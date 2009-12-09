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دق زمن اللقاء


نورة طاع الله
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 22:10
المحور: الادب والفن
    


"دق زمن اللقاء"
أحببت ثمار الحياة النقية لروحك العذبة و الصفية أدعوا مجيء الأمل البعيد لنعيش بذرة الأمل السعيد
أرى الدنيا بعين العاشق والعين تضيء قلب الباشق
وأرى الأمل مليون أمل لغد نعيشه مشرق مدى الأزل
هيهات بين صباح ومساء ها قد جاءت استجابة السماء
أطل عليا جوهر الانتظار وروحي تغمر روحه باستمرار
سعادة تثقل كف الميزان وفرحتي به تفوق البرهان
اشتياقي يطل بمضي ساعات ليت وجودي معه يفوق اللحظات
انتظرت مجيئه وها قد جاء يا محلة الطلة وغيمة المساء
وجوده غير عرفا وعادات فانتسبت لعشيرته دون اغواءات
صارت قهوتي حلوة الشراب مع ترك أثره فوق التراب
أحللها بسكر وحلاوة كلامه ومرضي شفائه بيد عسله
أمشي تبعا لأثاره المتروكة ومروري يبشرني بأيام مبروكة

نورة طاع الله





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نورة طاع الله

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نورة طاع الله - دق زمن اللقاء