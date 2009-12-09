

التسقيط السياسي في شريعة التوراة ..صموئيل الثاني ..إصحاح 16

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 01:13

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







التسقيط السياسي في شريعة التوراة ..صموئيل الثاني ..إصحاح 16







1 و لما عبر داود قليلا عن القمة اذا بصيبا غلام مفيبوشث قد لقيه بحمارين مشدودين عليهما مئتا رغيف خبز و مئة عنقود زبيب و مئة قرص تين و زق خمر* 2 فقال الملك لصيبا ما لك و هذه فقال صيبا الحماران لبيت الملك للركوب و الخبز و التين للغلمان لياكلوا و الخمر ليشربه من اعيا في البرية* 3 فقال الملك و اين ابن سيدك فقال صيبا للملك هوذا هو مقيم في اورشليم لانه قال اليوم يرد لي بيت اسرائيل مملكة ابي* 4 فقال الملك لصيبا هوذا لك كل ما لمفيبوشث فقال صيبا سجدت ليتني اجد نعمة في عينيك يا سيدي الملك* 5 و لما جاء الملك داود الى بحوريم اذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي بن جيرا يسب و هو يخرج* 6 و يرشق بالحجارة داود و جميع عبيد الملك داود و جميع الشعب و جميع الجبابرة عن يمينه و عن يساره* 7 و هكذا كان شمعي يقول في سبه اخرج اخرج يا رجل الدماء و رجل بليعال* 8 قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه و قد دفع الرب المملكة ليد ابشالوم ابنك و ها انت واقع بشرك لانك رجل دماء* 9 فقال ابيشاي ابن صروية للملك لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك دعني اعبر فاقطع راسه* 10 فقال الملك ما لي و لكم يا بني صروية دعوه يسب لان الرب قال له سب داود و من يقول لماذا تفعل هكذا* 11 و قال داود لابيشاي و لجميع عبيده هوذا ابني الذي خرج من احشائي يطلب نفسي فكم بالحري الان بنياميني دعوه يسب لان الرب قال له* 12 لعل الرب ينظر الى مذلتي و يكافئني الرب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم* 13 و اذ كان داود و رجاله يسيرون في الطريق كان شمعي يسير في جانب الجبل مقابله و يسب و هو سائر و يرشق بالحجارة مقابله و يذري التراب* 14 و جاء الملك و كل الشعب الذين معه و قد اعيوا فاستراحوا هناك* 15 و اما ابشالوم و جميع الشعب رجال اسرائيل فاتوا الى اورشليم و اخيتوفل معهم* 16 و لما جاء حوشاي الاركي صاحب داود الى ابشالوم قال حوشاي لابشالوم ليحي الملك ليحي الملك* 17 فقال ابشالوم لحوشاي اهذا معروفك مع صاحبك لماذا لم تذهب مع صاحبك* 18 فقال حوشاي لابشالوم كلا و لكن الذي اختاره الرب و هذا الشعب و كل رجال اسرائيل فله اكون و معه اقيم* 19 و ثانيا من اخدم اليس بين يدي ابنه كما خدمت بين يدي ابيك كذلك اكون بين يديك* 20 و قال ابشالوم لاخيتوفل اعطوا مشورة ماذا نفعل* 21 فقال اخيتوفل لابشالوم ادخل الى سراري ابيك اللواتي تركهن لحفظ البيت فيسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها من ابيك فتتشدد ايدي جميع الذين معك* 22 فنصبوا لابشالوم الخيمة على السطح و دخل ابشالوم الى سراري ابيه امام جميع اسرائيل* 23 و كانت مشورة اخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الايام كمن يسال بكلام الله هكذا كل مشورة اخيتوفل على داود و على ابشالوم جميعا*







توضيح..









لما عبر داوود قليلا عن القمة وإذا بصيبا غلام مفيبوشث يقود حمارين مشدودين عليهما مائتا رغيف خبز ومائة عنقود زبيب ومائة قرص تين وزق خمر ..فقال الملك لصيبا ما لك والحماران ...قال لبيت الملك ليركبوهما ..أما الخبز والتين فللغلمان وأما الخمر ليشربه من أعيا في البرية ... قال الملك.. وأين ابن سيدك ..قال صيبا مقيم في أورشليم لأنه اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي .. قال الملك لصيبا ما لمفيبوشث ..قال صيبا سجدت يا ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي.. ولما وصل الملك داوود الى بحوريم وإذا برجل من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي بن جيرا يسب ويرشق داوود بالحجارة ويقول في سبه اخرج .اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال.. فكان عبيد الملك والشعب والجبابرة عن يمينه وعن يساره ولم يتدخلوا.... قد رد الرب عليك دماء بيت شاول ودفع بملك الى يد ابنك ابشالوم... وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء ... فقال ابيشاي ابن صروية للملك لماذا يسبك هذا الكلب الميت دعني اعبر فاقطع رأسه.. قال الملك ما لي ولكم يا بني صروية دعوه يسب لان الرب قال.. سب داوود ومن يقول لماذا فعله مثله ... قال داوود لابيشاي ابني ابشالوم الذي خرج من أحشائي يطلب دمي فكيف بشخص بنياميني ...دعوه يسب لعل الرب ينظر الى مذلتي و يكافئني على مسبته لي.. بينما داوود ورجاله يسيرون في الطريق ..وشمعي يسير الى جانب الجبل مقابل داوود يرشقه بالحجارة ويشتمه ويذري التراب عليه.. وعند الجبل توقف داوود والشعب ليسترح..وأما ابشالوم والشعب ورجال إسرائيل أتوا الى أورشليم معهم اخيتوفل فجاء حوشاي الاركي صاحب داوود الى ابشالوم وقال له ليحيا الملك ليحيا الملك فقال ابشالوم لحوشاي أهذا معروفك مع صاحبك.. لماذا لا تذهب مع صاحبك داوود ...قال حوشاي لابشالوم بل أكون مع الذي اختاره الرب والشعب ورجال إسرائيل اخدمه كما خدمت أبيه من قبل .. ... قال ابشالوم لاخيتوفل أعطوا مشورة بماذا سنفعل ..فقال اخيتوفل لابشالوم ادخل الى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت .. فسيسمع بك شعب إسرائيل انك أصبحت مكروها عند أبيك فسيلتفون حولك ..فنصبوا لابشالوم خيمة على سطح بيت داوود فدخل ابشالوم الى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل هذه مشورة اخيتوفل على داوود و على ابشالوم





الكتاب المقدس ..التوراة.. صموئيل الثاني ..إصحاح 16



https://www.enjeel.com/bible.php?bk=10&ch=16







تعليق...





أن التغير السياسي في المماليك أو الملوكية يعتمد على رصد المخالفات الغير شرعيه والتجاوزات الغير قانونية ليدان بها السياسي لتسقطيه أمام مرشحين جدد من المخالفات غير الشرعية التي يدان بها السياسي هي العلاقات الجنسية السرية والجرائم الإنسانية ويدان أيضا على المخالفات غير القانونية كالاختلاس والفساد المالي أو إداري .. أواستخدام غير قانوني لممتلكات الدولة أو مؤسساتها .. تتبع أوربا الغربية المخالفات غير الشرعية في التسقيط السياسي .. حيث يتجسس عناصر المعابد من السرية على حركة السياسيين لرصد المخالفات ومن ثم إدانتهم .. وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الإصحاح





لا توجد قواعد شرعيه واضحة للتوراة أو محرمات في نصوص مفهومه لكي يتجنبها السياسي أو غير السياسي .. العقوبات والإدانات تصدر من المعابد السرية على سبيل المثال ..أخطاء شاؤل عاقبه داوود اخطأ داوود عاقبه ابنه ابشالوم..تابع كيف اسقط داوود سياسيا



1- التنديد بجرائم داوود في بني شاول .. علما أن الرب هو من أمر داوود بمعاقبة بيت شاؤل

.. ولما وصل الملك داوود الى بحوريم وإذا برجل من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي بن جيرا يسب ويرشق داوود بالحجارة ويقول في سبه اخرج .اخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال



2- انقلاب مستشار داوود حوشاي الاركي على داوود وانضمامه الى جانب ابنه ابشالوم

فقال ابشالوم لحوشاي أهذا معروفك مع صاحبك.. لماذا لا تذهب مع صاحبك داوود ...قال حوشاي لابشالوم بل أكون مع الذي اختاره الرب والشعب ورجال إسرائيل اخدمه كما خدمت أبيه من قبل



3- فضح داوود أمام الشعب لصالح ابنه ابشالوم عن طريق سراري بيت داوود وهن نساء بقين في البيت للحفاظ عليه ..تركهن داوود سرا بالاتفاق مع الكاهن اخيتوفل.. فاخيتوفل احد عناصر المعابد ألسريه المكلف بمراقبة داوود

قال ابشالوم لاخيتوفل أعطوا مشورة بماذا سنفعل ..فقال اخيتوفل لابشالوم ادخل الى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت .. فسيسمع بك شعب إسرائيل انك أصبحت مكروها عند أبيك فسيلتفون حولك ..فنصبوا لابشالوم خيمة على سطح بيت داوود فدخل ابشالوم الى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل هذه مشورة اخيتوفل على داوود وعلى ابشالوم .. بمعنى اخيتوفل هو من أشار على داوود بإبقاء عدد السراري في البيت فوافق...وهو من ابلغ ابشالوم بوجود السراري في بيت داوود لفضحه أمام بني إسرائيل









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