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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مؤيد عبد الستار - فوز ماكرون علامة وعي اوربي متجدد
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فوز ماكرون علامة وعي اوربي متجدد
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|الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - مؤيد عبد الستار - فوز ماكرون علامة وعي اوربي متجدد