أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - حيدر السلامي - إشكالية الإحتراف والولاء


اخر الافلام











المزيد.....

إشكالية الإحتراف والولاء


حيدر السلامي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 14:48
المحور: كتابات ساخرة
    


قلما يجتمع الإخلاص والولاء مع الكفاءة والاحتراف، ولذا تجد العمل في المؤسسات والأحزاب الدينية ـ على الأغلب ـ متخلفاً والأداء ضعيفاً جداً. وتبدو العلاقة عكسية بين الإبداع والانتماء. فكلما ظهر الولاء المؤسسي أو الحزبي، توارى عن الأنظار الإتقان والبراعة، وكلما لاحت المهارة والإجادة، برز على مسرح العمل الإخفاق والإهمال والاستعجال، ومن ثم هدر الطاقات وفوت الأوقات وتلف الأموال.
ربما هي قاعدة غير مضطردة ـ كما يقال ـ ولكني خبرتها وعشتها على مدى ربع قرن، فما حسبتها تخلفت إلا نادراً.
ولو اطلعت على واقع مؤسساتنا اليوم لوجدت العمل فيها يقوم على أكتاف عدد قليل من المحترفين ممن لم يمحضوا الإيمان محضاً برؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها.. غاية ما في الأمر أنهم وجدوا فيها فرصة لكسب لقمة العيش الحلال في زمن لا يمنح الفرص لكل أحد، بل لا ينالها إلا من أتى السلطان بقلب سقيم.
الاحتراف يدفع عادة إلى الاعتداد بالنفس والثقة العالية بقدراتها فلا يُحتاج آنئذٍ إلى التودد والتزلف والتملق والتصاغر أمام رب المؤسسة أملاً في كسب ثقته ورضائه. المحترف يحترم ذاته ويقدرها كثيراً ولا يزايد على مهنيته مهما كلفه الأمر. المهنيّ لا يخلط بين العمل والعلاقات الشخصية، فلا يتعكزُ على جاهٍ أو وجهٍ، وإنما يفرض وجوده على المؤسسة بما يمتلكه من مواهب وخبرات ومؤهلات علمية أو عملية أو كليهما معاً.
الصورة معكوسة تماماً بالنسبة لمدعي المهنية، فهو لا يأبى ولا يتردد عن فعل كل ما ذكر، لأنه ضرورة وحتم بنظره، بل إنه كل ما يملك وغاية ما يحسن فعله، لخلو نفسه من الاعتداد والاعتبار والثقة بما لديه لسبب بسيط، هو أنه فاقد للمهنية أو الأهلية، لكنه بالنهاية صاحب الامتياز في المؤسسة والفرص أمامه متاحة والظروف دائما مؤاتية، لذا تجده يتسنم المناصب ويحتل المراتب بسهولة جداً ومتى ارتفع فإنه لا يهبط بعدها مطلقاً.
لا يسقط على رأسه، من كان يرتدي الأقنعة ويغير جلده مع كل طقس وينتهز كل شاردة وواردة ولا يتورع عن ارتكاب المظالم وتزوير الحقائق وتبرير الأخطاء وتنميق الكلام وتزويقه بحسب اشتهاء المسؤول. مثل هذا لا تخف عليه ـ كما يقول العوام ـ لأنه ببساطة شديدة لا يكاد يخسر شيئاً ذا قيمة ولا يني يبيع كل شيء مقابل الوصول إلى مبتغاه، حتى لو دفعه ذلك إلى استعمال الطرق الملتوية والأساليب غير الشريفة وفي مقدمتها التسقيط والقذف والتشهير.
ويندر أن يحتل المحترف موقعاً قيادياً في مؤسسة ما، كبرى أو صغرى، وما عليه إلا أن يعمل بجد واجتهاد، يكدح ويجهد، يتعب ويعرق، ينجح ولا يحدث نفسه بفشل قط. ليس له غير ذلك بتاتاً. أما الناتج والحاصل والامتياز والمكافأة و(العافرم)، فهي عليه حرام أبداً. فما هو من المقربين ولا من أصحاب اليمين ولا من فئة العاملين عليها.
التردي والتدهور في كياناتنا ومؤسساتنا يعود إلى أسباب عدة، أولها شعور المحترفين الأكفاء الماهرين بالإحباط المستمر وإحساسهم بأنهم طارئون على المشروع وليسوا أصلاء فيه ولا يمثلون جزءاً منه بحال من الأحوال. وفي قبال ذلك شعور الأميين المخلصين المتزلفين الموالين بأنهم أرباب العمل والرؤساء أولو العزم. وأنهم المالكون والوارثون والقائمون ما دامت السماوات والأرضون.
وهكذا ستبقى هذه الإشكالية قائمة في مؤسساتنا ما لم ننتبه لمغبتها ونواجه أنفسنا بما لها وما عليها ونتقبل النقد والرآي الآخر ونعيد حساباتنا ونتعامل مع الأشياء بموضوعية، بعيداً عن التشنجات والحساسيات المفرطة التي جعلناها القاعدة والاستثناء، وأسبغنا على شخوصها ـ بعلم أو بجهل ـ هالات من القداسة حتى أصبح الغبي نبياً يجوز له ما لا يجوز لغيره من السلف والخلف.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
حيدر السلامي

إجمالي القراءات: 310,987
المقالات المنشورة: 99
- الأديب علي حسين الخباز: النظر إلى المنجز يغني الإنسان عن الإ ...
- الشاعر والكاتب سليم رسول حلم -بعرقجين- الجواهري وأدهشته -نغم ...
- الشاعر والروائي علي لفتة سعيد: كتبت اجرأ رواية عن الديكتاتور ...
- الزهراء.. كيف نحيي مولدها؟
- الشاعر والقاص العراقي محمد الميالي: نحن في زمن التكثيف والمف ...
- عيناك يا أسماء
- ماذا جرى
- يحيا القلم
- فصام
- زيارة القاهرة لبغداد.. ما وراءها؟
- من رأى منكم علي هندي؟!
- تحفة النساء
- العيد
- ومضات
- ما اسم الصبية؟
- تعبَ الطريقُ
- رسول الحب
- أنتظر البريد..
- بصَرّيات
- الخبر

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بواب بسيط يوثق تاريخ البرلمان المغربي وأسراره
- هاغار بيترز: بابلو نيرودا كان منافقاً وغريباً
- جامعة القرويين.. معبر ابن خلدون وآخرين
- بالصور: فرنسيو البيضاء يصوتون بكثافة
- فعاليات| افتتاح ملتقى الكاريكاتير بالأوبرا.. وعرض «حرب أهلية ...
- رئيس حزب جزائري يضرب عن الطعام احتجاجاً على نتائج الانتخابات ...
- ما حقيقة وفاة الممثل السوري وائل رمضان بأزمة قلبية
- جولي تعتزم زيارة السودان لتصوير فيلم عن حضارته
- وفاة السورية نجاح حفيظ المتألقة في -صح النوم-
- تلاميذ الصف السابع في حلب يجرون امتحانا باللغة الروسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- مقامات الكيلاني / ماجد هاشم كيلاني
- االمجد للأرانب : إشارات الإغراء بالثقافة العربية والإرهاب / سامي عبدالعال
- تخاريف / أيمن زهري
- البنطلون لأ / خالد ابوعليو
- مشاركة المرأة العراقية في سوق العمل / نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم
- التكوين المغترب الفاشل / فري دوم ايزابل
- رواية ساخرة عن التأقبط في مصر بعنوان - البابا / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- رواية ساخرة عن التأسلم بعنوان - ناس أسمهان عزيز السريين / الصحفي الراحل في جريدة البديل اليسارية المصرية/ محمد ربيع
- هكذا كلمني القصيد / دحمور منصور بن الونشريس الحسني
- مُقتطفات / جورج كارلين

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,874
الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - حيدر السلامي - إشكالية الإحتراف والولاء