

محمد البكوري

الحوار المتمدن-العدد: 5515 - 2017 / 5 / 9 - 01:01

المحور: الادب والفن









يوما ما ... سأبتاع لنفسي هذا العالم!

يوما ما ...

سأشتريه... مكرها... مجبرا

لأصنع من عبثه حبا وسلاما...

يوما ما...

سأجانب صوابي...

وأضايق أترابي... وأغادر جلباب أبي...

لأحفظ ماء وجهكم ... أنتم... يا أحبابي

يوما ما ... سأصير هذا العالم "الغريب الأطوار" لعبة تنشغلن بها أيتها الصبايا

ولتعوضن بها مرارة انكسار المرايا

يومها...

لن تعبثن بالضفائر

لن تحجمن عن السرائر

يوما ما ... سأطوع ذاتي... سأقهر نفسي اللوامة

يوما ما ... سأخرجكم أنا "المدحور" ... أنا "المذعور" ... من نتانة هذه الدوامة

يوما ما ...

سأسأل نفسي لما الجواب "الأبي"؟!

إن كان بالنفي السلبي؟!

أو بالكذب المخمور المعتق ؟!

المغلف –ضمنيا- بالمنطق ؟!

يوما ما ... سأبرهن لحضرتكم... مرغما ... أن هذا العالم مجرد مشروع صغير...

وصغير جدا ...

مشروع "بئيس"! لم يحظ منذ الأزل بثقة نفسه!

وأن بناءه للأمل وهم كبير مقارنة مع هدمه ...





