

دلال الساحلي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:52

المحور: الادب والفن









افتكرت ..

إنّو الشتي راح

و زتّ شال الدفا عا كتافي

افتكرت ..

إنّو التفاح شَلَحْ

ريحتو عا فراشي

و إنّو رِجعلي نوّار

مع سنين العوافي

أتاريك ،

مْخبّي الشمس بثيابك

و نسيت ..

إنّك كبّيت عا شفافي

كمشة ثلج بتقلّك :

ذوّبت ، مفتاح الصلا و النافلة ..