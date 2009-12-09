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حبيبة لا شريك لها


محسين الشهباني
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 17:04
المحور: الادب والفن
    


حبيبة لا شريك لها
اعترف امام فرحكم ...
اني لن اعيش طويلا ...
اعترف امام غيرتكم ...
انها لن تعيش طويلا ...
اذا جاءكم خبر موتي...
اذا جاءكم خبر موتها ...
فوزعوا القبل عوض النحيب ...
لن اقبل منكم الرثاء...
ولن تجدوا من يقبل منكم العزاء الرهيب...
رغم الداء والاعداء وعناد الزمان ...
رغم ماتبقى من العمر والمسافات القصيرة ...
فالحب سيعيش بيننا دهرا قويا ...
اعترف امام تصفيقكم ...
اننا مغرمين حتى الثمالة سويا ...
بكاء الحبيبة خوفا على من سلب فؤادها ...
من القضبان والاصفاد ...
من الموت طريح الفراش ...
اغنية حزينة ...
اعترف امام قوانينكم الرجعية ...
انكم ذبحتم فرحي ...
واصبحت فوق النعش عريسا ...
الا يحق لنا ان نعيش هواء نقيا ...
برئة واحدة واخرى مثقوبة ...
واعيش نسيا منسيا ...
وحيدا في الحياة منفيا ...
الا يحق لنا ان نسرق قبلة ...
واعيش معها اللحظات السعيدة ...
بعيدا عن عيون عطشى ...
وقوانين القبيلة ...
سنلتقي... وسننام معا ...
في حضن القصيدة الجديدة...
حبيبة لا شريكة لها ...
ساكون اول من يهدهد براعمها الفتية ...
ويمتطي بمهل رغبتها العنيدة ...
سيكون لي الشرف ان اهمس قبلة بشفتيها ...
سنتحدى الموت معا بان نعيش طويلا...
بقلم : محسين الشهباني





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محسين الشهباني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسين الشهباني - حبيبة لا شريك لها