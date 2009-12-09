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حرية المرأة ليس دعوة للتعري!!


بير رستم
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 00:58
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


بير رستم (أحمد مصطفى)
للأسف البعض فهم كل ما تطرقت له من قضية الحرية والشرف والواقع الشرقي المأزوم وكأنه دعوة (للتعري)، رغم إنني أعود وأقول: بأن جسد المرأة ليس ملكاً إلا لصاحبتها وهي حرة أن تعريه أو أن تستره، كما لعلم الجميع بأن الحرية تولد من العقول والأدمغة النيرة وليس من الأجساد المزلطة أو المستورة حيث وللأسف حاول البعض تحريف كتاباتي السابقة بخصوص الموضوع، بل تحاذق البعض وتفلسف وهو يدعوني للمشي عارياً في شوارع سويسرا وهناك من طالبنا بقبول زواج الأخ من الأخت وإنني أقول لهؤلاء ما يلي:

أولاً إنني أحاول أن أمارس الحوار الفكري على صفحتي وأعطي المجال للحوار بحرية للآخر، لكن بشرط الإرتقاء بذاك الحوار وليس بهدف الإساءة أو شخصنة المواضيع والتي يحاول البعض أن نذهب باتجاهها ومع ذلك سأقول؛ بأنني لا أدعو للتعري فتلك حرية شخصية حيث يبقى متروكة للفرد وإنني أحترمها للجميع حيث كما يحق لإحداهن التعري فإن من حق الأخرى أن تتحجب وقد وقفت بالضد من القرار الأوربي الذي منع الحجاب، إلا في حدود السلامة الأمنية.

أما بخصوص زواج الأخ من الأخت فهي حالة شاذة في هذا الواقع وقد حرم أو منع لأسباب دينية عقائدية وتساندها بعض الأبحاث العلمية حيث زواج الأهل والأقرباء يعتبر سبباً لبعض الأمراض الوراثية، لكن لعلمك فقد عرفت المجتمعات القديمة زواج الأخ من الأخت ومنها المجتمع الفرعوني وإن كلمة أو مقولة أن تقول الزوجة لزوجها في مصر "يا خي"؛ أب أخي تعتبر ظلال لغوية لتلك المرحلة وكذلك ولعلمك وعلم الآخرين يعتبر زواج ابن العم من ابن العمة في المسيحية محرماً، كما زواج الأخ من الأخ وإن نظرت المسيحي للمسلم الذي يتزوج من ابن عمته مثل نظرة المسلم لذاك الأخ الذي تزوج بأخته!!

والآن هل لاحظت مدى تأثير الثقافة الدينية والمجتمعية وإنعكاساتها على القيم الأخلاقية.. وأخيراً؛ حاول في المرات القادمة لا تشخصن المواضيع حيث إنني أناقش قضايا فكرية أحاول أن أقول من خلالها؛ بأن شرف الإنسان وكرامته يجب أن لا نحصره في جسد الأنثى، بل بقيم إنسانية نبيلة مثل الصدق والوفاء والمحبة والتسامح والطيبة والمروة والكرامة.. والخ، فهل وصلتك الرسالة عزيزي!!





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بير رستم

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الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - بير رستم - حرية المرأة ليس دعوة للتعري!!