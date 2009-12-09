

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 09:55

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









"الثورة تأكل اطفالها"

تلك كانت عبارة استاذي في العلوم السياسية في المعهد الجامعي للدراسات الدولية في جنيف حيث تقوم سويسرا بإعداد كوادرها الدبلوماسية والقنصلية.

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والثورة التي كان يتكلم عنها استاذي هي الثورة الصاخبة التي تمر بها الدول العربية والإسلامية

ثورة الشوارع وضجيج السلاح والتي ادت إلى طريق مسدود... فدخلت السيارة في حائط فدُمرت السيارة وقتل وجرح من فيها.

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لن ندخل في نظرية المؤامرة

فكما كان يقول الرئيس التونسي برقيبة، إن استُعمِرنا فلأننا كنا جاهزين لكي يتم استعمارنا من الغير

وإن تآمر الغير علينا، فلأننا كنا جاهزين لي يتآمر علينا الأخرون.

وإن قام احد بسرقتنا، فلأننا لم نحمي بيتنا وتركنا بابنا مفتوحا على دفتيه ليدخل من يشاء ومتى يشاء.

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في مقابل الثورة الصاخبة هناك الثورة الصامتة. وهو ما يذكرني بكتاب محمود لواساني: سويسرا الحضارة الصامتة.

ولسان حال السويسريين هو: كن ولا تظهر être et non paraître

فسويسرا في طليعة الدول المتقدمة في جميع المجالات رغم صغر حجمها الجغرافي (41277 كيلومتر مربع ، أي اقل من نصف مساحة الأردن) وصغر عدد سكانها (قرابة ثمانية ملايين نسمة، أي اكثر من من سكان الأردن بقليل)

وحقيقة الأمر لم تصبح سويسرا ما هي عليه اليوم دون سبب. فقد مرت في فترات حروب دينية بين كاثوليك وبروتستنت كادت تدمرها. وعبارة (حروب دينية) استعملت أول مرة في التاريخ للإشارة إلى تلك الحروب في سويسرا.

عندها قررت سويسرا ان ترتب وضعها الداخلي بحل المشكلة الطائفية، وذلك من خلال دستور ثوري هادئ تبنته عام 1874 فصل بين الدين والدولة، وحذف المحاكم الطائفية، ووحد القانون المدني الذي يتضمن موضوع الأحوال الشخصية (مما يعني انه يحق لكل شخص ان يتزوج مع من يريد مهما كان دينه)، ومنح حرية العقيدة للجميع (فكل شخص له الحق في تغيير دينه في عمر 16 سنة، وبعد هذا العمر لا يستطيع احد ان يفرض عليه تعليم ديني)، ووحدت المقابر (أي ان الجميع يدفنون معا بالدور مهما كانت ديانتهم).

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كان هذا عام 1874. وبعدما صفى السويسريون مشاكلهم الداخلية واستتب السلام الداخلي، اصبح بإمكان الشعب التفرغ للعمل والتعاون معا لبناء دولة حديثة، دولة المواطنة، دولة تؤمن بمبدأ الحرية والمساواة لجميع المواطنين مهما كانت ديانتهم، بعيدا عن النزاعات الطائفية.

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أين الدول العربية والإسلامية من سويسرا؟

- المسلم يكرر على الأقل 17 مرة يوميا: اهدنا السراط المستقيم سراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم (أي اليهود) ولا الضالين (أي النصارى).

- من يلد مسلما يجب ان يبقى مسلما طول عمره، ومن يترك الإسلام يعتبر مرتدا ويقتل (وهو ما قرره مجلس وزراء العدل العرب في القانون الجزائي العربي الموحد لعام 1996)، بينما تسعى الدول العربية والإسلامية بكل الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية لتحويل غير المسلمين للإسلام

- يحق للمسلم ان يتزوج من مسيحية أو يهودية، ولكن الويل ثم الويل للمسيحي أو اليهودي الذي يتزوج مسلمة. وهو من متبقيات نظام السبايا. فهو يتعرض للقتل

- للسنة مقابرهم، وللشيعة مقابرهم، وللمسيحيين مقابرهم، وللهيود مقابرهم. فهم لا يتحملون بعضهم بعضا حتى في الموت. فما بالك في الحياة؟

- التعدي على دور العبادة لغير السملمين في بعض الدول العربية والإسلامية اصبح امرا طبيعيا... فهم كفرة لا حرمة لدور عبادتهم... وهو ما يحدث في مصر بين الفترة والأخرى

- لا بل أن مصر اعادت نشر كتاب شيخ الأزهر الأسبق مرتين عام 2012 و عام 2013 يدعو فيه إلى هدم كنائس مصر والقاهرة (أنظر مقالي http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557157)

- ولن اذكر ما تقوم به داعش واخواتها من جرائم اعتمادا على ما يقوم الأزهر الشريف بتعليمه في مناهجه لأكثر من خمس ملايين طالب من الحضانة إلى الجامعة.

- ناهيك عن الدعاء على النصارى واليهود ليلا نهارا في الجوامع: رمل نساءهم، يتم اطفالهم الخ من السخافات.

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ماذا تنتظر من دول تعلم الكراهية من الحضانة إلى الجامعة، في الجوامع ووسائل الإعلام المختلفة؟

ماذا تنتظر من دول تكرر شعوبها 17 مرة يوميا: اهدنا السراط المستقيم سراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم (أي اليهود) ولا الضالين (أي النصارى).

ماذا تنتظر من دول لا تحترم الحرية الدينية، وتتعدى على حرمة المعابد، وتفرق حتى في المقابر بين المسلمين والنصارى واليهود؟

ماذا تنتظر من دول تسمح للمسلم ان يتزوج من مسيحية ويهودية بينما تمنع زواج المسلمة من المسيحي واليهودي؟

الخ الخ الخ.

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كراهية كراهية كراهية....

فماذا تنتظر؟

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إن ارادت الدول العربية والإسلامية الخروج من المأزق المدمر الحالي عليها ان تعيد ترتيب بيتها من الداخل... كما فعلت سويسرا

- فصل الدين عن الدولة

- حذف المادة الدستورية التي تعتبر الإسلام دين الدولة

- حذف جميع المحاكم الطائفية والقوانين الطائفية في مجال الأحوال الشخصية وعمل قانون احوال شخصية موحد

- السماح لكل شخص بتغيير دينه بعمر 16 سنة

- السماح بالزواج لكل شخص بمن يريد مهما كانت ديانتهما

- الإعتراف بمبدأ المواطنة مع حقوق متساوية للجميع مهما كانت ديانتهم

- عمل قانون موحد لدور العبادة

- توحيد المقابر

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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