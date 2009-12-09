أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - يوسف تيلجي - بناء المساجد بين الحاجة العقائدية والغاية الخفية


اخر الافلام











المزيد.....

بناء المساجد بين الحاجة العقائدية والغاية الخفية


يوسف تيلجي
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 10:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


مع أستطراد للدور السعودي في بناء المساجد في بنغلاديش

المقدمة :
نشرت وكالةBBC في 26.04.2017 الخبر التالي (( وافقت بنغلاديش على مشروع لبناء مئات المساجد بتمويل من السعودية قيمته نحو مليار دولار ، بحسب مسؤول بنغالي. ويثير المشروع الجديد مخاوف الأقليات في البلاد التي تخشى من أن يُستخدم في نشر الأفكار المتشددة . وتعتزم الحكومة بناء 560 مسجدا وهو ما يعني تشييد مسجد في كل مدينة في أنحاء البلاد ، في وقت تحاول الإدارة العلمانية في البلاد كسب ود الجماعات الإسلامية قبل الانتخابات . وقال مصطفى كمال ، وزير التخطيط البنغالي ، إن رئيسة الوزراء " الشيخة حسينة " ، بحثت تمويل السعودية للمشروع خلال زيارتها الرياض ، العام الماضي . وسيكون للسعودية نصيب الأسد من المشروع البالغ تكلفته الإجمالية 1.07 مليار دولار . وقال رئيس المؤسسة الإسلامية الحكومية ، شميم أفضل : " إنها فكرة رائعة لنشر المعرفة الحقيقية للإسلام " ، فيما قال رسول الحق شاندبوري من فيدرالية تمثل الصوفيين البنغال إنه " لا مبرر لبناء هذه المساجد الجديدة ، وقد تُستعمل لنشر الوهابية " حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية . )) .

القراءة :
1 . بات الدور السعودي واضحا وجليا للعيان ، وهو أن هم السعودية ليس الدين بحد ذاته ، بل همها نشر المذهب الوهابي تحديدا الذي تنهجه / وهو مذهب متشدد متزمت تكفيري متطرف ، وتستقي من أفكار هذا المذهب معظم المنظمات الأرهابية / كالقاعدة وداعش والنصرة و.. ، شرعية كل عملياتها ، من قتل وصلب وحرق وسحل وتسمير عيون ..
2 . لا زالت السعودية تمارس دورها الدولي المشبوه ، وذلك بتقويض العملية السلمية عالميا ، عن طريق بناء المساجد والمؤسسات الأسلامية ، ومن ثم تعمل على أرسال الدعاة الوهابيين ، أمثال محمد العريفي ، عائض القرني وعبد الرحمن البراك وغيرهم ، من أجل نشر المذهب الوهابي في رواد هذه المساجد ، وهذا يعمل بالنتيجة الى حث ودفع تجنيد المتطوعين الجهاديين الى كل بقاع العالم ، ليست الدول العربية فقط بل حتى الدول الغربية ، عدا أسرائيل ! .
3 . أن بناء مساجد في بنغلاديش ، سيعمل منها نسخة طبق الأصل كأفغانستان بالتحديد ، وهذا سيعمل على نمو مطرد في تجنبد الجهاديين ، وفي هذا البلد بالذات .
4 . أن النظرة المستقبلية الى عملية بناء المساجد في بنغلاديش من قبل السعودية سيبين مدى الخراب الذي سيحصل بالأمن والسلم العالمي ، من خلال توليد الأرهابيين الجهاديين والمتطرفين فكريا !! .
5 . كان الأجدر بالسعودية ، أن تساهم بأموالها المستحصلة من بيع النفط وأيراد الحج والعمرة ، بسد فجوة الخلل بالأمن الغذائي العالمي ، خاصة بالدول الأفريقية ، وأن تسعى مثلا الى رأب الصدع الحاصل بالمنتجات الطبية والأدوية في العالم الثالث ، والمساهمة في تمويل البحوث الطبية للأمراض المستعصية ، أو المساهمة في برامج محو الأمية ، كشراء حقيبة دراسية لكل طالب ، " بدلا من حزام ناسف " ، أو المساهمة في الحد من أزمة السكن للدول الفقيرة ، بدلا من السكن بالعراء ، ولكننا نلحظ أن معظم توجهات السعودية دائما تتجه نحو تفعيل الحروب والأزمات والصراعات الطائفية ، وأكبر مثال على ذلك دورها ، مثلا ، في سوريا واليمن والعراق ..





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
يوسف تيلجي

إجمالي القراءات: 335,600
المقالات المنشورة: 142
- قراءة نقدية حول موضوعة - هل كان الرسول أميا -
- قراءة عن المعلن و المخفي في الأغتيالات
- قراءة .. في قضية - الخمس - بين الشيعة و السنة
- الأرهاب الأسلامي وتفجيرات الكنائس في مصر
- هدم الكنائس بين الفتاوى والموروث الأسلامي
- قراءة في شبهات أحاديث البخاري
- قراءة حداثوية ... لدور الخليفة أبو بكر الصديق في - حروب الرد ...
- قراءة في مسؤولية الخطاب الديني عن التحرش الجنسي
- قراءة في حديث الرسول ( بَدَأَ الإِسْلامُ غَرِيبًا ، وَسَيَعُ ...
- قراءة في لغة كتابة القرأن مع أستطراد لأراء العالم الألماني ك ...
- قراءة في لغة كتابة القرأن مع أستطراد لأراء العالم الألماني ك ...
- سبي النساء .. بين الشرعنة و الأغتصاب
- قراءة في لغة كتابة القرأن / مع أستطراد لأراء العالم الألماني ...
- قراءة في لغة كتابة القرأن مع أستطراد لأراء العا ...
- قراءة في .. تعدد الزوجات في الأسلام
- قراءة في .. - تأخر دفن الرسول محمد - وعملية - نقل السلطة -
- قراءة أولية في النص القرأني
- تركيا .. الذي يزرع الموت يحصد الدم
- قراءة حداثوية .. في مفهوم - اللوح المحفوظ - و - النص القرأني ...
- قراءة .. في المحبة و القتل في الأسلام / مع أستطراد لوالد الط ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- الامارات تستعين بكتائب سلفية للقتال في الساحل الغربي باليمن ...
- -بوكو حرام- تطلق سراح 82 تلميذة مقابل الإفراج عن متشددين
- جيش الإسلام -يعفش- نساء وإلكترونيات الغوطة الشرقية!
- بوكو حرام تقايض نيجيريا فتيات مختطفات بمعتقلين
- الإفراج عن عشرات من تلميذات شيبوك المخطوفات لدى بوكو حرام
- بوكو حرام تطلق سراح 82 فتاة من -طالبات تشيبوك-
- بوكو حرام تعلن إطلاق سراح 85 فتاة من أصل 200
- بوكو حرام تعلن إطلاق سراح 85 فتاة من أصل 200
- حرق مقر لحزب “الإخوان المسلمين” في اليمن
- مصادر أمنية نيجيرية: الإفراج عن عشرات من تلميذات شيبوك المخط ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- حرية الذات ومفهوم السعادة المطلقة في نظرية المعرفة الصوفية ع ... / فرج الحطاب
- محنة العقل الإسلامى . / سامى لبيب
- مقدمه في نشوء الاسلام ، كيف وأين ومتى؟ / سامي فريد
- تطور المفاهيم الروحية والدينية والعقلية والدعوات المضَلِلّهْ / اسحق قومي
- الخطاب الديني وإشكالية العدالة / محمد شقير
- المقدس والمدنس / ميرسيا الياد
- للتحميل: الإلحاد- تعليل فلسفي، لأستاذ الفلسفة الأمِرِكِيّ ما ... / مايكل مارتن أستاذ الفلسفة الأمِرِكِيّ - ترجمة لؤي عشري
- في الدين والتدين والخلق والخالق (5) / محمود شاهين
- آفاق مجهولة: الأحزاب الإسلامية في العالم العربي / إدريس ولد القابلة
- تنظيم الدولة الإسلامية: الجذور الإيديولوجية والسياق السياسي / إدريس ولد القابلة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,365,823
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - يوسف تيلجي - بناء المساجد بين الحاجة العقائدية والغاية الخفية