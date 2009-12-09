

عدلي جندي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:37

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الإسلام ..جزء من حقيقة..!؟ 6

الإسلام هو الحل =الإسلام برئ من الحل ..!!!!!!!!!!!؟

في البداية كان الشعار :

الإسلام هو الحل

ظهرت أفعال ورايات الدواعش الإسلامية وأعقبتها غزوات(سرقة - قتل - حرق وإغتصاب ) الدواعش الإجرامية

فصار

الإسلام برئ

السؤال :

الإسلام هو الحل؟

أم الإسلام برئ من الحل ؟

"اليابانيين لا دين سماوي لهم و لا يعترفون بالآخرة و مع ذلك اخلاقهم افضل من اصحاب الدين الصحيح "