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يدي فوق كتفكِ


أديب كمال الدين
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 15:36
المحور: الادب والفن
    


شعر: أديب كمال الدين
هل كنتُ غرّاً غريراً
حين وضعتُ يدي، فجأةً، فوقَ كتفك؟
هل كنتُ على وشكِ أنْ أطيرَ كقُبلةِ عاشق
أم كنتُ على وشكِ أنْ أعشقَ كطائرٍ
يتعلّم الآن فنَّ القُبْلة؟
مَن أنتِ يا هذه التي تشعُّ بهجةً ولذّة؟
لماذا استسلمتِ، فجأةً، هكذا؟
هل كنتِ على وشكِ أنْ تطيري، مثلي،
إلى مملكةِ القُبْلة؟
أم كنتِ على وشكِ أنْ تكوني جناحيّ
إلى قارّتي الملأى بشفاهِ السّحرِ والنّار؟

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www.adeebk.com





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أديب كمال الدين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أديب كمال الدين - يدي فوق كتفكِ