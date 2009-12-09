التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ابراهيم الجندي - نصب باسم السيسي !!
|
|
نصب باسم السيسي !!
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
فى رحاب الفراعنة
- تحفيظ القرآن للاطفال .. جريمة !
- من المجرم سوريا ؟
- الحكم العسكرى .. احتلال
- هديتي للمسلمين فى العالم
- الشعب ..الدولة ..الارهاب
- الاعلام بمواجهة الارهاب
- المجاري .. كالطائرات
- التنمية المستحيلة
- سقوط نظرية الامن القومي
- كيف نقضى على الفساد ؟
- الدعوة والتبشير !!
- نهر النيل .. مقبرة المصريين
- وسائل الاعلام..الازمة والحل
- في ذكرى فرج فودة
- تطوير العشوائيات .. وهم !
- المصالحة مع الاخوان
- تناقضات خطاب الاسلام السياسي
- الفضائيات .. تخون مصر!!
- العلمانية فى افغانستان!!
المزيد.....
- وقفة وطنية لساكنة أكوراي (تنغير) أمام مقر البرلمان يوم الأحد ...
- اليونيسف ترحب بإطلاق سراح 80 فتاة مختطفة لدى بوكو حرام
- العبادي يوجه بتأمين الوقود لمخيمات النازحين في الموصل وتولي ...
- المالحي: تجاهل البرلمان لقضية الأسرى مريب
- مصر: حكم قضائي ببراءة طالب في قضية” تيران وصنافير”
- مقتل مدنيا جراء تعرضه للتعذيب في سجون المليشيات بصنعاء
- متطوعون ينشئون مدرسة لأطفال النازحين شرق صنعاء
- لبنان| السفارة السعودية تقيم دعوى قضائية ضد صحيفة “الأخبار” ...
- فيديو.. المتحدث باسم «فتح»: هناك توجهات لقتل الأسرى المضربين ...
- ليبيا: اخفاء قسري لناشط في طرابلس
المزيد.....
- المواطنة ..زهو الحضور ووجع الغياب وجدل الحق والواجب القسم ال ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- الحق في حرية الراي والتعبير وما جاوره.. ادوات في السياسة الو ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- حقوق الانسان: قراءة تاريخية ومقاربة في الاسس والمنطلقات الفل ... / حسن الزهراوي
- العبوديّة والحركة الإلغائية / أحمد شوقي
- جرائم الاتجار بالبشر : المفهوم – الأسباب – سبل المواجهة / هاني جرجس عياد
- الحق في المدينة ... الحق المسكوت عنه الإطار الدولي والإقليمي ... / خليل ابراهيم كاظم الحمداني
- مادة للمناقشة: إشكالية النزوح واللجوء من دول الشرق الأوسط وش ... / كاظم حبيب
- بصدد نضالنا الحقوقي: أية حقوق؟ لأي إنسان؟ / عبد الله لفناتسة
- مفهوم القانون الدولي الإنساني / انمار المهداوي
- حق المسجون في معاملة انسانية / محمد ثامر
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - ابراهيم الجندي - نصب باسم السيسي !!