاله الخكايه

الرتبه اخد البطاقه وبص فى خلقتى بشك قال لى لازم نتأكد من هويتك تبات الليله فى القسم وألصبح نتأكد من نقابه السينمائيين

قلت لنفسى ياليله مش فايته

فجأة الرتبه سالنى انا مسمعتش عن مخرج اسمه السيد أحمد سعيد

قلت له انا اسم الشهره سيد سعيد

الرتبه بص لى باندهاش وكأنه بيشوفنى اول مره

وقال لى بسعادة الأطفال

اوعى تكون سيد سعيد بتاع القبطان

قلت يافرج الله بس القبطان هو اللى بتاعى مش انا اللى بتاع القبطان

الرتبه بص للضابط الصغير وبدأ يوبخه لجهله

جرى ايه ياحضره الضابط الباشا ده مخرج كبير ده بتاع فيلم القبطان انت ماشوفتش الفيلم ولا ايه

1 لا يافندم والله ماشفته

الرتبه قال لى احنا متاسفين ياباشا أصل احنا عارفين المخرجين بتوع السينما كلهم ماشاء الله عندهم عربيات فخمه إنما مخرج يركب ميكروباص دى ماسمعناش عنها هو انت ماعندكش عربيه والا ايه

لا ياحضره الضابط ماعندبش

الضابط الرتبه صمم انه يوصلنى بعربيه البوليس بنفسه

وانا بقى كمخرج كبير اخدتنى الجلاله ورفضت رغم قله الموصلات فى الوقت ده

على الطلاق لانى موصلك بنفسى واهو فى السكه ندردش فى السيما أصل انا كاتب روايه بوليسيه ونفسى تعمل فيلم

حبيت اتفذلك على الضابط الرتبه وقوله يعنى لو ماكنتش مخرج كبير لو انا مواطن عادى كنت هاابات فى القسم

وتجاهل الضابط الرتبه سؤالى ودفعنى داخل عربيه البوليس وانطلقت السياره

ومقابل التوصيله سمعت الروايه بتاعته اللى عاوز يعملها فيلم بوليسى

وطبعاً أظهرت انبهارى بموهبته الفذه

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د. سيد أحمد سعيد

مخرج ومؤلف سينمائى