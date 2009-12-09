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في تونس لماذا لا يعود -الاحتلال- الفرنسي ؟؟؟؟


سفيان الحداد
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:48
المحور: كتابات ساخرة
    


في تونس لماذا لا يعود "الاحتلال" الفرنسي ؟؟؟؟
لأن السياسة صارت تقتل الحياة في الاوطان العربية فلماذا اضاعة الوقت ؟؟ لماذا كل هذه الدماء ؟؟ ليقع تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالانتداب والوصاية حتى يعود ما نصطلح عليه بالاحتلال بصفة صريحة ومباشرة ....تونس الى متى ستغير الحكومات ؟ الى متى السياسيون يطرقون أبواب الدول الأسياد ؟ لماذا لا تعود فرنسا الى تونس وتقتسم مصالحها الاستراتيجية مع المعنيين بالامر من الدول الكبرى ويعود السياسيون "التونسيون" الى بيوتهم ؟؟؟ أما آن الاوان أن نسمي الاشياء بمسمياتها ونكون في منتهى الصراحة والشفافية ؟ الى متى هذه الدولة التابعة وهذا "النشيد الرسمي" الرومانسي؟؟؟ نحن نواجه الحقيقة بمزيد من اضاعة الوقت ....نحن شعوب كفأة لأن تحتل وقد فقرت حتى لعلها تلحق بركب رفاهية الحيوانات الاوروبية المدللة ....





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سفيان الحداد

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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - سفيان الحداد - في تونس لماذا لا يعود -الاحتلال- الفرنسي ؟؟؟؟