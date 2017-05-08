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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - الحزب الشيوعي العمالي العراقي - خطف الناشطين والشباب هو عودة للاستبداد
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خطف الناشطين والشباب هو عودة للاستبداد
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - الحزب الشيوعي العمالي العراقي - خطف الناشطين والشباب هو عودة للاستبداد