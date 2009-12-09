|
|
تلك الليبرالية اللعينة
كمال غبريال
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 12:54
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
لم أفهم الليبرالية يوماً على أنها لاأدرية، أو حياد بين جميع الآراء والمواقف، كمساواة عمياء بين صناديق مغلقة، بغض النظر عما بداخلها، إن كانت تحوي جواهر أم متفجرات. كما لو كانت طفلاً يعجز عن التفرقة بين "الحمرا والجمرة".
لا أستحب عموماً تصنيفي وقولبتي في دائرة فكرية أو أيديولوجية، لكن على وجه الخصوص لو كانت هذه هي الليبرالية حقاً، فهو الطلاق النهائي بيني وبينها.
لم أفهم أبداً الليبرالية مباراة كرة، دون تحديد للملعب، ودون حكام وقواعد للعبة، ليصير الأمر فوضى عارمة، إلى حد تبادل اللاعبين قذف الأحجار، بدلاً من تداول الكرة.
الجريمة التي ارتكبتها الشعوب الأوروبية في حق نفسها، وحق المهاجرين إليها، كانت باسم الليبرالية، التي صورت إمكان استيعابهم في مجتمعاتها، مع محافظتهم على هوياتهم وثقافاتهم الأصلية. فعلوا هذا باسم حقوق الإنسان، وباسم ثراء التعددية.
اللاأدرية الليبرالية هكذا لم تفرق بين هويات وثقافات يشكل تعددها ثراء حضارياً، وبين تلك التي من صالح أصحابها الاغتسال والتطهر والبراء منها. هويات وثقافات مضادة ومعادية للحضارة، أشبه بالسموم تضاف إلى وجبة طعام. بل وصرنا الآن نشهدها متفجرات حقيقية وليست مجازية، تفجر الإنسان والحضارة الإنسانية.
كيف تتركونهم بذات ثقافاتهم، من لجأوا من بلادهم إليكم، هرباً من فشل هذه الثقافات، التي حولت بلادها لجحيم؟
هل قبول واستيراد سموم الفشل والتخلف هو ليبراليتكم؟
تحلل واندثار الحضارات يكون بعوامل ذاتية في صميم بنيانها. حملت الحضارة الفرعونية بذور موتها، بالانكفاء على تشييد المقابر والمعابد. وتحمل الحضارة الغربية المعاصرة بذور دمارها، بالليبرالية التي صارت لاأدرية، تساوي بين الطبيعي والشاذ، وبين الثائر من أجل الحياة وعدو الحياة. تساوي بين الحرية الإبداع وحرية الانكفاء عودة للتوحش البدائي.
موقف الليبرالية من قضية المثلية الجنسية، واحد من المواقف اللاأدرية، وهو التعبير الذي نستخدمه لوصف هذه النوعية من الليبرالية تأدباً، بدلاً من استخدام تعبير "استعباط ليبرالي".
الموقف من هذه القضية ليس موضوع حرية رأي، كي نفتقد معياراً للصواب والخطأ، ويكون افتراض معيار هو من قبيل فرض وجهات نظر خاصة، يشكل هيمنة وطغياناً على الحرية الإنسانية، التي ترفع الليبرالية لواءها.
فالليبرالية لا تقوم على أساس ادعاء جهل أو تجاهل، أو نزعة تسامح أخلاقية متسامية، وإنما تتأسس على حالات غياب المرجعية التي تحدد الرأي الصواب والآخر الخطأ. أما في المجالات التي تتوفر فيها مرجعية مادية علمية ثابتة، يكون التأرجح حولها بين الشك واليقين غيبوبة تحتاج لعلاج فيزيائي أو سيكولوجي.
موضوع "المثلية الجنسية" يختص بالوظائف الطبيعية لأعضاء الإنسان التناسلية، والطبيعة هنا هي مرجعية الطبيعي من ”الاستثناء“. . المثلية ”استثناء“ من حق أصحابه الحياة وفق ما يمليه عليهم تكوينهم الذي وجدوا عليه أنفسهم. وهم أحرار في أجسادهم، التي تملي عليهم في الحقيقة سلوكهم وعلاقاتهم ”الاستثنائية“. لكن اعتبار ارتباطاتهم زواجاً كأي زواج طبيعي، هو خلط للطبيعي بغير الطبيعي (الاستثناء). إذا أراد الثنائي المثلي عقداً قانونياً بين طرفيه، فليكن عقد شراكة مادية قانونية، ولا يطلق عليه عقد زواج. ولابأس من الكف عن استخدام كلمة "شذوذ" لوصف العلاقات المثلية الجنسية، ولنستخدم بدلاً منها من قبيل الاحترام كلمة "استثناء". فهي بالفعل علاقات "استثنائية" يمارسها أصحاب طبيعة "استثنائية"، مقارنة بالأصل الطبيعي للتركيب البيولوجي والفسيولوجي للإنسان. . هكذا نرى أن التقنين بعقود زواج "اعتيادية" لهذه العلاقات "الاستثنائية" يعد جريمة في حق مفهوم "الأسرة" الذي تتأسس عليه المجتمعات الإنسانية. هذا مع غيره من العوامل يعد ضرباً للأسرة نواة المجتمع في مقتل، ما نرى بوادره الآن في ضآلة النمو السكاني للدول الأوروبية، مما يضطرهم لاستيراد بشر، سيتولى قطاع منهم أيضاً بما يحملون من ثقافات مأفونة تقويض الحضارة الإنسانية.
ما أريد أن أخلص إليه، أن الليبرالية التي أفهمها ليست غيبوبة في عالم من الفوضى العارمة المتحللة من أي نوع من القواعد المنظمة لحياتنا ومجتمعاتنا.
وإن كان لابد لليبرالية أن تكون كما يفهمونها الآن في العالم الغربي،
فليس لدي ما أقوله سوى "عليها اللعنة".
|
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
مصر لن تموت
-
رزكار عقراوي وأنا
-
معاً لدوام التخلف
-
ماذا تريد النخبة من سيادة الرئيس؟
-
لماذا أصف البرادعي بالغباء
-
رأيت فيما يرى النائم
-
في ذكرى ثورة منكفئة
-
فوبيا د. محمد البرادعي
-
سفر التكوين
-
على هامش إعادة هيكلة الاقتصاد المصري
-
د. محمد البرادعي بين الحمرة والجمرة
-
مصر وصندوق النقد الدولي
-
بئس الليبرالي أنت يا هذا!!
-
من أجل الربيع المصري القادم
-
إني أختنق
-
التعثر في دنيا التابوهات
-
صهيونية إسرائيل
-
مصر وريادة السلام
-
مع مفهوم -أمن الدولة-
-
خربشات على جدار الوطن
المزيد.....
-
تركيا تدعو المعارضة السورية لعدم الانجرار وراء استفزازات الإ
...
-
ماكرون حصد 66.10% من الأصوات مقابل 33.90% للوبان
-
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية السوري وليد المعلم
-
مواقف ماكرون من موسكو ودمشق والرياض.. مرورا بأوروبا
-
بجلسة واحدة .. بورصة الكويت تخسر ملياري دولار
-
التلفزيون السوري: بدء عملية إجلاء مقاتلين من حي برزة بدمشق
...
-
ماكرون يبدأ تشكيل حكومة فرنسية جديدة
-
ماري القصيفي :افتحي ساقيك أيّتها العاهرة الصغيرة ليولد الوطن
...
-
حامد كرزاي: تنظيم “داعش” صناعة أمريكية!
-
فرنسي من أصل ثلاثة امتنع عن التصويت في الدور الثاني من الانت
...
المزيد.....
-
لماذا العلمانية وكيف نفهمها
/ حميد الملا
-
الأحزاب المدنية الناشئة ما بعد الثورة و آثرها على السلطة الت
...
/ يحيي الجعفري
-
المسار العدد 3
/ الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
-
طريق اليسار العدد 95 نيسان/إبريل 2017
/ تجمع اليسار الماركسي في سورية
-
مفهوم الدولة - الأمة بين الفكر السياسي الحديث والسياسة الش
...
/ ايت بود محمد
-
واقع وعواقب السياسيات الطائفية والشوفينية على هجرة مسيحيي ال
...
/ كاظم حبيب
-
وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب
...
/ نجم الدليمي
-
وحدة الشيوعيين العراقيين ضرورة موضوعية لمرحلة مابعد الانتخاب
...
/ نجم الدليمي
-
عن الثورة بين كانط وماركس
/ رمضان الصباغ
-
الفتوحات المدنية لابن الانسان
/ السيد نصر الدين السيد
المزيد.....