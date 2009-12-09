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الإسلام..جزء من حقيقة..!!؟ 6


عدلي جندي
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:37
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


الإسلام ..جزء من حقيقة..!؟ 6
الإسلام هو الحل =الإسلام برئ من الحل ..!!!!!!!!!!!؟
في البداية كان الشعار :
الإسلام هو الحل
ظهرت أفعال ورايات الدواعش الإسلامية وأعقبتها غزوات(سرقة - قتل - حرق وإغتصاب ) الدواعش الإجرامية
فصار
الإسلام برئ
السؤال :
الإسلام هو الحل؟
أم الإسلام برئ من الحل ؟
"اليابانيين لا دين سماوي لهم و لا يعترفون بالآخرة و مع ذلك اخلاقهم افضل من اصحاب الدين الصحيح "





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عدلي جندي

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - عدلي جندي - الإسلام..جزء من حقيقة..!!؟ 6