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(لانّ التراب مذاق الهوى)


شعوب محمود علي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 09:24
المحور: الادب والفن
    


1
وبيني وبينك ليلى دهور
من القطب للقطب اقطع ايّام عمري
لعلّك تقتربين
انام على القش؟
ام فوق ذاك السرير
يلامس صدري الحرير
معلّقة بين عينيك تفّاحة حملت لعنتي
ومن مفردات القصائد اغنيّتي
تفيض بسمعك سيّدتي
2
اكاد اجنّ
لتغريد تلك البلابل
خلال المساء
فيصعد من شفتيّ الدعاء
ومن ابجديّتي هذا الخشوع
سأزرع دريك مالكتي بالشموع
لعلّ فؤاداً من الصخر تبدو عليه الصدوع
3
وفي ليلة العيد كان الهلال
يبشّرنا بالطلوع
اُجاوز نخلي
وما عدت اقوى
فراق النخيل
وراء الخيام وصوت القطيع..
كنت ما زلت سيّدتي سأطيع
كلّما تأمرين
لأنّ ترابك فيه مذاق الهوى والحنين
4
قابض الجمر في راحتي
من زمان بعيد
ولكنّني لن اغادر
خيام القبيلة أدرك انّي سجين
رهن عينيك سيّدتي
ورهن جراح السنين





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شعوب محمود علي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - شعوب محمود علي - (لانّ التراب مذاق الهوى)