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قمح


رولا الخش
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 15:36
المحور: الادب والفن
    


كلما سما تسامينا
إنهُ الحب
لا ينتمي لِدُنيا الزواحف
**

عدالةُ الحب أنه
لا يلبس قُبعة
**

الحبُّ
هو اكتمالُ اللهِ فينا
حينَ تشاءُ
شياطيننا الولهى اكتمالا
**

ثم ما الحب
إن لم يتأبّطَ نخاعنا الشوكيّ حتى
يتدفّقُ شهداً
من مساماتِ جلدنا
**

الحاضر الواعي بنا
الأنا
الغائب عن الأشياء
الـ نحن
..
الشبح
الدائرة
النقطة
..
الأفعى
..
المهيب
الساخر
البهلوان
..
الجمل
العنقود
..
الثالوث
المسدس
الخماسي
المُلتحم
..
الأحد
الأظافر





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رولا الخش

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