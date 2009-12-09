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الحرية ، الحقيقة ..توأما الوجود


قاسم احمد حسن
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 21:17
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    


الحقيقة والحرية هما غاية الوجود وتوأماه البكر ، ولكي تدخل حيز الوجود عليك ان تكون حرا ولتكون حرا يجب ان تكون حقيقيا ، ومن اجل ان تكون حقيقيا لابد ان تكون حراً.
حقيقة الحرية تبدأ في اللحظة التي تعتق فيها نفسك من براثن افكارهم وتخرج عن قوالبهم وبرمجياتهم حقيقة الحرية هي ان تسلم نفسك للتيه و تنأى بها عن دروبهم و تتخلص من طباعهم وعاداتهم ، عليك ان تكون من البعد بحيث لايكون بأستطاعتهم ان يجدوك ، وان يمسكوا بك ليشكلوك ويقولبوك كن بعيدا جدا كالجبال كالهواء غير الملوث كما صرخ يوما الحكيم الهندي جدو كريشنا مورتي .
ستكون حرأَ في اللحظة التي تنحر فيها ذاكرتك على مذبح اللحظة الآنية .ستكون حراً حين تلتقي مع روحك وجها لوجه دون وسائط ودون اي تشوهات لتلامس جوهرك الحقيقي وتلامس ذلك النور الالهي البهي في داخلك ، ليتجلى من خلالك للوجود فيض طاهر من النقاء والحكمة والنعمة .
ولتكون حقيقيا اياك ان تنطلي عليك خدعة الاسماء فهي اكثر ما يزور الحقيقة فالحقيقة ليست بعيدة الاسماء تبعدها كما يقول عبد الرزاق الجبران .
بمكرهم استطاعوا ان يجعلوا للاسماء بهرجا وسحرا من النادر ان يقاوم ، اجعل بينك وبين الاسماء مسافة من شك فالروح النقية يسحرها المعنى وتلهمها الفضيلة ولا يهمها الجنس ولا العرق ولا الدين ولا اي هوية اخرى .





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قاسم احمد حسن

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الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - قاسم احمد حسن - الحرية ، الحقيقة ..توأما الوجود