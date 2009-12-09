

نادية بيروك

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 09:20

المحور: الادب والفن











خطر ببالي أن أضع له حدا

خطر ببالي أن لا أعتبره أحدا

ولكن كلما نظرت إليه

أختزل الآخرين فيه

كلام تافه ورجولة الذكورة

مصير تائه وحقارة البطولة

تركته ينفت ريشه كالديك المنفوش

يستعرض وجوده المغشوش

وحين انتهى العرض

اتفضت الأرض

وبقيت الجروح

صغار مكلومة وأخرى تنوح

أمام مرض الضمير وموت الروح.



