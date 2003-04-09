

الى/ السيد رئيس الووزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم هذا ما نعتقده هو الحل ؟

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 15:35

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







لعدد/ IF795 وزراء / 1/ 10 / 2016

التاريخ / 26/2/2016

الى/ السيد رئيس الووزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم

من / هادي ناصر سعيد الباقر / خبير ايكولوجي / باحث / ومؤلف /رئيس منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه

العنوان / زعفرانيه – محله 965 زقاق 14 دار 27 . تلفون محمول 07901533217

الموضوع / ما نراه في عملية التتغير والاصلاح

بعد التحيه

اولا" : لابد من تعريف بي :

من مواليد الحله 1934 ؟ عاصرت جيلا" اورثني حب وطني وشعبي , ولا تاخذني بالحق لومة لائم او خوف ؟ ومن خاف الله خافه كل شيء ؟ ولهذا فقد خسرت كل حقوقي وعائلتي ؟ لأن طريق الحق موحش ؟ فقد تعرضنا لبطش صدام حسين بين اعدام وسجن وتسفير الى ايران ؟ وخسرنا كلّ وابسط حقوقنا ؟ ولعلي الوحيد في العراق , وانا داخل العراق , كنت قد شكوت صدام حسين الى مكتب الامم المتحده في اربيل في حينها , والى اللجنة الدوليه للصليب الاحمر في بغداد , والى بابا الفاتيكان؟ وهذه موثقه . وفي هذا العهد خسرنا كل شيىء الاّ تمسكنا بالولاء للوطن والشعب ؟؟

ثانيا" : بعد التحرير 9/4/2003 :

ويجب ان يكون تحر يرا" ؟ واستطعت ان احقق لشعبي خدمات اساسيه وغير معلنه ؟ وبعد 9/4/2003 كنت مؤسس ورئيس (( منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العرابقيه )) , واستطاعت هذه المنظمة من تقديم خدمات باعلى من مستوى اي وزاره موثقه وافكار انتحلها الكثير ؟؟ وقدمت مشاريع حقيقيه لا زالت آثارها مستمره ؟ وكانت منظمتنا تتر أس اجتماعات مؤتمرات تجمع المنظمات غير الحكوميه في قصر المؤتمرات ؟ وهذا موثق تسجيلا"؟

وان اهم منجزاتنا كانت ولا زالت هي :

1- اصدرت المنظمه اكثر من ثلاثين مؤلف وفي مختلف الاختصاصات .

2- للمنظمة موقع على الحوار المتمدن ( هادي ناصر سعيد الباقر ) فجاوزت البحوث فيه (330) بجثا" ؟ وبلغ عدد قراءه من مختلف العالم .

3- اول من اسس متنزه للطفوله .

4-اقامت الدعوى على الحاكم بريمر بسبب اتلافه شارع المطار .

5-اول من تظاهر طالبين الحاكم بريمر لتنظيف العراق من التلوث باليورانيوم المنضب .

6-في 2004 وبصحيقة المنظمه كنا اول من حذر بتهدم سد الموصل وسدود تركيا .

7-قدمت المنظمة تصميما" حديثا" لمشروع نقل وجمع ( القاذورات السائله ).

8-نبهنا المالكي بخطر قيام الارهاب باحتلال مدن من العراق .

9-اول من حذر بحدوث وباء الكوليرا ؟ والتايفوئيد ؟ والحميات النزفيه ؟

10-اصدرنا صحيفه باسم (( البيئه والحياة ) ثم استحوذت عليها وزارة البيئه ؟

11- قامت بالعديد من ورشاة العمل والندوات .

ثالثا" : اجازات المنظمه :

1- في عهد ادارة كارنر : في 10/5/2003

2- في عهد هدارة بريمر : في 29/12/2003

3- من مركز المساعدات / دائرمن مركز المساعدات /: CAOP-IAC في 28/1/2004

4- من مركز المساعدات / دائرة الجيش الا مريكي في قصر المؤتمرات : AOCP-IAC-NGOAC في 8/5/2004

5- مركز المساعدات / قصر المؤتمرات : العدد 49 في 22/1/2004

6-وزارة التخطيط ( عربي – انكليزي ) : المرقم 133/20/1 في 10/6/ 2004

7- الامانه العامه لمجلس الوزراء/ مكتب مساعدة المنظمات غير الحكو ميه: المرقم 2891 في 6/1/2006

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ومــــــــــــــــا نقترحه هو :

المقدمه :

ان شرعية اية دوله , لا بد ان تستمد مشروعيتها من اسس اثنين ؟ حددهما القرأن الكريم بالآية الكريمه : بسم الله الرحمن الرحيم (( .. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق الله العظيم ..؟ اي ان هذه هي من حقوق البقاء للانسان وللكائن الحي ؟ التي قررها الله سبحانه وتعالى ؟ وهي كحق واجب على الدوله ؟ وعلى ولي الامر ؟ من بيت المال ؟ وهي :-

اولا"- حق الانسان في الحصول على الطعام ؟ للوقايه من الجوع ؟ وليس للتخمه ؟ والاّ كان فيه عدوان على حق الغير ؟ ؟ ولغرض ان يحصل الانسان على حقه من الطعام ؟ يكون من الواجب ان تتوفر لهذا الانسان الحقوق التاليه : -

1- حق العمل :- الدولة مسؤوله ان تضمن لكل فرد العمل الملائم له ؟ ليتكسب منه للحصول على مايقيته من طعام ؟

2- حق الصحه :- الدولة مسؤوله ان تضمن لكل فرد الحق في التمتع بالصحة الجسميه والعقليه والرفاه الاجنماعي ؟ والوقاية من الامراض والعدوى ؟ وتوفير العلاج له ؟ ويكون كل ذلك مجانا" على حساب الدوله ؟ لأن ذلك يعد من حقوق البقاء ؟

3- حق التعلم والمعرفه :- من مسؤلية الدوله ان توفر لكل فرد بالمجتمع الحق في التعليم الالزامي الاساسي والمهني ؟ بل وتوفر له كل مستلزمات ووسائل الدراسة والتعلين ؟ مع صرف مخصصات لتعويضه له ولوالده؟ حماية"له من التسرب من المدرسه لغرض العمل ؟؟ ولا يجوز ان يكون التعليم الاساسي والمهني باسلوب الاستثمار والاجور تكليف الطالب او التلميذ اية مصاريف ؟؟ بل تكون كلها بالمجان وعلى حساب الدوله ؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم (( اقرأ ياسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علّم بالقلم علّم الانسان ما لم يعلم )) صدق الله العظيم ؟؟ هذه اول سورة قرآنية نزلت ؟ وتأمر بالقراءة والتعلم وبالقلم , لطلب العلم والمعرفة ؟ وهي امر من الله سبحانه وتعالى ؟ فيجب ام يكون التعليم مجانا" تتحمله , شرعا, الدوله اي بيت المال ؟؟ وبهذا فان مجال العلم والتعلّم هو مفتوح وواسع ودون تهاية ؟ كلما عرفنا منه خطوة منه تبقى خطوات منه اخرى باقية امامنا لنستمر بتعلمها ؟ فما دام التعليم هو امر من الله سبحانه وتعالى ؟ فهو من مسؤلية الدولة ان تضمنه وبالمجان وبتوفير المساعدة والامكانيات للحصول عليه ؟ والحديث النبوي الشريف يقول : (( طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمه )) صدق رسول الله ؟ اذا" هو فرض ملزم شرعا"؟ ؟ فيجب على الدولة ان تتحمل مصاريف التعليم وتكاليفه ؟ وان يكون الزامي ؟ لانه فرض على كل مسلم ومسلمه ؟ ولم يفل لمن استطاع اليه سبيلا ؟؟ لذلك فان بدعة فتح المدارس الخصوصيه , استثمارا" وببدل ثمن مرتفع ؟ هو عمل حرام شرعا" ؟ ويجب ايقافه فورا" ؟؛ كما انه ضد مبادىء حقوق الانسان (( الماده 26 فقره آ من الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10/ ديسمبر / 1948 ))؟ وهو عمل يتيح التعليم للاغنياء فقط ؟ ويحرم الفقراء من هذا الحق ؟ فنكون امام طبقه تتوارث الحكم والثروه ؟ وهذا ضد مبدأ العداله والمساواة ؟ ويرهق الطبقات الوسطى ماليا" ؟ ويؤدي الى نشر الفساد بكل انواعه في المؤسسة التعليميه ؟؟

ثانيا" :- حق الامن من كل انواع الخوف :-

من الظلم ؟ من العدوان ؟ من الارهاب ؟ من التشرد ؟ من الفقر ؟من المرض ؟ من الحرمان من عدم تكوين الاسره ؟ من حق السكن ؟ من عدم توفر القانون ؟ من السرقه ؟ من الرشوه ؟ من حق الحياة ؟ حق ضمان المستقبل ؟ من الفساد والرشوه ... الخ ؟؟

ان ضمان حقوق البقاء هذه ؟ ينتج عنها ضمان حقوق الانسان كأنسان ؟ في احترام كرامته وانسانيته كانسان (( ان لم يكن لك اخ في الدين فهو نظير لك بالخلق )) الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ؟ ؟ وفي حقه في اختيار السكن ؟ و حقه في التنقل ؟ واللجوء ؟ وحقه في ضمان مستقبله ؟

لذلك نجد الدول الديمقراطية المتقدمه انسانيا" ؟ لديها ثلاثة قوانين اساسيه ؟ وهي :-

1- قانون الضمان الاجتماعي العام :- الفرد لديهم مضمون من المهد الى اللحد ؟ في كل شيء ضد البطالة . والاّ فان الدوله تدفع له راتب البطاله وتكون الدولة هي المسؤله عن ايجاد العمل له ؟ وهو مضمون في الصحه والتعليم والسكن والمرض والشيخوخة والعطل ؟... الخ ؟

2- قانون لكل فرد حصه بالموارد الطبيعيه :- فان اي مولود يولد في هذه الدول ؟ يوضع باسمه بحساب بالبنك توضع له حصته من الموارد ؟ وعند بلوغه الثامنة عشر من العمر يستلم حق التصرف بحسابه هذا والذي يتنامى تبعا" لذلك ؟ وان كل فرد يكون له هذه الحصه السنويه ؟ فهو يشعر قعلا" بمواطنته وانتماءه لتربة وطنه ؟ وبنفس الوقت هو يكون مضمون وموثوق لدى تعامله مع البنوك ؟ في شراءه البيت او السيارة او اية اغراض وحاجات والتسليف ؟؟ وحسب انظمة البنك في التقسيط ؟ والى الخ ؟ واضافة" لذلك فان البيت يصبح هو العنصر الاساسي في العملية الانتاجيه ؟؟ وهذا النظام كان متبعا" في الدول الاسلامية في صدر الاسلام ؟ فكل كان له حصته من بيت المال ؟؟

3- قانون اقامة المستوطنات البشرية المتخصصه ؟ : - زراعيا؟ او صناعيا" ؟ او اجتماعيا "؟ لمجموعه من السكان المتجانسة اجتماعيا" ؟ او حتى لاغراض عسكريه دفاعيه ؟ وبما يسمى بالاستيطان العسكري ؟ وتحتوي هذه المستوطنات على كل الخدمات الخاصة بها ؟ وتوفر كل مستلزمات المعيشه ؟ وتدار من قبل مستوطنيها ؟؟ ولا يمكن لاي كان ان يقوم ببناء بيت او عماره او مرفق ؟ الاّ ضمن المخطط الاساسي للمستوطنات البشريه في كل مدينة ؟ ؟ وان اي بناء بتم خارج التخطيط الاساسي ؟ يعتبر بناء" عشوائيا" ومخالف للقانون ؟؟

والعراق كبلد غني ؟ ليس فقط بالنفط ؟ بل وفي الكثير من الثروات المعدنيه والزراعيه ؟ مثل : الزئبق الاحمر ؟ والكبريت ؟ والفوسفات ؟ والغاز الطبيعي ؟ والحديد ؟ والمرمر ؟ والقار ؟ والاراضي الرطبه لانواع الزراعه ؟ وانواع الثروة الحيوانيه ؟ وفي الموارد المائيه السطحيه والجوفيه ؟... الخ ؟؟ فلماذا يصنف الشعب العراقي من افقر الشعوب ؟ ويعاني من كوارث من الفقر والجهل والمرض ؟

السبب يقول :-

السبب هو الفساد بانواعه ؟ فان العراق قد يأتي بالمراتب الاولى من الفساد بين دول العالم الفاسده ؟ الفساد في تركيبة نظام الحكم _ المحاصصي – اي تقسيم العراق الى حصص ؟ تستولي عليها كل كتلة سياسيه محاصصه بنسبة ما تطلب ؟ لتمول حزبها وحماياتها و والاملاك التي تحتاجها ؟ وحصصها في الموارد الطبيعيه ؟ النفط ؟ وحصصها في مقاعد مجلس النواب ؟ وفي الوزارات ؟ ومراكز الدوله ؟ وفي اجازات الاستيراد ... الخ ؟؟ ومثل هذه الدوله تكون معدومة الولاء للوطن ؟ بل تكون الخيانة وبيع الوطن وسرقة امواله هدفها وعملها ؟ وهي دوله منافقه وكافرة لا تؤمن بالله ؟ ولا برسوله ؟ ولا بالائمة المعصومين ؟ فهم يلطمون على الحسين ؟ ولكنهم بسيرتهم يتمثلون سيرة يزيد ؟ ولا يؤمنون باصحاب رسول الله وسنته ؟؟ وكلا" من المحاصصات التي تدعي الشيعيه ؟ اومن المحاصصات السنيه ؟ فانهم متفقون بالاستيلاء وسرقة اموال الشعب ؟ وتقسيم العراق الى حصص يسرقونها ؟ وان اختلفوا فعلى المغانم ؟ وبالنأكيد فان لهم حصص من النفط ؟ وحصص في عمليات الاستيراد ؟ والوظائف ؟ والمقاعد ؟.. الخ ؟

والاصلاح هنا يكون كما يلي :

1- الغاء نظام المحاصصة :- والغاء نظام الكتل السياسيه القائمة على اسس دينيه ؟او قوميه ؟ او مذهبيه ؟ او عشائريه ؟ وقيام نظام مدني مؤسساتي ديمقراطي ليبرلري علماني ( الدين لله والوطن للجميع ) ؟ والعلمانية لا تعني الكفر بل ان التسميهى متاتية من العلم ؟ولطالما دع الاسلام الى العلم ( فان الله عالم بحب العلماء)؟ وتنظيم احزاب على هذه الاسس ؟ بعدد محدود يمثل مصلحة الشعب واحتياجاته ؟ وقيام دولة القانون فقط الذي يسري على الجميع بالتطبيق والقوه والعموم ؟ كالموت لا يستثني احد ( كما يقول مونتسيكيو ) ؟

2- تشريع وتطبيق قانون (( من اين لك هذا )) يطبق على كل معاملات البيع والشراء ؟ والتملك ؟ والمعاملات الماليه ؟

3- الغاء بالمرّه بدعة الحمايات ورواتبها واسلحتها وتجهيزانها ؟ للرئاسات الثلاثه ؟ والتي تستنزف المليارات من الدنانير شهريا" من ميزانية الدوله ( الشعب ) ؟ ونثرياتها ؟ واسترجاع هذه المليارات ممن استلمها ؟ لانها غير دستوريه ؟ وغير مدرجة صراحة" تسمية" في التخصيصات الماليه بالميزانيه ؟ .. وهذه الحمايات تشكل جيشا" الاولى به ان يلتحق في الجبهه لماتلة داعش ؟ تنفيذا" لامر المرجعيه ؟؟ والاّ فن وضعهم هذا يعد خيانة" للوطن ؟؟

4- ان تخضع رواتب الوزراء ومجلس الوزراء ؟ واعضاء مجلس النواب ؟ ورئاسة الجمهوريه ؟ ومؤسساتهم ؟ ان تكون

5- خاضعه لمقاييس مجلس الخدمه الموحد وسلّم الرواتب فيه ؟ والغاء ما يسمى بالدرجات الخاصه ؟ والسوبر ؟ والغاء المخصصات الاّ لمن تخضع لمتطلبات الوقت والاختصاص والخطوره ؟

6- ان يبدأ الاصلاح من قمة ورأس الدوله ؟ نزولا" ؟ وان يكون ااصلا" لمصلحة الشعب لازالة او تضييق الفوارق الاجتماعيه والاقتصاديه ؟ وان نبدأ بمجلس الوزراء يمؤسساته ؟ والذي يمثل تشكيله غريبه من الفساد والتخمه ؟ والتي تكون او تشكل عائقا" على تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات هذا المجلس ؟ وحتى تميعها واضاعة تاثيراتها ؟ ومؤسساته تعمل كحاجز يمنع وصول الحقائق الى رئيس الوزراء ؟ وهذه المؤسسات اصبحت عباره عن ماوى للمحسوبين من الاقارب والعاطلين ؟ والجاهلين بابسط اسس العمل الاداري ؟ معرفة" وتاهيلا" ؟

ودعني ادرج عن مجلس الوزراء ومؤسساته ما يلي : - يتكون من مايلي : -

أ‌- الامانه العامه لمجلس الوزراء: - تتكون من (17)تشكيلا" اداريا" ؟ كل تشكيل يرأسه مدير عام ؟ براتب ( سوبر ) ؟ واقل موظف فيها راتبه (2) مليون دينار عراقي شهريا " ؟ ولكل موظف مخصصات كسوه بمبلغ ( 3) مليون دينار سنويا " ؟ (( والشعب يتهافت على ملابس اللنكات ؟ التي يستوردها ؟ من كانوا هم ابناء اللنكات سابقا" )) ؟ وراتب الامين العام للامانة العامه لمجلس الوزراء هذه ؟ وهو كان علي العلاّق سابقا" ؟ وحاليا" محافظ البنك المركزي ؟ راتبه الشهري = راتب وزير + مخصصات المنطقه الخضراء + رواتب حماياته + رواتب نوابه + النثريات ؟ واخوه الآن هو مهدي العلاّق ؟ خلفه بالمركز ؟ بالوراثه ؟ كظاهرة علاّقيه ؟ وان اغلب موظفي هذه الانانه – ان لم يكن كلهم – هم من ابناء وبنات المسؤولين ؟ وتنفق هذه الامانه ( وفي عملها خيانه ) تنفق مبلغ ( 30 ) ثلاثون مليار دينار شهريا" ؟ وعمل هذه الامانه لا يتعدى كونه سكرتاريه مجلس الووزراء ؟ للتحضير الى اجتماعات المجلس ؟ والعمل على متابعة تنفيذ هذه القرارات ؟ ولكن الواقع ان هذه الامانه اصبحت وكانها رئاسة الوزارة ؟ تعرض وتخفي ما تريده عن رئيس الوزراء ؟ واصبحت لها سطوتها حتى على الوزرارات ؟؟

ب‌- مكتب رئيس الوزراء :

يتكون من (11) تشكيل اداري ؟ رواتبهم ضعف رواتب الامانة العامه لمجلس الوزراء ؟ وفي كل مكتب

ترتبط به شبه وزاره مصغره ؟ مثل ؟ : - (( المبادرة الزراعيه ؟ الامن الوطني ؟ المخابرات ؟ دمج المليشيات ؟ هيئة المستشارين ؟ القصر الجمهوري ؟ ... الخ ؟ وتنفق شهريا" ( 82 ) اثنان وثمانزن مايار دينار عراقي ؟ ؟؟ وان مجموع ما تنفقه رئاسة الوزراء يبلغ ( 240 ) فقط مائه واربعون مليار دينار عراقي سنويا" ؟؟

هذا غير ما في رئاسة الجمهوريه من تشكيلات اداريه ؟ ورواتب موظفين ؟ ونثريات ؟ ومصاريف سفر ؟ ورواتب حمايات ومخصصات قد تبلغ المليارات من الدنانير العراقيه ؟

وغير ما في رئاسة البرلمان ؟ ولجانه ؟ من تشكيلات اداريه ؟ وحمايات النواب , الخائفين من الشعب ؟ والتشكيلات الاداريه وحمايات ؟ ومخصصات قد تزيد على المليارات من الدنانير العراقيه ؟

وغير ما تستلمه المحاصصات والكتل والاحزاب السياسيه ؟ من مئات المليارات من الدنانير العراقيه ؟ لاعضاء الاحزاب والكتل السياسيه ؟ وايجارات ابنيتها ؟ وفضائياتها ؟... الخ ؟ والتي تتجاوز المئات من الدنانير شهريا" وسنويا" ؟؟ اضافة" الى تهريب وتبيض المليارات من الدولارات ؟ ( وفي تقرير نشرته السفاره الامريكيه في بغداد بينت فيه ان ارصدة الساسه العراقيين في البنوك العالميه قد تزيد على (260 ) مليار دولار ؟ وهي تكفي لميزانية العراق لمدة سنتين ؟

ان الغاء هذه الميزات وهذه التشكيلات الاداريه والمؤسسات الوهميه والجنود الفضائين ؟ واستعادت المليارات من الدولارات المسروقه من قوت الشعب ؟ ان الغائها واستعادتها فقط كفيل برفع رواتب واجور الموظفين ؟ لا الاستقطاع وخفظ رواتبهم ؟! ان غلق والغاء المدارس الخاصه ؟ ورفع مستوى المدارس الحكوميه ؟ بدلا" من التهديد بفرض رسوم على التلاميذ ؟ وتعميم التعليم الالزامي مع دفع الاجور التعويضيه ؟ ولو وفرنا العلاج للمرضى والادويه بالمجان ؟ بدلا" من قيام وزارة الصحه الفاشله ؟ في فرض رسوم عاليه على العلاج في المستشفيات الحكوميه ؟ والراقدين فيها ؟ وزيارات ذويهم ؟ وهذا ادى الى رفع اسعار الادويه ؟ ويثقل كاهل المواطن ؟ والمواطن هو العنصر الاساسي في الانتاج ؟ وبدلا" من ان نوفر الوقت الكافي للمواطن

ليتمكن من الانتاج ونوفر له الخدمات التي تعينهة على الانتاج ؟ فان ارهاقه بهذا الشكل ؟ يدل عن عدم معرفه باسلوب ادارة الدوله وتمكينها من ان تجتاز مثل هذه الازمات ؟؟

ان رئيس الوزراء العبادي ؟ وبمقابلة تلفزيونيه معه ؟ قد اعترف بوجود حمايات ( فضائيه ) باسلحه وعتاد ( فضائي ) ؟ والسؤال المطروح : هو كيف كان يتم صرف الاموال لهذه الحمايات ؟ من خزينة الدوله ؟ وهل كانت تتم تحت بند صريح ؟؟ فهو الذي اتهم نفسه بفشله ؟ وهذه من مسؤليات ولي الامر رئيس الدوله في كل الانظمة الديمقراطيه العادله ؟ وفي الاسلام لخص هذه المسؤليه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله (( والله لو ان شاة" ضّلّت بشواطي العراق لظننت اني مسؤل عنها )) ؟

فكيف بنظام محاصصة متهم بالفساد والسرقه ؟ هو الذي يقوم بالاصلاحات وهو الذي سبب الفساد ؟؟ فالتفتوا ليتهموا وينتقموا من الشعب (( رمتني بدائها وانسلّت )) ؟ وليزيدوا من معاناته ؟ فجاؤا ببدعة التقشف ؟ ليس عليهم ؟ بل على الشعب ؟ فكيف بالسارق ان يقوم بمحاسبة نفسه ؟ لذلك التفتوا لتكبيل الشعب ؟ كي يعطلوه عن الانتاج ؟ فتزداد المشكلة سوؤا" ؟؟.

7- ان اهم عامل او عنصر بالاصلاح ؟ هو غياب العنصر الرقابي على السلطة ؟

ان وجود ما يسمى ب (( هيئة النزاهه)) لا تمثل عنصر رقابي سلطوي مستمر على السلطه بشكله الدائم المستمر الدستوري ؟ بل ان هذه الهيئه ؟ هي نفسها تكون عاجزه ومتهمه ؟ ومسيسه ؟؟ وكذلك فان مجلس النواب ؟ لا يمثل السلطه الرقابيه ؟ بل هو سلطه تشريعيه ؟ عند الطلب ؟ اي ما لم يتم الطلب منه ؟ وكذلك فان القضاء قابع في زاويته السلبيه ؟ لا يتحرك ما لم يتم الطلب منه ؟ والاّ فانه قابع في زاويته السلبيه ؟؟ نحن بحاجه الى سلطه تتواجد 24 ساعه وفي كل زوايا المجتمع الرسمي والاجنماعي ؟ ليرصد ؟ ويشخص ؟ ويبلغ ؟ ويقترح الحلول ؟ وبشكل مستمر ؟؟ وقبل اكثر من 2500 سنه ؟ كان ارسطو قد شخص لنا المشكله ووضع لنا الحلول ؟ ففي مدينته الفاضله كان هو قد اعطى الشعب كل مصدر السلطات ؟ وبين ان رئيس الدولة يجب ان يكون عالم فيلسوف ويقوم الشعب بانتخابه ؟ ويقول ارسطو (( الاّ ان السلطه تقوم بافساد الحاكم حتى وان كان فيلسوفا" اي عالم و( تكنوقراط ) ؟ فعلى الشعب ان يقوم بابدال هذا الحاكم الفيلسوف ؟ وياتي بلجنه من الفلاسفة ليحكموا الدوله ؟ ولكن ارسطو يقول الاّ ان السلطه كذلك تقوم بافساد هذه اللجنة من الفلاسفه ؟ ( (اي ان ارسطو كان يؤمن بان السلطه تفسد ايا" كان حتى وان كان عالما" نزيها" فيلسوفا ؟)؟ اي يجب ان تكون هناك دوما" سلطه ونظام رقابي يراقب هؤلاء الحكام ؟ وان كانوا من الفلاسفه ؟ فمن هي هذه السلطة الرقابيه ؟ والتي لا تستطيع ان تفسدها السلطكه ؟ هذه هي الشعب ؟ )) ؟ فيقول ارسطوا اذا" على الشعب نفسه ان يتولى الحكم ؟ لان السلطه لا تستطيع ان تقوم بافساد الشعب ؟ لأن الشعب هو صاحب المصلحه ؟ وفي تنظيري ان من يمثل الشعب هنا ؟ هي : المنظمات غير الحكوميه ؟ على اساس ان كل منظمه تمثل شريحه اجتماعيه بآلامها وآمالها ؟ فكلما كانت اعداد هذه المنظمات اكثر كلما كانت اكثر واصدق تمثيلا" لآمال وآلام المجتمع اصدق تمثيلا" ؟؟ وهذا ما يسير عليه علماء الديمقراطية ؟ بحيث يصل المجتمع ان يتم ادارةوحكم المجتمع من قبل المنظمات غير الحكوميه ؟ وان اتآمر الاكبر الذي حصل في العراق انه قد تم التآمر على هذه المنظمات لجعلها تابعه للحكومه وذيلا للمحاصصة السياسيه ؟ وقاموا بسن قانون غير دستوري من الناحية الشكليه ؟ وانيطت مسالة ادارة هذه المنظمات بالسيد الامين العام لمجلس الوزراي الاستاذ علي العلاّق ؟ الذي جاء بدائرة ؟ مساعدة المنظمات ( اي تحطيمها ) ؟ فتم التخلص من المنظمات الرزينه ذات الاختصاص العالي ؟ وتم خفظ عدد هذه المنظمات الى حوالي اقل من الالفين ؟ في حين ان يتجاوز عددها عشرات الالوف ؟ لتكون برلمان الشارع القادر على توفيرالرقابة الحقيقيه العلميه والفنيه والاستشاريه ؟ والمنظمات الحاليه هزيله وتابعه لمحاصصة او كتلة من كتل الحكومه ؟ وتحت ارهاب دائرة ليس بها المقومات التي تؤهلها لفهم مفهوم هذه المنظمان ؟؟ والمنظمات غير الحكوميه ؟ يجب ان تكون سلطه رقابيه بذاتها ؟ ولو اتيحه لها هذه الصفه والامكانية منذ بدء نشأتها لما وصل العراق الى ما وصل الي من التردي والفوضى والتخلف ؟؟









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