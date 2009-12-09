أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - أنا من يسرقك ..


اخر الافلام











المزيد.....

أنا من يسرقك ..


سجى احمد
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 22:10
المحور: الادب والفن
    


أنا من يسرقك كل ليلة....
دع الصداع وشأنه

.......
أعلنت عليه الحرب
تحت مبرر الابتعاد
ولا يزال ينكر
ان حبي له كان سطحيا !!
.......
على سبيل سرقة الاقلام ..
عيناك بغداد ملهمتي
.....
كأنك زاوية للبعد الثالث
تشاركني باللامنطقية
.............
العالم ..
لن يكون كمانا يوما ما
لأعزف عينيك على وتره !!
أما الوهم حينها
لا يصلح لشيء الا لك





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
سجى احمد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- انا لست هنا..
- حيث انام ..
- لا بأس عليك ..
- نسمات المساء ...
- لم تؤلمني ..
- من حقك ..
- تمهل قليلا ..
- ما رأيك ...
- سآمر قلبي..
- ما اجملك ..
- لا أحد
- أمضيت
- حتى أنبت
- دع عنك ...
- جارتي ..
- ابتسام
- شفا روز
- حبيبي
- هدوء
- النرجس

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- القاص والفنان السوري أحمد عساف في معرضه الأخير: ألوان صارخة ...
- وزير الثقافة يكرم فريق فيلم (البحث في الهوية)
- رقصات فلكلورية من تسع دول في شمال المغرب لتشجيع حوار الحضارا ...
- بريكسيت: فنان الشارع البريطاني بانسكي يرفع نجمة من العلم الأ ...
- بريكسيت: فنان الشارع البريطاني بانسكي يرفع نجمة من العلم الأ ...
- مؤسس مهرجان فاتن حمامة لـ«البديل»: السينما المستقلة ردت اعتب ...
- المغني ستينغ يبيع شقته المترفة بـ56 مليون دولار
- وثيقة حماس في مشهد نتنياهو التمثيلي
- اختتام مهرجان اسبوع الفيلم الايراني في بغداد
- مركز مصري يكون على الإدارة الثقافية في بتلميت

المزيد.....
كتب ودراسات
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,321
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سجى احمد - أنا من يسرقك ..