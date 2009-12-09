

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 09:24

المحور: الادب والفن











أطلقت فكرك قادحاً بزناده

حلماً تفيّأ في ظلال وارف

ونهلت من نبع يفيض زلاله

وحياً تواتر في سموّ زاحف

ومددت كفّك في تجلّ راحماً

ردّت بحقد جهول عزف العازف

اقسمت ان تف في وعودك كلّها

صبراَ وتحمل وزر ليل عاصف

إن انت إلّا رحمة هبطت على

ملء تجبّر في اصطخاب هادف

جلّيت نور الله في ظلماتهم

والكيد ردّ لجاحد ولراجف

تمض مواكب احمد صعداً الى

قمم تجاوز وهج برق خاطف



سفّهت كل عقيدة وثنيّة

وعقرت ارثاً سالفاً عن سالف

وعزمت تغرس في رماد حارق

غصناً ترعرع فوق جرح نازف

ووضعت كفّك فوق رأس سمّرت

فيها العيون على جحيم قاصف

وركزت رايتك التي ما نكّست

يوماً لكلّ مناوئ ومخالف

قد كان صدرك كهف كلّ مروّع

يحوي المروءة فوق قلب لاهف

فنبذت عادات تعاف ويفترى

فيها فيأمن كلّ قلب خائف

ونهيت عن حقد يفقّس بيضه

كالدود يزحف فوق جرح راعف

وسكبت من روح حناناً خالصاً

كالنبع يصعد من جنان ذارف

ونشرت بين الناس عدلاً صادراً

عن ابجديّة فجر صبح جارف