

ماهر رزوق

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:21

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









الهجرة و الفصام الاجتماعي





الهجرة قضية مطروحة دائماً في عالمنا العربي ، و السبب في ذلك هو المستوى المعيشي المتردي الذي تكابده أغلب شعوب المنطقة العربية ...

لكن هذا النوع من الهجرة غالباً ما يكون باختيار المهاجر و ليس أمراً اجبارياً فرض عليه ، و إنما اختاره هو ليثور على وضعه المعيشي و يتغلب على لعنة الفقر الموروثة ...

وفي هذه الحالة قد يكون المهاجر (انسان الهجرة الاختيارية) أكثر قدرة على التأقلم مع البلد الذي ينتقل إليه ، و أكثر قدرة على تقبل عادات و تقاليد ذلك البلد و التي ربما تختلف مع عادات و تقاليد بلده الأصلي ، خاصة أنه غالباً ما يهاجر وحيداً بلا عائله و يبني لنفسه عائلة هناك في بلده الجديد

أما النوع الثاني من الهجرة ، الأصعب ربما ، و الأكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة ... هو الهجرة الاجبارية المفروضة على الانسان العربي ، بسبب الحرب الدائرة في بلده و تردي اقتصادها ... و خطر التعرض للقتل لأسباب دينية أو طائفية أو سياسية ...

انسان الهجرة الاجبارية يواجه خيارين لا ثالث لهما ... إما البقاء و الانخراط في الحرب الأهلية التي تلتهم كلا الخصمين و لا تنتج إلا الخسارة ...

و إما اللجوء إلى بلدان أخرى ، عربية ربما أو أوروبية ...



المهاجر الذي يختار الدول العربية ، ربما لا يواجه الصعوبات التي قد يواجهها المهاجر إلى الدول الأوربية ، إلا إذا كان هذا المهاجر ذو خلفية ليبرالية و عقلية علمانية ، هنا قد يتعرض الى نوع خاص من الفصام ، قد يكون الأصعب ، لأنه يكون وحيداً في بلدان كمصر و الأردن و دول الخليج ... حيث يفتقد الدعم المعنوي من أبناء بلده الذين يندمجون بسهولة في هذه المجتمعات ذات الخلفية الاسلامية و العقلية الدينية ...

أما المهاجر الذي يلجأ الى الدول الأوربية ، فإنه يتعرض مرة ثانية لخيارين لا ثالث لهما ...

الأول : أن يتعلم لغة المجتمع و يندمج فيه ، و هذا ليس بالأمر السهل طبعاً ...

الثاني : أن يتقوقع على نفسه و ينخرط في تجمعات صغيرة تضم أبناء بلده و بلدان أخرى ربما ، تتفق معهم بالخلفية الثقافية الاسلامية ... كالأتراك مثلا ... حيث يتم لقاء الصنفين في الجوامع و تجمعات الذكر و الموائد الرمضانية ... الخ



انسان الهجرة الاجبارية للدول الاوربية يتعرض لصدمة ثقافية ربما ، فهو أمام صعوبات التأقلم مع الحرية الجنسية و الدينية ...

كذلك هو أمام خيارين آخرين : أن يربي أولاده على تقاليد و عادات بلده الأم ، و هذا يتطلب متابعة كبيرة و حثيثة و انعزال تام عن الوسط المحيط ... و هو ما قد ينتج عنه الفصام الاجتماعي الذي يكون له أحياناً عواقب خطيرة جداً كالتطرف الفكري الذي ينتج الشخص الارهابي ، أو ردة فعل عكسية كالانحلال الأخلاقي !!

الخيار الثاني هو أن يربي المهاجر أولاده تربية أوروبية تناسب المجتمع الذي يعيشون فيه و تجعلهم مؤهلين للتفاعل و الانتاج و الاستفادة من نعم الحرية و التقدم التي ينعم بها المجتمع الأوروبي ...

السلبية الوحيدة التي يتعرض لها المهاجر عندما يقرر الاندماج و الانصياع لعادات المجتمع الجديد .. هي القطيعة الثقافية بينه و بين أهله في الوطن ... و بينه و بين أبناء بلده المهاجرين الذين لم يتقبلوا الاندماج و تكتلوا في تجمعات صغيرة شاذة ...

هنا يصبح المهاجر بلا جذور، و عليه أن يواجه مشكلة تجاهل الماضي بآلامه و مشاكله و أفراحه و عاداته و تقاليده !!

هذا النوع أيضاً قد يواجه أزمة الفصام الاجتماعي لكن ربما في عمر متقدم ... أي بعد أن يكبر أولاده و يغادرون المنزل (على الطريقة الأوروبية) و يبقى لوحده بلا ماضٍ يملأ عليه فراغ الشيخوخة و يرطب قسوتها ...



MAHER RAZOUK