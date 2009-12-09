

جواد كاظم غلوم

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25

المحور: الادب والفن









وطنٌ مُفجِعٌ ومنفى مولِعٌ



مددتُ ساقيَّ بطول خرائط العالم

باحثا عن منفذٍ أحشر فيه جسدي

بئرٍ أغتسل به ، انفض خزعبلات محيطي

أثرَ السياط وورمَ الخيزران وحزّات القيود

منعتْـني الحدود فخرقتُـها

أظهرتُ أصبعي من خلَـل ثقوب جواربي الممزقة

ثقوب أطلّ منها ساخراً من حالي

وتهكّما على حرس الحدود والاسيجة المانعة للعبور

أريد الوِردَ ، ولو قطرات تبلل ريقي

ندياتٌ من ماء ما تُسمّى الحريّة الخَرِفة

تطفئ ثورتي

خرقة ترطّب لسعات السكائر المطفأة بجلدي

غَرفة كفٍّ من الحوض المَعين

لأبطش بعطشي ، أتورّد ريّا رائقا

عشتُ استسقي من سراب بلادي عقودا من السنين

أنهل من الوهم حتى انتفخت بطني عطشاً

ارتويت من الوعود الكاذبة حدّ التخمة

عميت أبصاري من الآمال الكاذبة

لستُ طامعاً بفيضٍ أو دفقٍ يغمرني

انا العجوز الهائم الصّدي

زمزمتْـني الخديعة

نعنعتْـني الهزائم

خضْخضَـني الهلع

قمّطني الدكتاتور مذْ كنت طفلا

أراني بريق السراب

دون أنْ أسمع خريره

لم اغتسل سوى بمراياه

كم كان فَـأْلي عاثرا وانا انزلق كدمعةٍ مشبعةٍ بالملح

أعيشُ القفرَ والفقرَ والسقر والمُـرّ

القرَّ والصرَّ بلا عباءةٍ تحميني

لا أملك سوى جِلدي وعظمي الظمآنين

وبعضِ أمانيي أعلكها سلوىً تبلل ريقي

أين أنتِ أيتها الغيمة ؟؟

هل مازلتِ في سروال " ماياكوفسكي " ؟

لِمَ تميلين عني جفاءً ؟

هل وصلتِ الى سنّ اليأس وغدوتِ عاقراً

يا من كنتِ تنتظمين بلادي مطرا ؟

لاتهطلي هنا ؛ ستشربك الحيتان رشفةً واحدة

يا ذا العالم الأصمّ الأذنين

أنا كلما أُبدل عيشي رواءً

ينظر إليَّ السبخُ شزراً

كنت اكذب وأقول :

" نحن لم نقطع الحدود

الحدود هي من قطعتنا نصفين "

نصف منفى ونصف وطن

يهاجر أحدهما في الآخر مثل مجْـرَيَـين التقيا

هكذا مرَجُ القهرين يُسوّس خشب جسدي

خشبٌ يصنعونه جسراً بين ضفتين

وماتبقّى منه فَضْلةٌ صليبٍ نجس

يوضع مسمارين لتعليقي

هبْني لو وجدتُ ماءً فيّاضا

أين أجدُ يدَ سقّاءٍ نديّةً ، حنونة ؟

كيف ألاقي حياةً تنتظر منبعاً

ليغور في مساماتها !!

أنا الميّت الصّدي وسط ينابيعَ

لاتغدقُ الاّ دماً وحميماً



جواد غلوم

jawadghalom@yahoo.com