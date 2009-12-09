أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ياسين لمقدم - مستوطنة جبل ريش الحمام : الجزء 6


اخر الافلام











المزيد.....

مستوطنة جبل ريش الحمام : الجزء 6


ياسين لمقدم
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25
المحور: الادب والفن
    




حافي القدمين نزل سعيد بحذر عبر جرف جانبي ليبحث في جنبات الوادي عن عين ماء سيروي بها ضمأه الصباحي.
وقف مشدوها عندما شاهد طيور الحسون تتمرغ في المياه الباردة لتتخلص مما علق بها من تعب الليل الفائت وحشراته وغباره. وقد جعلته هذه الصدفة العجيبة يشعر بالندم تجاه ما اقترفه رفقة أصدقاء الطفولة في حق هذه الطيور وغيرها من فضاعات يندى لها الجبين.
بلَّ ريقه برشفات من عين صافية، ثم غسل وجهه وقفاه، وجلس على صخرة يرقب الحسون مستعيدا مغامرات الصيد الطفولية حين كانوا يستعينون بطائر مغرد يحيطون قفصه بسعوف الحلفاء الملغمة بلاصق قوي. فيضعون القفص في جنبات مجاري المياه أو في الحصائد. فيعمل الطائر الأسير على جلب الطيور العابرة بتغريده فيعلقون في المصيدة.
تذكر أيضا صيدهم لطيور البر وربطهم لها أزاوجا بحبل دقيق، وترك الطائرين يطيران من غير اهتداء، إلى أن يعلقا في سلك كهرباء فيرفرفان هناك لمدة طويلة وبعنف إلى أن يهلكا من جوع وعطش.
ثم رفع رأسه تجاه قمة جبل ريش الحمام، وأكد في نفسيته أنه لن يسمح بمثل ذلك أن يتكرر في مستوطنته المتسامقة التي يريدها رمزا للحرية سيحتذى به.
تذكر أيضا مصادفتهم لطائر الهدهد في غابة كانت قريبة من ثانويتهم الإعدادية في أواخر ربيع ما من الثمانينات. كانوا قد فروا من فصول الدراسة كما يفعل الجميع وبدفع من الأساتذة الذين يرهقهم العمل مع قدوم الحر. يغادرون مقاعد الدراسة جماعيا ويلجأون إلى الغابات أو الوديان البعيدة أو إلى الجبال التي تحيط بالمدينة. وهناك سيقضون ما تبقى من ساعات أيام الدراسة، وأسعدهم من يتوفر على جهاز راديو يستعين بأغانيه على تبديد الوقت.
الهدهد لم يكن يظهر خوفا، وكان يحط على فروع أشجار الكاليبتوس التي تقزم حجمها بعد أن عملت فيها فؤوس ومناشير مافيا الحطب.
سعيد رفقة أصدقاء الدراسة يحوطون بالهدهد الجميل من كل جانب، حتى وإن اعتقدوا أنهم ماسكون به، طار وحط على شجرة قريبة. تكرر الحال هكذا إلى أن وجدوا أنفسهم قد ابتعدوا كثيرا عن مكانهم الأول. فعادوا خائبين بعد أن منوا أنفسهم بصيد ثمين كان بالإمكان بيعه إلى عراف المدينة بمبلغ محترم.
تسلق سعيد إلى أعلى السد، فوجد حذاءه الرياضي قد جف قليلا، ولكن لن يساعده على الإرتقاء إلى قمة الجبل الوعر. فكر سعيد أن الحذاء قد يتمزق أو قد تتأذى قدماه بالبثور والدماميل بسبب رطوبة مترسبة في قاعدتي الحذاء، فقرر تأجيل التسلق إلى يوم قريب.
ربط فردتي الحذاء ببعضهما وعلقهما على كتفه، ومشى مختصرا الطريق في اتجاه الوادي عبر جانب ساقية اسمنتية تمتد من أيسر السد الكبير إلى مزارع المركز الفلاحي غرب حي الحرية.
وعند نهاية الساقية انتعل حذاءه الرياضي، ثم توجه إلى بيته لإعداد خطط جديدة ليومه الطويل...
يتبع...





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
ياسين لمقدم

إجمالي القراءات: 185,806
المقالات المنشورة: 87
- قصائد قصيرة...
- مستوطنة جبل ريش الحمام : 5
- أفريقيا أفريقيا:
- القصيدة الحرون
- في مدينتي !!!
- رحلة الأعماق
- شعب التكعرير
- حَمَّاسْ كَازَا *:
- الأمازغية كحمار طروادة
- كلمات 8:
- مراحيض بجودة عالمية :
- حكاية العربي ولد عين الدفلة 3
- 2- حكاية العربي ولد عين الدفلة :
- حكاية العربي ولد عين الدفلة :
- الفساد بين المنتخب الأمي والمتعلم
- كتبٌ، كتب... الجزء2
- كتبٌ، كتب...
- الراديو.. 2/2
- حيرة الشِّياه
- الراديو

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- ماكرون: سأتصدى للانقسامات في فرنسا
- الإيليزي يفتح أبوابه لاستقبال أصغر رئيس في تاريخ فرنسا
- فرنسا تقاوم الشعبوية.. وتختار ماكرون رئيسا
- رشيدة القدميري: قصيدة النثر في المغرب متأثرة بالأدب الفرنسي ...
- معرض فني بالدوحة يبرز جمال الخط الإسلامي
- بواب بسيط يوثق تاريخ البرلمان المغربي وأسراره
- هاغار بيترز: بابلو نيرودا كان منافقاً وغريباً
- جامعة القرويين.. معبر ابن خلدون وآخرين
- بالصور: فرنسيو البيضاء يصوتون بكثافة
- فعاليات| افتتاح ملتقى الكاريكاتير بالأوبرا.. وعرض «حرب أهلية ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ياسين لمقدم - مستوطنة جبل ريش الحمام : الجزء 6