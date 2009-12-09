أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبير خالد يحيي - غزاة محلقون


اخر الافلام











المزيد.....

غزاة محلقون


عبير خالد يحيي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 09:25
المحور: الادب والفن
    


غزاةٌ محلّقون :

ما بال السّماء غصّت بالمحلّقين حتى بتنا لا نرى شمساً ولا قمراً ولا نجوما؟
عتبي عليك يا عباس بن فرناس كبير جدّاً، هل تنكر أنك حسدت الطيور على ما حباها الله من أجنحة تطير بها، فحاولت تقليدها، لكنك فشلت لأنك أغفلت الذيل عضو التوازن والاتزان ؟ ألّا تعتبر محاولتك تلك بدعة قد يعاقبك الله عليها بصفتها ضلالة مصيرها النار ؟ أم أن أرض الله لم تسعك، ففكرت بفتح ممالك السّماء، وسبي الرعية ؟ أم أنك ظننت أنك تجتهد ولك باجتهادك إن أصبت حسنتان، وإن أخطأت فحسنة واحدة؟ وأن الكون خلقه الله لك لتسعد به، وتعمره، وما أراد الله أن يربح عليك وإنما أراد أن تربح عليه ( خلقت الخلق ليربحوا عليّ لا لأربح عليهم) وصدق ذو الجلال والإكرام، فأين الإعمار؟
وغاب عن بالك وأنت تغزو ممالك الله بخير نيّتك، أن الشّيطان لك بالمرصاد مقابلاً خيرك بشرّه ؟ غفلت عن حقيقة أن الشر يستجدي عيشه في ساحات الخير، مقتاتاً على صرعى المعارك التي يضرم أوارها في يباس النفوس العامرة بكل شيء خلا الإنسانية ...؟!
آه يا ابن فرناس! ماذا أخبرك ، هل أخبرك أن فكرتك طبّقها غيرك متجاوزاً أخطاءك ونجح ؟ وأصبحت السّماء طرقات تتبختر فيها الطائرات ناقلة الخيرات والمقدرات والمخلوقات من و إلى الأقاصي في زمن قياسي ؟ لكنها سرعان ما أتُبعت بحاملات الفناء والشر المستطير ؟
ماعاد للطيور ممالك ! وما عادت السّماء حرة بل محتلة ! وأهلها مهجّرون، ولا مناطق آمنة، تطردها المخلوقات التي تدبّ على الأرض، و يخيفها زعيق الشقاء، وعربدة الموت على سرير الحياة ...
وإلى هناك يطير من نشد الخلاص، واهماً أن ابن فرناس قد ترك هناك إكسير الخلود، ناسياً أنه بعد أن حلّقَ قليلاً، نادته القشرة الصلبة لينام، حتى الطيور عندما تريد أن ترقد تنام على الثابت ، وعندما تجوع تهبط إلى اليابس، فعلامَ التّحليق إذاً ؟
وعلامَ التوهان، في مجاهل تعمهون فيها تبتغون فيها السُكر والذُهان ؟
والأرض تستصرخكم لتهبطوا إليها، تخاف عليكم من الضياع في عوالم تغزونها بلا عدّة ولا عتاد، ستغلبكم وتردّكم إلى أرضكم بارتطام وارتجاج...
كيف يطيب لكم المقام في نشوة خائنة و عالمكم مستباح بكل المهلكات؟ أي جنون هذا أم أي انفصال ؟
أما آن لكم أن تدركوا أن أفكاركم المحلّقة في العوالم المغزوّة هي ترداد في فراغ ؟ وأن الطيور تسد آذانها لأنها لا تدرك لغة هذا الهذيان ؟.
إن الأرض التي تفرّون منها ستلاقيكم ، ديدانها ستأكل استهتاركم،
سيقتلكم سيفكم الخشبي يوماً، قبل أن يلقي بنفسه في النار المقدسة، معلناً تبرؤه وطهارته من خمر عقولكم .. فاحذروا.
#دعبيرخالديحيي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبير خالد يحيي

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- دراسة تحليلية ذرائعية لديوان الشاعر المصري الدوكتر سمير القا ...
- إشكالية السلوك الإنساني في نص الشاعرة العراقية سجال الركابي ...
- قرابين
- دراسة نقدية تحليلية براغماتية لقصيدة ( لوحة نجاة)للشاعر العر ...
- مقدمة ديوان ( لم أنا ) للشاعرة العراقية مقدمة ديوان
- مقدمة ديوان ( لم أنا) للشاعرة العراقية / ملاك قحطاني
- دراسة نقدية براغماتية للمجموعة القصصية / تجاعيد زمن / للكاتب ...
- لن أغضب
- قرناء السوء
- دراسة نقدية للعمل المعنون ب ( شرائح ) للكاتب المصري أحمد الد ...
- جند إبليس
- الانسيابية وشفافية المعاني والألفاظ في أعمال الشاعر الفلسطين ...
- قراءة نقدية للناقدة السورية فيحاء نابلسي لنص الأديبة العراقي ...
- رد الأديب السوري عماد الشيخ حسن على رسالة الأديبة العراقية ش ...
- أبناء قابيل
- المحرض النفسي وأثره في إذكاء الصراع الإنساني المجتمعي
- سحر البيان وأدب الحوار والإمتاع السردي في سورة (طه )
- فلسفة التبادل المكاني وجدلية البقاء في نص / أفعى وحمامة / لل ...
- الوطن وعنفوان الغربة في نص الشاعر السوري الدكتور حسن نعيم ( ...
- الشعر كوسيلة لاستعراض الآفات المجتمعية وعرضها على طاولة التش ...

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- نيكي ميناج -تسدد الأقساط الجامعية لمعجبيها-
- الغارديان: وزراء إسرائيليون يدعمون مشروع قانون لتحجيم اللغة ...
- تجمع للفنانين لتكريم ضحايا المواجهات في فنزويلا
- وفاة الممثلة السورية نجاح حفيظ بطلة صح النوم
- من يكون القاطن الجديد لقصر الإيليزي؟
- والي الحسيمة يندد ب”اخبار زائفة” ينشرها من يقودون الاحتجاجات ...
- بلاد الأنوار تقول لها لوريثة آل لوبين.. (سيرة)
- ماكرون: سأتصدى للانقسامات في فرنسا
- الإيليزي يفتح أبوابه لاستقبال أصغر رئيس في تاريخ فرنسا
- فرنسا تقاوم الشعبوية.. وتختار ماكرون رئيسا

المزيد.....
كتب ودراسات
- نصوص عابثة / ماهر رزوق
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,302
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عبير خالد يحيي - غزاة محلقون