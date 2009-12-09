

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 11:41

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









نماذج من السخرية عيرالعصور



فى يناير2011بعد خطاب مبارك الذى قال فيه أنه لن يُغادرمصرسمعتُ نكتة ملخصها ترحيل شعبنا إلى سويسرا والنفقات من حساب مبارك. وفى يونيو2013تجدّد الإبداع الساخر، فسمعتُ نكتة عن مشاجرة بين مواطن وآخرإسلامى هدّد بإقامة الحد فرد عليه ((تقيم الحد تقيم الاتنين أنا مش خايف منك) وآخرسخرمن الرئيس الاستبن قائلا أنّ سائقا انفجرالكاويتش من سيارته فأحضرالاستبن فإذا به (مفسى) وبعد خطاب مرسى مساء 2يوليوالذى كرّرفيه كلمة الشرعية عشرات المرات سمعتُ جارى فى الميدان يقول (ياترا شرعية باللبن ولاشرعيه ساده) وعندما سألته عن المغزى قال (فيه شعريه باللبن وشعريه أورديحى) ولأنّ أسلوب مرسى هوأسلوب مبارك قال آخر(الاتنين متخرّجين من الأكاديميه الأمريكيه للأغبيا) ولأنه تجاهل القتلى على يد جماعته بل والتحريض على المزيد من القتلى قال ثالث (اللى ما بيشوفش من الغربال يبقا أعمى) ويرى علماء المصريات أنّ السخرية المصرية تمهيد للثورة على الظلم.

عثرعلماء الآثارعلى الكثيرمن البرديات والجداريات تشهد بوجود فن الكاريكاتيرفى مصرالقديمة. ففى بردية تعود للأسرة 22 حواربين أعضاء الجسم والرأس الذى يقول (أنا الشعاع الذى يحمل الأشعة ويُخضعها) فيتهمه أعضاء الجسد بالغرور. ومغزى القصة إدانة لحاكم الإقليم. وفى قصة (الخصومة بين ست وحور) يرمز(حور) لمصرو(ست) للهكسوس وكان تعليق سليم حسن أنّ القصة رمزية تـُمثل (النضال بين الشمس والظلام) وتصل السخرية من الحكام لدرجة العثورعلى بردية من الأسرة 18 بها فرقة موسيقية يقودها حماريلعب على الهارب، والأسد يقف وراءه ويعزف على القيثارة وبعده تمساح يعزف على العود بينما يعزف القرد على آلة الناى المزدوج. ومن إبداعات فن السخرية لوحة تجمع بين أسد وحمار، وهما يلعبان الشطرنج ويبدوعلى وجهيهما التفكيرالعميق. وفى فن الجرافيك العديد من اللوحات الساخرة من حكام الأقاليم. وفى بردية أخرى خاطب كاتبها الإله آمون ويُحرّضه على اتخاذ موقف من الغزاة فيقول له (ما قيمة هؤلاء الآسويين عندك يا آمون) وقال الفلاح (خنوم آتوب) فى شكواه للملك (أقم العدل. العدل ميزان الحكم. عامل الناس بما تحب أنْ تـُعامل به. إنّ المجرم قد يكون قاضيًا. لسان الإنسان قد يُسبب له الكوارث. احترس من حاشيتك. إنّ مثلك مثل بلد لاعميد له. أوجماعة لارئيس لها. أوسفينة لاربان لها. أوعصابة أشقياء لامرشد لها. إنك حاكم يسرق وعميد قرية يقبل الرشوة. ومفتش مسئول يجب عليه قطع دابرالتخريب فإذا به مثالا للمجرم) إنّ قصة شكوى الفلاح الفصيح (وهى واقعة حقيقية) نستخلص منها التشابه بين القديم والحديث مثل (العدل أساس الملك) وقال الحكيم (آنى) لابنه (ابتعد عن أهل الشر) وعبّرعن نفس المعنى بشكل أكثرتحديدًا فقال (إبتعد عن أهل السلطة تسلم) وفى عصرنا الحديث نقول (إبعد عن الشروغنى له) وهناك الكثيرمن الأمثال التى عبّرفيها مبدعها الأمى على رفض الظلم الذى يُسبّبه أى نظام مستبد مثل (حاميها حراميها) و(جبناكى يا حكومه تحمينا حمّيتى الناروكويتينا) وهى منذ العصرالوسيط واستمرتْ حتى وقتنا الحالى.

وفى عهد الحكم الرومانى حرّم الحكام على المحامين المصريين أنْ يُدافعوا عن موكليهم نظرًا لشهرتهم فى التهكم والسخرية من الحكم الرومانى والقضاء الرومانى.

وسخرشعبنا من (قراقرش) وكان من بين الأسماء التى أطلقتْ عليه العقاب والنسرالأسود ، وذلك لشدة ظلمه. نشأ فى خدمة صلاح الدين الأيوبى وناب عنه فى بعض الأحيان. نسب إليه المؤرخون أحكامًا بها الكثيرمن التعسف والشطط مثل منع أكل الملوخية وغيرها من الأحكام. وألف ابن مماتى كتابًا عنه بعنوان (الفاشوش فى حكم قراقوش) عبّرفيه عن شعورشعبنا بالظلم. أما صلاح الدين الأيوبى فإنّ المصرى عندما يريد أنْ يسخرمن شخص ما يقول له (بطل استكراد) نظرًا لجنسية صلاح الدين الكردية، أويقول (فلان استكرد فلانـًا) فى اسقاط على صلاح الدين. وألف محمد بن دانيال (ح 1248- 1311) وهوطبيب مصرى. تمثيليات خيال الظل. وفى تمثيلية (طيف الخيال) صوّرفيها الجندى الأجنبى الظالم ب (زيرنساء) ثم أقنعته (الخاطبة) بالزواج ومدحتْ له العروسة. وفى ليلة الزفاف رفع النقاب عن وجهها فاكتشف أنها قبيحة. وفى القرن 17ظهرالشيخ يوسف الشربينى صاحب كتاب (هزالقحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف) صوّرفيه حياة الفلاح، وسخرمن سلبيته وسذاجته. وأخذ عليه بعض النقاد مغالاته فى العبث والمجون والتندر. وذكرأ. أحمد أمين أنّ كتاب (هزالقحوف) خصب جدًا من الناحية الاجتماعية. خاصة وصفه لبؤس الفلاحين. وكما سخرمن سذاجة الفلاح سخرمن رجال الدين، فألف بعض النظم المسجوع على طريقة خطب يوم الجمعة ومنها (أما بعد. فيا أيها الناس مالى أراكم عن العسل غافلين. وعن الأرزالمفلفل باللحم الضانى تاركين. وعن الصوانى مُعرضين. وعن الدجاج المحمّرلاهين. نسأل الله أنْ يمن علينا وعليكم بالأطعمة الفاخرة وأنْ يرزقنا وإياكم الراحة فى الدنيا والآخرة) وفى نظم آخركتب (الحمد لله مُزيل الحَزَنْ. ومُزيّن الأرزباللبن. وأشهد أنّ اللحم الضانى سيد الأطعمة ومُصلح البدن. واعلموا أنّ القشطه لاتـُتركْ وأنّ المهلبية أحسن وأبركْ) وختم بالدعاء التالى ((اللهم أهلك الثلاثة الفجار: الفول والعدس والبيصار) ونظرًا لظلم الحكام إبان الخلافة العثمانية وحكم السلاطين، ذاع مثل مصرى (اللى يشرب من مرقة السلطان تتحرق شفته) وكذا آخرة خدمة الغز(الغزاة) علقه ويُقال بصيغة أخرى (آخرة خدمة الغزسكينه فى ضهرك)

وأثناء الاحتلال الإنجليزى انتشرتْ نكتة تسخرمن عمدة نزل إلى القرية ومعه الخفير. جلسا فى مقهى. نظرالعمدة إلى المرآة. رأى وجهه ووجه الخفير. جاء الجرسون فطلب 4 شاى. وفى عهد عبدالناصرأثناء إختفاء الأرز وارتفاع سعره. مواطن يحمل كرنبه سأله جاره (ح تحشيها بإيه؟ قال : كفايه وعدل. وبعد الهزيمة التى لحقتْ بجيشنا فى عام 56واحتلال مدن القنال تم تهجيرالأهالى وتوزيعهم على قرى ومدن مصر. وكان من نصيب بعض أهالى السويس تهجيرهم فى بعض قرى كفرالدوار، فكان أنْ أبدع أحد الأميين الموال التالى ((علا فين يا وابور(القطار) ح تودينا / لما ودونا كفرالدوار/ وبيّتونا ( نيّمونا) ع التلتوار(الرصيف) ويستمرمؤلف الموال فى السخرية فيقول ((شفتْ ناموسه بتجرحمار/ ومن البكا دبلتْ عينينا/ علا فين يا وابورح تودينا ؟ وهكذا تتأكد صحة نظرية أنّ الشعب الساخرلايستسلم وأنّ السخرية تمهيد للثورة.

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