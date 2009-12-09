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-إيديا- و رفاقها Idya


نبيل الخمليشي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25
المحور: الادب والفن
    


من منكم يتذكر "ايديا"
"ايديا" آية للشرك و كفر بالوطن
سنتان، تلعب بعيدا عن المستشفيات
تسقط، تطير بعيدا
تدمى، ينز قلبي
تلحق بـ"الدرة" و "ايلان" و غيرهم
تلحق بالنسيان

"ايديا" زهرة داستها المسافات
"ايلان" حلم أغرقته الصراعات
"الدرة" نداء اخترقته الرصاصات
آياتنا، سجدتنا الأخيرة
آيات للعري، فتعرينا
سجدة للذل، فسجدنا
سجدنا حكومات، شعوبا وشعراء
شاعرات يزين قصائدهن بأحمر شفاه الترك
يمزجن مسواك عرب الحجاز بكحل قطر الفضائيات
من منكم ينكر تلك الآيات
كيف لا تزوره في الأمسيات

شاعرتنا المبجلة
في محرابها مرحاضها تتسلى
تتغزل بجسدها و بأعضاء آلتها
لا ترى و لا تتذكر
أطفال بلادي سكنوا الطرقات
ماتوا بعيدا عن المستشفيات
نساء يغتصبن في الحروب
ليغتصبن ثانية عند الهروب
حتى لا تغتصبن عند الغروب قبيل المخيمات

فلا تحدثني إذن عن القافية و القافلة و الكلاب
حدثني عن وجعي لغياب أوجاع شعبك في شعرك
عن قمم الوساخات وما خلفته من قذرات

فقصيدتك يا ابنتي صالحة للشم
رائحتها تنبعث من كل الشاشات
و الرائحة واحدة
اسم لاح، مولد كاتبة
موت طفلة، لا يذكر
نقاد، جمهور، مواكب و تعليقات
ملحنون قادمون، تهاني و تبريكات
معجبون كثر و معجبات
وكل ما في الأمر
كاتبتنا، شاعرتنا في المرحاض تتسلى
هاتفها في يدها وتتسلى
تقضي حاجتها من دون حجاب
ولا تعكسها مرآتها
ترمي كلاما حسب حالتها
إسهالا مرة
وعسرا مرات انعكاسا لسوء واقعها

لا طفلة "تنغير" الأمازيغ
لا طفل جبال الكرد
لا طفل مخيمات فلسطين
ولا جنون مملكة الخزف
لا شيء عكر صفوها. لا أحد
رومانسيتها الجميلة مقرفصة
ولا أحد يسأل عن مكان إلهامه
من منكم يسأل كيف كتبت الإلياذة
أين حيكت مسرحيات شكسبير
والمكان الذي الهم بيتهوفن ألحانه
فصدقها عندما تحدثك عن العطر و الورود
وإن غاب المطر سنينا عن بلادك
وحدها الكوارث حتمية
وسوء التقدير حسابات بشرية
والأذواق شؤون شخصية
وأماكن الإلهام أسرار مخفية
وللنجاة بوصلة منسية
من اليوم لا تنتظري مني القافية
وانس سيبويه و أحلامك البدوية
حتى تعود كل الآيات للبرية
ولا تنتظري شعري
فأنا لا أكتب الشعر بل أشتمكم ليرجع الصدى
وأشفي بعض غليلي.





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نبيل الخمليشي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نبيل الخمليشي - -إيديا- و رفاقها Idya