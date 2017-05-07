

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 11:42

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









على الرغم من الفارق بين تعبير او مصطلح ومصطلح , من ناحيةٍ عسكريةٍ " اولاً " وثمّ منْ نواحٍ إعلامية وسياسية ولغوية ايضاً , فوسْطَ تفاعلات الأحداث وتداخلاتها الملتهبة في الساحة السورية المشتعلة , فأنّ إحدى افرازات اتفاق " استانا " الذي حضرته واشتركت في صياغته اطراف المعارضة السورية , والحكومة السورية , بالأضافة الى كل من " تركيا , ايران , روسيا , والولايات المتحدة " , بغية وبهدف التجميد النوعي – المكاني في مناطقٍ تعبوية في ساحة الحرب السورية , فأنّ الصحافة الأمريكية وفي خلال الساعات ال 48 الماضية , قد إبتكرت تعبيراً حديثاً قد يجمع ما بين < الهدنة و وقف اطلاق النار > .! وعلى الرغمِ من إنّنا لا نجدهُ كتعبيرٍ يمتثل لمعايير الدقّة اللغوية المُعبّرة , لكنها " الصحافة الأمريكية " قد أطلقت عليه تسمية < عدم التصعيد – NON ESCALATION > , وهو تعبيرٌ ضعيفٌ في التعبير عن نفسه , وعن غيره من الأطراف الدولية والإقليمية المتصارعة .

ومع كلِّ ذاكَ وهذا , فأننا نتضرّع ونتوسّل أن تنتقل العدوى والفايروسات الإيجابية لتعبير " عدم التصعيد " في وقف الإقتتال العربي – العربي , لكنّي ايضاً تتملّكني شكوكٌ يقينيّةٌ مؤمنة في استحالةِ استجابة الأنظمة العربية لذلك , وغير ذلك ايضاً .!