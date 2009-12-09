

عزالدين اللواج

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 19:52

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









إذا ما أخذنا في الاعتبار المنطلقات التالية .-

1-إن آخر دراسات حقل الجينو بوليتكس ،تشير إلى أن البيئة الاجتماعية تشكل 60% من السلوك السياسي ، وإن ال40%الباقية لها علاقة بالجينات الوراثية.

2-إن الزمن الفيزيائي يصاحبه عادة تطور على المستوى الثقافي ، وإن الحتمية المصاحبة لمدرستي التنشئة السياسية والاجتماعية ، لم تعد قادرة على الصمود أمام العديد من أسئلة تأثير العولمة على الإدراك السياسي للتشكيلات الاجتماعية الليبية .

3- إن التفسير الميكانيكي لمقاربة "بدو –حضر" الخلدونية ، لم يعد يلبي طلب التحليل السوسيو سياسي للمشهد السياسي الليبي الراهن ، وبالأخص في ضوء تنامي النقد العلمي المعاصر الموجه للجانب السلبي من تلك المقاربة ، وتمظهر تداعيات اندماج البنية الفوقية مع البنية التحتية على السلوك السياسي المصاحب لتفاعلات الفاعلين وغير الفاعلين السياسيين في الحرب الأهلية الدائرة الآن في ليبيا.

إذا أخدنا في الاعتبار المنطلقات الآنفة ،يمكن القول .-

1-إن التشكيلات الاجتماعية الليبية ، لاترتكز فقط على القرابة بالدم ،بل أيضا على القرابة بالمصلحة الشخصية المبنية على الاقتصاد والايديولوجيات الدينية و السياسية ، وبالتالي فإن قول السيد عقيلة صالح في لقائه مع قناة ليبيا الإخبارية بأن القرابة بالدم تلعب دورا هاما على مستوى التماسك الاجتماعي لتشكيلات الشرق الليبي المؤيدة لعملية الكرامة ،هو قول مبني على رؤية ترتكز على فهم سطحي لمفهوم القرابة ، لأنه لوكان التماسك الاجتماعي في شرق ليبيا مبني على قرابة دم فقط ، ، لما رأينا على سبيل الذكر لاالحصر المهدي البرغثي وسليمان محمود العبيدي وفتحي المجبري ، في الضفة الموازية للإيديولوجيا الرسمية لحراك عملية الكرامة .

2- بدون مزايدة على وطنية عقيلة صالح أو على أبناء قبيلته ، فإن صالح في تأكيده على أن طبيعة النسق الاجتماعي القبلي في شرق ليبيا المؤيد لعملية الكرامة ، تمنح الأولوية في المرحلة الراهنة للنجعو –قراطية "وفق وصفي وليس وصفه"على حساب الديمقراطية ، هو تأكيد من الواضح أنه لا ينطلق من فرضية رفض وجود نموذج ديمقراطي كوني يصلح لكل المجتمعات البشرية المعاصرة ، فصالح القادم لمنصب رئاسة البرلمان من موقع بيئة الرئاسة النجعية ، على ما يبدو أنه يرى أنه من الأنسب له على المستوى النفسي والسياسي ،الرهان على وجود مجال سياسي تقليدي ،مبني وهم الثبات القيمي العمودي لحاضنته الاجتماعية، والذي يكون فيه الولاء عادة لملامح المشيخة النجعية سواء في سياقها التقليدي أوفي سياقها الذي يرتدي زي المعاصرة ، دورا هاما في دعم طموحاته السياسية ، وطموحات أي سياسي مثله ...

سيادة المحترم "رئيس البرلمان "...

لن تعالج عوائق التحول الديمقراطي في بلادنا ، بالرهان على مرجعيات ليبرالية تعتمد على استنساخ رؤى سلفها الليبرالي الصالح، الموجود في كتب الفكر السياسي ، ولن تعالج أيضا بالرهان على مرجعيات ثيوقراطية متكلسة ومتخلفة تقدم حرفية النص الحنبلي على الإنسان ، ولن تعالج أيضا بالرهان على النجعو قراطية التي ترتكز على منطق عبادة زمن الأسلاف الاجتماعيين ...نعم سيادة المستشار "خلو فيها عقل " أنت والعديد ممن يخالفونك ...وبداية التفكير العقلي ، تبدأ بالقطيعة مع الرهانات السابقة وغيرها من النفايات الفهمية...