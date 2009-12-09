

رولا الخش

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 15:36

المحور: الادب والفن









كلما سما تسامينا

إنهُ الحب

لا ينتمي لِدُنيا الزواحف

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عدالةُ الحب أنه

لا يلبس قُبعة

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الحبُّ

هو اكتمالُ اللهِ فينا

حينَ تشاءُ

شياطيننا الولهى اكتمالا

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ثم ما الحب

إن لم يتأبّطَ نخاعنا الشوكيّ حتى

يتدفّقُ شهداً

من مساماتِ جلدنا

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الحاضر الواعي بنا

الأنا

الغائب عن الأشياء

الـ نحن

..

الشبح

الدائرة

النقطة

..

الأفعى

..

المهيب

الساخر

البهلوان

..

الجمل

العنقود

..

الثالوث

المسدس

الخماسي

المُلتحم

..

الأحد

الأظافر