

سجى احمد

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 22:10

المحور: الادب والفن









أنا من يسرقك كل ليلة....

دع الصداع وشأنه



.......

أعلنت عليه الحرب

تحت مبرر الابتعاد

ولا يزال ينكر

ان حبي له كان سطحيا !!

.......

على سبيل سرقة الاقلام ..

عيناك بغداد ملهمتي

.....

كأنك زاوية للبعد الثالث

تشاركني باللامنطقية

.............

العالم ..

لن يكون كمانا يوما ما

لأعزف عينيك على وتره !!

أما الوهم حينها

لا يصلح لشيء الا لك