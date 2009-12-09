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شموع نوّارْ ..


دلال الساحلي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:52
المحور: الادب والفن
    


افتكرت ..
إنّو الشتي راح
و زتّ شال الدفا عا كتافي
افتكرت ..
إنّو التفاح شَلَحْ
ريحتو عا فراشي
و إنّو رِجعلي نوّار
مع سنين العوافي
أتاريك ،
مْخبّي الشمس بثيابك
و نسيت ..
إنّك كبّيت عا شفافي
كمشة ثلج بتقلّك :
ذوّبت ، مفتاح الصلا و النافلة ..





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دلال الساحلي

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