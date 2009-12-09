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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد محمد فكاك - هكذا أهل الغزل كلما خافوا الملل ،أنهعشوه بالقبل. اسمهان بشارة الخوري


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هكذا أهل الغزل كلما خافوا الملل ،أنهعشوه بالقبل. اسمهان بشارة الخوري


محمد محمد فكاك
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:25
المحور: الادب والفن
    


خريبكة – لينينغراد – الجمهورية المغربية الديمقراطيةالشعبية الاشتراكية05.07.2017.
" دورالفن والغناء والموسيقى والسينما والشعر والأدب في التحرر الانساني من النزعات المتطرفة الاخوانجية الاسلامنجية البهيمية الحيوانية البربريةالوحشية "
تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.
إن هذا تأثير في أقوى درجاته في حقل الفلسفة والمعرفة والفن والحب والغناء والموسيقى والسينما والمسرح.. إلا إنه كان سلبيا أكثر منه إيجابيا بسبب عصابات وكلاب وخنازير النظام الملكي الللاهوتاني الأوتوقراطي الارهابي الاسلامنجي الديني اليميني العنصري الفاشي الرجعي .
فلماذا لم نر محمد السادس يمر أو يعيش أو يقترب من الفن والأدب والسينما وعلم الجمال لارتباطاته الدينيةالرجعية الراديكالية المعادية للفن التقدمي مثل هذه الأغنية ا الجديدة للشاعر الألماني هاين:
( هذه أغنية، يا أصدقائي، جديدة ،وأفضل أيضا
مقدمة من أجل فائدتكم.
هدفنا هو: أننا هنا على الأرض
نحاول أن نتسلق إلى مملكة السماء..)
لماذا لا ينظر إلى الفن الجميل على أنه المعبر عن جوهر الانسان بدون اللجوء إلى الخداع الديني الكاذب، وبالتالي لايجد ذلك الجوهر تعبيره الصحيح إلا في الفن في صورة متحررة من كل الديكتاتوريات والاستبداد والألينة والاستلاب والاستغلال؟
إضافة إلى هذا، لا يوجد هناك كائن أعلى من الانسان بالنسبة للفنان الذي يتبنى وجهة نظر الفلسفة الحديثة. ولكن في الانسان فقط تدرك الطبيعة ذاتها. فالروح الانسانية هي الوعي- الذاتي للطبيعة. لكن شريطة استقلالية الفن. بل إن الفكرة الرجعية الخاطئة التي تشير إلى أن الفن يدين بوجوده للدين والسلطة، وأنه لا يمكن للفن الازدهار والحياة بدون الدين والسلطة. فهذه وجهة نظر تجار الفن.
الرئيسيةأاسمهان اسقنيها




اسقنيها

أسقنيها بأبي أنت وأمي
لا لتجلو الهمّ عني أنت همّي

إملأ الكأسَ ابتساما وغراما
فلقد نامَ الندامى والخُزامى

زَحَمَ الصبحُ الظلامَ فإلامَ
قمْ نَهْنِهْ شفتينا ونذَوِّق مهجتينا
رضيَ الحبُّ علينا

يا حبيبي بأبي أنت وأمي، أسقنيها
لا لتجلو الهم عني، أنت همي

غنِّني واسكُبْ غناك
ولماك في فمي فديت فاك

هل أراك وعلى قلبي يداك ورضاك
هكذا أهل الغزل كلما خافوا الملل أنعشوه بالقبل

يا حبيبي بأبي أنت وأمي أسقنيها
لا لتجلو الهم عني أنت همي

صبها من شفتيك في شفتيَ
ثم غرِق ناظريك في ناظريَ

واختصر ما عليك او عليً
ان تكن انت انا
وجعلنا الزمن قطرة في كأسنا

يا حبيبي بأبي أنت وأمي أسقنيها
لا لتجلو الهم عني أنت همي




كلمات: بشارة الخوري
ألحان: محمد القصبجي
مقام: راست سازكار
تاريخ: 1940
تشي غيفارا ابن الزهراء ابن الزهراء محمد محمد فكاك.





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محمد محمد فكاك

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محمد محمد فكاك - هكذا أهل الغزل كلما خافوا الملل ،أنهعشوه بالقبل. اسمهان بشارة الخوري