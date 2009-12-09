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النهضة العمالية ضرورة لمجتمعاتنا قبل المرحلة الديموقراطية


كاظم الحناوي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:22
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    



شي مدهش ان تظل مبهورا بثقافة ما من خلال الاعلام دون ان تعيش بين ثناياها .الصحيح ان يحدث ذلك بعدما يظهر لك معدنها الحقيقي ..
عندما كنا صغارا كانت هناك بيوت ونساء واعمال نتسائل لماذا اهلنا لم يملكوها او يعملوا بها والنسوة اللاتي يمثلن قمة التعامل الرفيع مع اطفالهن ونتسائل لماذا لماذا؟. عندما كبرنا فهمنا ان قلة ادراكنا ومحدودية حلمنا وثقافتنا كانت معيارنا.
في ظل المتغيرات المعاصرة نحن مع وسائل الاتصالات الحديثة كاحلام الاطفال لقلة معرفتنا التطبيقية في الحياة على الشبكة.
الحياة هي اكاديمية تعطيك شهادة لكن هذه الشهادة لانك طبقت فروض ودروس معينة وليست شهادة خبرة باختصاصك وامامك الحياة والامثلة كثيرة ..
بعض الاكاديمين يدهشك تناقضاتهم يتحدث بفخر عن الحياة والشهادة وقيمها دون ان يتكلم عن التجربة.التجربه هي التي تدفع لكسب مهارة الاعتماد على الذات ولابد أن تجرب ماتتعلم لكي يكون لديك مايسمى بالمهارة.
نتحدث عن الصغار بأنهم لا يتقنون الاشياء ونعاقبهم.
إن الأب البدوي قبل ان ينتقل الى المدينة كان يجب ان يعمل فلاحا ولكن المشكلة انه لايتقن ولم يحاول هذا العمل فحصل على عمل حارس ليلي يترك امرأته تتقلب بالليل وهو يتحدث مع الحراس عن تجربة البادية ولكنه بعد سنين طويله يكتشف الاختلاف في اشكال ابنائه فيعرف ضريبة القفز من البادية الى داخل سور المدينة حيث كان يجب ان يعيش خارج السور لفترة طويلة ليعرف كيف يتعامل مع الداخل رغم ان المسافة ليست بعيدة لكن هناك سور وما يفصل بين السورين عظيم .

هنا إذا أراد أن يعطي يعطي دروس لابنائه فانه لن يتكلم عن الحراسة وهذا ما كان يجب فهمه من قبلهم لكي لايقعوا بنفس الخطأ..
سألت احدهم مالغتك مع ابنائك هنا؟ قال الانجليزية. مع أنهم يعيشون هنا في حي عربي ومن أب وأم عربيه يمكن احدكم يقول أنت قديم ثقافة هذا الزمان الانكليزية .
أقول هذا صحيح قد اقبل هذا في بلدي ولا اقبله هنا.. الآن أصبح لدى ابنائي مدرسة واصدقاء يتكلمون الانكليزية ولعلك تقولين هذا تناقض ابدا، ليس صحيحا ان نجعل اطفالنا ينبهرون بكل شيء غربي فلدينا لغتنا وثقافتنا وتاريخنا لو شرحناه لهم لانبهروا به مع تفسير الظواهر التي تحدث بعالمنا واسبابها لكي يدافعوا عن انفسهم ومجتمعهم عندما يعمم البعض ان كل المسلمين او العرب ارهابيين.
تقولين الان لا تخشى من الحياة الغربية؟ اقول أنا احاول تحسين ادواتهم بالتعامل الحسن والفهم يا عزيزتي؟ هل هي فلسفة اوسقراطيات كما تقولين؟ ابدا قلت أعطيني ما تستطيعين من الثقة وليس أقصاها لانك ستخلقين لدي مزيدا من الاصرار والمبرر للاستمرار.. فهذه ليست مشكلة وان اردت غير ذلك فانت حرة...
فالنهضة العمالية ضرورة لمجتمعاتنا لدعم الديموقراطية......





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كاظم الحناوي

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الصفحة الرئيسية - الحركة العمالية والنقابية - كاظم الحناوي - النهضة العمالية ضرورة لمجتمعاتنا قبل المرحلة الديموقراطية