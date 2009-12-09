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بعطر البنفسج يتنفس مائي..


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25
المحور: الادب والفن
    


يمنحني حبكِ
استدارة منتقاة
ولادة عطش يومية لرحيقكِ
كأن حب غيركِ عقيم
أنتِ تجعلينني مفرط بالسعادة.
أمنُكِ..
حين يغريني بالنوم رخيا
يأخذني حلمكِ
إلى لهجة أخرى
لانغماس أكثر جرأة
في قصيدة دافئة ..
ملوّنة
ومتاع لفرصة حياة نبيذية
كلما تعتقت أكثر
اتحول
إلى غبش مائي
يتنفس بعطر البنفسج.........
يمنحني حبكِ
استدارة منتقاة
ولادة عطش يومية لرحيقكِ
كأن حب غيركِ عقيم
أنتِ تجعلينني مفرط بالسعادة.
أمنُكِ..
حين يغريني بالنوم رخيا
يأخذني حلمكِ
إلى لهجة أخرى
لانغماس أكثر جرأة
في قصيدة دافئة ..
ملوّنة
ومتاع لفرصة حياة نبيذية
كلما تعتقت أكثر
اتحول
إلى غبش مائي
يتنفس بعطر البنفسج....





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - بعطر البنفسج يتنفس مائي..